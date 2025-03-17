Sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana: Bulo Bulo en el camino de Peñarol y dos brasileros para Nacional

Redacción El País
Las delegaciones de Nacional y Peñarol dijeron presente este lunes en Luque, Paraguay, para presenciar el sorteo de la Copa Libertadores, que se realizó en la noche de este lunes.
Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Alejandro Balbi, Eduardo Ache y Arsenio "Tola" Luzardo", por un lado; e Ignacio Ruglio y Diego Aguirre, en la vereda de enfrente, fueron los integrantes que viajaron en representación de los clubes, que estaban a la espera de conocer a sus próximos rivales.
Y que cerca de las 21:30 definieron con qué equipos se medirán en el certamen más importante de clubes sudamericanos y tanto aurinegros como tricolores los tienen confirmados.
Peñarol quedó en el Grupo H junto a Olimpia de Paraguay, Vélez Sarsfield de Argentina y San Antonio Bulo Bulo de Bolvia, mientras que Nacional fue cabeza de serie del Grupo F y se medirá con Inter de Porto Alegre de Brasil, Atlético Nacional de Colombia y Bahía de Brasil.
La fase de grupos de la Libertadores, que se jugará entre el 1º de abril y el 29 de mayo, dejará a los dos mejores clasificados de cada llave con un lugar en los octavos de final, que serán a partir de agosto. Mientras que el tercero avanzará a los playoffs de Copa Sudamericana ante los segundos de este torneo.
Ambos grandes del fútbol uruguayo comenzarán como visitantes ante el rival del Bombo 3 (A3), luego serán locales ante el A4, visitarán al A2 y también al A4, para cerrar con dos partidos de local frente a A2 y A3.
Por su parte, también se conoció el destino de los equipos que clasificaron a Copa Sudamericana que son Racing, Cerro Largo y Boston River.
Los de Sayago, de forma casi que increíble, se vuelven a medir con Corinthians de Brasil. Además comparte grupo con América de Cali y Colombia y Huracán de Argentina.
El Arachán también tiene un rival argentino y otro de Brasil, pero en este caso se trata de Defensa y Justicia y Vitoria, al que hay que sumarle Universidad Católica de Ecuador.
El Sastre ya sabe que se cruzará con un gigante como Independiente de Argentina y también con Nacional de Potosí de Bolivia y Guaraní de Paraguay.
El sorteo de la Copa Libertadores:
Peñarol y Nacional conocen sus rivales en el marco de la fase de grupos del torneo más importante de clubes sudamericanos.
Grupo A: Botafogo (BRA): Estudiantes de La Plata (ARG); Universidad de Chile (CHI); Carabobo (VEN).
Grupo B: River Plate (ARG); Independiente del Valle (ECU); Universitario (PER); Barcelona (ECU).
Grupo C: Flamengo (BRA); Liga de Quito (ECU); Deportivo Táchira (VEN); Central Córdoba (ARG).
Grupo D: Sao Paulo (BRA); Libertad (PAR); Talleres (ARG); Alianza Lima (PER).
Grupo E: Racing (ARG); Colo Colo (CHI); Fortaleza (BRA); Atlético Bucaramanga (COL)
Grupo F: Nacional (URU); Inter Porto Alegre (BRA); Atlético Nacional (COL); Bahía (BRA)
Grupo G: Palmeiras (BRA); Bolívar (BOL); Sporting Cristal (PER); Cerro Porteño (PAR)
Grupo H: Peñarol (URU); Olimpia (PAR); Velez (ARG); San Antonio Bulo Bulo (BOL).
Cuatro homenajeados y una presencia uruguaya
Previo al inicio del sorteo de la Copa Libertadores, el propio presidente Alejandro Domínguez fueron homenajeados cuatro jugadores.
Cada uno de los futbolistas recibió una réplica de la Copa Libertadores y uno de ellos es un futbolista uruguayo.
Se trata de Arsenio Luzardo quien fue campeón con Nacional de la Copa Libertadores en 1980, así como también de la Copa Intercontinental de ese año.
"Le quiero agradecer a Ricardo Vairo y Flavio Perchman (presidente y vicepresidente tricolor) que impulsaron lo que estamos recibiendo ahora y al Club Nacional de Football", aseguró Luzardo.
Además, fueron homenajeados de la misma manera Felipe Melo, Sebastián Battaglia y Francisco Sá.
El presidente de Conmebol y las disculpas por no estar presente para despedir a Juan Izquierdo
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, comenzó su discurso haciendo referencia al fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional.
"Me encantaría poder darle una bienvenida más grata, pero hoy tengo que empezar mi discurso de manera muy distinta porque tengo que empezar por un hecho que afectó al continente y fue lo que le sucedió a Juan Izquierdo. Fue una tragedia, un acto de impotencia para los que les tocó estar ahí", sostuvo.
"En lo personal, yo quiero pedir disculpas a la familia, a los hinchas, a los compañeros de Juan, al Club Nacional, a la AUF y al fútbol uruguayo por no poder estar presente en ese momento tan especial y yo a la distancia", agregó.
"Conmebol debió acompañar y por eso pido disculpas", sentenció el mandatario.
¿Cuáles son los rivales de los uruguayos de Copa Sudamericana?
Racing, Cerro Largo y Boston River conocieron los equipos con los que se medirán en la fase de grupos del certamen continental.
