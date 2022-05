El técnico del Manchester United le abrió la puerta a Darwin Núñez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es casi un hecho que Darwin Núñez jugará la próxima temporada fuera del Benfica. El club portugués lo sabe y más allá de lamentos, también conoce que su venta puede dejar un gran rédito económico para la institución.

Los clubes con los que se asoció al delantero artiguense son muchos. Liverpool, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern Munich o hasta Barcelona, pero hay uno que en los últimos días podría haber ganado algo de terreno: Manchester United.

Las declaraciones de Ralf Rangnick, actual entrenador del club y director deportivo a partir de la próxima temporada, hizo unas declaraciones que le dejaron las puertas abiertas al delantero uruguayo, más allá de no nombrarlo directamente.

"Es obvio que el club necesita, diría yo, al menos, dos nuevos delanteros que le den más calidad y más opciones a este equipo. Ni siquiera lo llamaría extremos. Dos delanteros y delanteros modernos", sentenció quien será reemplazado en el cargo por el holandés Erik Ten Hag.

"Cristiano no es un delantero central o no quiere jugar en esa posición y de ese tipo de jugadores, no tenemos tantos", agregó el alemán que aseguró que de todas maneras las contrataciones las realizará el nuevo entrenador.

"Mason Greenwood, habría sido uno de esos jugadores que juegan regularmente, pero luego, después del partido de West Ham, ya no formaba parte del equipo. Martial está cedido en el Sevilla y Edinson Cavani estuvo lesionado la mayor parte del tiempo, así que no teníamos muchas alternativas arriba", sostuvo.

"Entonces, para mí, no es solo una cuestión de posición; también es una cuestión de qué tipo de jugadores de calidad tendrá el Manchester United en el futuro", sentenció.