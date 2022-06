"¿No te gusta la dinámica?": el tenso cruce entre Gago y el Cacique Medina en el Racing-Vélez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Racing y Vélez Sarsfield se midieron en el cierre de la tercera fecha de la Liga Profesional de Argentina en un juego donde la Academia se impuso por 2-0 con un gol del uruguayo Fabricio Domínguez.

De todas maneras, el volante del conjunto local no fue el único protagonista ya que Sebastián Sosa Sánchez tuvo minutos, aunque el que se llevó todas las miradas fue Alexander Medina.

El Cacique, técnico del Fortín, mantuvo un tenso cruce con Fernando Gago, lo que sin duda fue la bronca del momento ya que previo al partido se habían fundido en un abrazo y hasta charlaron por unos instantes.

Con el 1-0 en el marcador a favor de Racing y a poco del final, Medina reclamó: "Ey, ey Ramiro (cuarto árbitro). ¿Hace cuánto que estamos ahí? ¿No quieren jugar?".

"Sí, lo quiero jugar, lo quiero jugar. No es que no lo quiero jugar", replicó el entrenador de Racing a unos metros a lo que Medina agregó: "Vamos a darle continuidad al juego. Dale, dejate de joder".

Esa reacción del Cacique fue lo que molestó a Gago que volvió a responderle: "No digas eso, no digas eso. No te equivoques". A lo que el entrenador uruguayo cerró con un: "¿no te gusta la dinámica?".