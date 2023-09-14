Tres juveniles del Real Madrid declararon ante la Justicia tras difundir video con contenido sexual de una menor

Los juveniles del Real Madrid detenidos este jueves por la Guardia Civil por difundir por Whatsapp un vídeo de uno de ellos manteniendo relaciones sexuales consentidas con una menor de 16 años fueron puestos en libertad por el juez luego de obtener los datos de sus celulares.

Fuentes de la investigación le informaron a EFE de esta medida tras las detenciones hechas hoy por un posible delito de revelación de secretos de índole sexual y no por agresión, ya que las relaciones fueron consentidas, no así la difusión de las grabaciones.

Los hechos ocurrieron en Mogán (Gran Canaria) a principios de verano y fueron denunciados por la madre de la menor el 6 de setiembre ante la Guardia Civil, según contaron las fuentes consultadas.

Los detenidos serían un jugador del segundo equipo del Real Madrid, el Castilla, y dos del Real Madrid C, aunque el propio club ha informado que son tres los jugadores del tercer equipo los que han "prestado declaración" ante la Guardia Civil.

La investigación está a cargo de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, que recibió la denuncia por la difusión del vídeo que había grabado uno de los futbolistas.

Las detenciones se produjeron en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva del club.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallaron que por el momento no se han abierto diligencias judiciales por estos hechos.

El Real Madrid emitió un comunicado sobre cómo actuará en esta situación: "El Real Madrid comunica que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp", informó el club.