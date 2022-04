¿Sigue o se retira? A Ibrahimovic, a los 40 años, lo persiguen las lesiones y su futuro es una incógnita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Es el principio del fin para Zlatan Ibrahimovic? Acosado por las lesiones a sus 40 años, y de nuevo baja para diez días por una recaída, el gigante sueco está lejos de la regularidad en el Milan, hasta el punto de que sobrevuela la cuestión sobre su futuro al más alto nivel.

La estrella mantiene la ambición y la motivación, como demostró en el partido contra el Bolonia hace diez días, con sus permanentes indicaciones a sus compañeros desde el banco.

Pero las piernas están traicionando cada vez más. Ibrahimovic afronta ahora una nueva baja de diez días debido a un dolor en su rodilla izquierda. De ese modo no estará en el choque en San Siro ante el Genoa este viernes en la Serie A, pero también se perderá los dos choques cruciales de la semana que viene: el derbi contra el Inter de Milán en la vuelta de semifinales de Copa de Italia (0-0 en la ida), y después el viaje a Roma ante la Lazio en liga.



El sueco ha seguido desde la tribuna casi la mitad de los partidos esta temporada, entre su convalecencia luego de una operación en la rodilla izquierda en junio y dos lesiones en el tendón de Aquiles en setiembre y en febrero.



En total, 19 apariciones en la Serie A, de las que apenas 11 como titular, en 32 fechas, con un tiempo de juego medio inferior a 50 minutos por partido.



Zlatan Ibrahimovic. Foto: AFP.

Giroud indispensable

En la Champions League, donde podía entrar en la historia como el goleador de más edad de la competición, solo estuvo un partido como titular (y tres partidos saliendo desde el banco).



Sin duda, en el vestuario su experiencia y su carácter ganador resultan apreciados (formaba parte del último equipo del Milan que se proclamó campeón en 2011) en un vestuario aún joven y que tiene que lidiar con la presión de liderar la tabla.



"Siempre quiere ayudarnos. Y cuando te habla, se le escucha", afirmó en marzo Théo Hernandez para el periódico L'Equipe.



Pero sus recurrentes lesiones, privándole de ritmo, ponen en duda su futuro, toda vez que su contrato concluye en junio.



El Milan no acusó mucho sus ausencias gracias al buen momento del campeón del mundo francés Olivier Giroud.



Según la prensa italiana, el club dejaría a 'Ibra' decidir si permanece un año más en el club o lo deja. Lo que no impide a los 'Rossoneri' trabajar por rejuvenecer su ataque sondeando a jugadores como Divock Origi (26 años) y Gianluca Scamacca (23 años) para la próxima temporada.



Zlatan Ibrahimovic. Foto: archivo El País.

Escuchar al cuerpo

"Zlatan tiene la inteligencia y el carácter para realizar la mejor elección, estaremos con él sea cual sea su decisión", comentó el jueves su entrenador Stefano Pioli ante la prensa.



Ibrahimovic no escondió en marzo su "pánico" a dejar el fútbol: "Sé que tendré otras posibilidades, pero esta adrenalina que tengo sobre el césped no la encontraré en ningún lugar fuera", confesó antes del repechaje para el Mundial 2022.



La no clasificación de los suecos para Catar le priva de un reto de altura para alimentar su ambición. Aunque aseguró que desea seguir con la selección, a la que regresó el año pasado.



Algunos, como el antiguo internacional italiano Luca Toni le incitan a "dejarlo en lo más alto, en el nivel en el que ha estado toda su vida": "Sería una pena ver a un campeón como Ibrahimovic jugando poco y cuando lo hace sin responder a las expectativas", estimó el miércoles en la Gazzetta dello Sport.



Francesco Totti, quien colgó las botas con 40 años, en 2017, solo ofreció un consejo al sueco: "Espero verte aún exultante después de unos goles en las últimas fechas del campeonato. Después, al término de la temporada, escucha tu cuerpo: él te dirá lo que hacer".