Los de Sayago, de forma casi que increíble, se vuelven a medir con Corinthians de Brasil. Además comparte grupo con América de Cali y Colombia y Huracán de Argentina.
El Arachán también tiene un rival argentino y otro de Brasil, pero en este caso se trata de Defensa y Justicia y Vitoria, al que hay que sumarle Universidad Católica de Ecuador.
El Sastre ya sabe que se cruzará con un gigante como Independiente de Argentina y también con Nacional de Potosí de Bolivia y Guaraní de Paraguay.
El sorteo de la Copa Sudamericana:
Racing, Cerro Largo y Boston River son los equipos uruguayos que conocen sus rivales en la fase de grupos del certamen:
Grupo A: Independiente (ARG); Guaraní (PAR); Nacional Potosí (BOL); Boston River (URU)
Grupo B: Defensa y Justicia (ARG); Universidad Católica (ECU); Cerro Largo (URU); Vitoria (BRA)
Grupo C: América de Cali (COL); Huracán (ARG); Racing (URU); Corinthians (BRA)
Grupo D: Gremio (BRA); Godoy Cruz (ARG); Sportivo Luqueño (PAR), Atlético Grau (PER)
Grupo E: Cruzeiro (BRA); Palestino (CHI); Unión Santa Fe (ARG); Mushuc Runa (ECU)
Grupo F: Fluminense (BRA); Unión Española (CHI); Once Caldas (COL); San José de Oruro (BOL)
Grupo G: Lanús (ARG); Vasco da Gama (BRA); Academia Puerto Cabello (VEN); Melgar (PER)
Grupo H: Atlético Mineiro (BRA); Caracas (VEN); Cienciano (PER); Deportes Iquique (CHI)
El primer homenaje fue a Gustavo Costas, DT de Racing
El entrenador de la Academia fue homenajeado luego de conquistar la Copa Sudamericana y el registro inédito de ser campeón como mascota, jugador y entrenador en la Academia.
🏆🤩 Gustavo Costas, un chad en el sorteo de CONMEBOL #Libertadores y #Sudamericana. pic.twitter.com/QjAr4hAIqQ— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 17, 2025
¡Comenzó la ceremonia en Luque!
Con la presencia de las autoridades de Conmebol y de distintos clubes del continente, dio inicio la ceremonia donde se conocerán los rivales de las instituciones uruguayas en las competencias.
Los bombos de Copa Libertadores
Los bombos de la Copa Sudamericana
Uno por uno los clasificados en Libertadores y Sudamericana
Los 64 equipos que siguen en competencias internacionales aguardan por el sorteo de esta noche en el que quedarán definidos cada uno de los grupos.
🤩 ¡Se define el mapa de la #GloriaEterna!— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 17, 2025
🔜 Sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/1JLgJlzgaO
Mientras que Peñarol y Nacional aguardan por sus cruces de Copa Libertadores, Cerro Largo, Racing y Boston River hacen lo propio en Copa Sudamericana.
🙌 ¡Estamos listos!— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 17, 2025
🔜 Sorteo Fase de Grupos CONMEBOL #Sudamericana
🏆 #LaGranConquista pic.twitter.com/eSKR5s49dd
Tres técnicos uruguayos en la presentación
Desde la Conmebol se realizó un montaje con los técnicos que estarán en la Copa Libertadores y entre ellos aparecen Diego Aguirre y Martín Lasarte representando a Peñarol y Nacional y lo propio Alexander Medina, técnico de Talleres de Córdoba.
😍🕴️ ¡Se viene una noche de gala en la CONMEBOL #Libertadores!— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 17, 2025
🔜🏆 Hoy conoceremos los grupos rumbo a la #GloriaEterna. pic.twitter.com/9g3eKfPCib
Habrá un homenaje para Juan Izquierdo y un reconocimiento para Arsenio "Tola" Luzardo
Está previsto que se haga una distinción a grandes figuras de la Libertadores, como el Tola Luzardo, Sebastián Battaglia, Francisco "Pancho" Sá y Felipe Melo. Luego, se realizará un emotivo homenaje a Juan Izquierdo, según señaló a El Espectador Deportes Juan José Buscaglia, presentador de la ceremonia: "El único momento en donde se me erizó la piel fue cuando se le hizo el homenaje a Juan Izquierdo. Es algo muy fuerte, es sentir que está ahí. Es el fútbol sudamericano en su esencia".
La chicana de Balbi a Ruglio
"Dije que si vienen tres presidentes, vienen a pedir plata", le dijo Ruglio a Alejandro Balbi. "Ustedes son ricos. Esa es la diferencia. Los pobres tenemos que pedir", ironizó en su respuesta el expresidente en diálogo con Carve Deportiva.
Ruglio y los "cuatro presidentes" de Nacional
Ignacio Ruglio se refirió a una particularidad que vio en este viaje a Asunción, Paraguay, por el sorteo de la Copa Libertadores: la presencia de "cuatro presidentes de Nacional".
"Ellos tendrán sus reuniones porque vendrán a pedir crédito otra vez, porque si viajan cuatro presidentes es porque vienen a pedir algo", sentenció Ruglio por la presencia de Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Eduardo Ache y Alejandro Balbi. "No me meto en los temas de ellos, pero conozco el ambiente y se cómo se llevan los asuntos", expresó.
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