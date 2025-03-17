Sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana: Bulo Bulo en el camino de Peñarol y dos brasileros para Nacional

Redacción El País

Las delegaciones de Nacional y Peñarol dijeron presente este lunes en Luque, Paraguay, para presenciar el sorteo de la Copa Libertadores, que se realizó en la noche de este lunes.

Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Alejandro Balbi, Eduardo Ache y Arsenio "Tola" Luzardo", por un lado; e Ignacio Ruglio y Diego Aguirre, en la vereda de enfrente, fueron los integrantes que viajaron en representación de los clubes, que estaban a la espera de conocer a sus próximos rivales.

Y que cerca de las 21:30 definieron con qué equipos se medirán en el certamen más importante de clubes sudamericanos y tanto aurinegros como tricolores los tienen confirmados.

Peñarol quedó en el Grupo H junto a Olimpia de Paraguay, Vélez Sarsfield de Argentina y San Antonio Bulo Bulo de Bolvia, mientras que Nacional fue cabeza de serie del Grupo F y se medirá con Inter de Porto Alegre de Brasil, Atlético Nacional de Colombia y Bahía de Brasil.

La fase de grupos de la Libertadores, que se jugará entre el 1º de abril y el 29 de mayo, dejará a los dos mejores clasificados de cada llave con un lugar en los octavos de final, que serán a partir de agosto. Mientras que el tercero avanzará a los playoffs de Copa Sudamericana ante los segundos de este torneo.

Ambos grandes del fútbol uruguayo comenzarán como visitantes ante el rival del Bombo 3 (A3), luego serán locales ante el A4, visitarán al A2 y también al A4, para cerrar con dos partidos de local frente a A2 y A3.

Por su parte, también se conoció el destino de los equipos que clasificaron a Copa Sudamericana que son Racing, Cerro Largo y Boston River.

Los de Sayago, de forma casi que increíble, se vuelven a medir con Corinthians de Brasil. Además comparte grupo con América de Cali y Colombia y Huracán de Argentina.

El Arachán también tiene un rival argentino y otro de Brasil, pero en este caso se trata de Defensa y Justicia y Vitoria, al que hay que sumarle Universidad Católica de Ecuador.

El Sastre ya sabe que se cruzará con un gigante como Independiente de Argentina y también con Nacional de Potosí de Bolivia y Guaraní de Paraguay.