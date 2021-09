El Tanque Silva tiene fecha de habilitación para volver a las canchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue larga la espera, pero ya tiene fecha para el punto final. Luego de la suspensión que sufrió por doping, Santiago "Tanque" Silva anunció la fecha en la que volverá a jugar: 11 de diciembre. El delantero confirmó mediante un video en sus redes sociales que ese día quedará habilitado.

A propósito, también hizo referencia a que el 11 de octubre ya podrá empezar a entrenar teniendo en cuenta que tendrá un margen para ponerse en forma aunque "ya estoy porque con mis ganas y mis disciplina la pude mantener".

Cabe recordar que Santiago Silva disputó su último partido el 16 de marzo de 2020 con la camiseta de Argentinos Juniors y que su sanción se debe a un tratamiento de fertilización que estaba realizando donde se aplicó un gel que aumentaba las hormonas, pero que despertó la sospecha en los controles antidopaje.

Mediante un video en sus redes sociales Silva destacó: "Como saben yo sigo inhabilitado. En ningún momento se me habilitó para jugar al fútbol. Sí hubo una falsa alarma donde la AFA me quiso habilitar, pero el ente del dopaje no. Hoy ya tengo una fecha que fue suplicada por mí para que me la dieran porque necesitaba una fecha para poder saber y manejarme en los tiempos dado que nunca la hubo. Hoy tengo una fecha que es importante dado que estuve tanto tiempo esperándola"



"La fecha está y es el 11 de diciembre de 2021 que voy a estar habilitado para poder jugar en cualquier equipo. Y el 11 de octubre para poder entrenar en cualquier equipo como para llegar en forma, que ya la estoy, porque con mis ganas y mi disciplina la pude mantener", agregó.



"Dadas esas dos fechas yo ya voy a estar habilitado para entrenar y jugar. Realmente ha pasado mucho tiempo, mi último partido fue el 16 de marzo de 2020. Al tener esta fecha uno está sumamente contento y después de haber vivido tanta cosa negativa, se imaginarán las ganas que tengo. Entrenando todos los días, manteniendo una disciplina para estar en forma y terminar mi carrera o un círculo futbolístico", sostuvo.



Para cerrar dejó un emotivo mensaje: "Hace tiempo queme toca transmitir, no dentro de una cancha, sino fuera, lo que es el contagio, la disciplina y el sí se puede. Los que me conocen porque me ha tocado vivir situaciones en diferentes clubes, acá estoy más vigente que nunca. Después tendré que demostrarlo que es lo que más me gusta: esa presión. Así que acá estoy, feliz y contento porque falta poco. Sí se puede, a pelear por lo que uno quiere y mucha actitud".