Sergio Rochet, el imbatible: por más que lo intentan, hace 12 partidos que no lo vencen

Uno llama al Nono Giuria, histórico dirigente de Nacional, y ya sabe la respuesta que obtendrá al preguntar cómo está: “imbatible”. Resulta que en la institución desde hace un buen tiempo a esta parte hay otro imbatible y es Sergio Rochet. En la victoria 2-0 sobre Unión cerró un nuevo partido con el arco en cero y lo hizo por decimosegundo juego consecutivo.

Al arquero y capitán tricolor hace 1.084 minutos que no le convierten sumando Campeonato Uruguayo, Copa Libertadores, Sudamericana y partidos con la selección.



El último futbolista que logró superarlo fue Manuel Castro, el uruguayo que defiende a Estudiantes, quien en La Plata le convirtió el tanto de la victoria por 1-0 en la penúltima fecha por la Libertadores. Ese tanto fue el 3 de mayo al minuto 41. Desde ese instante es que hay que comenzar a sumar:

- 49 minutos del resto del partido ante el Pincha.

- 630 minutos por el Uruguayo (ante Fénix, Defensor Sporting, Albion, Cerrito, otra vez Defensor, River Plate y Danubio).

- 90 minutos por Libertadores ante Bragantino.

- 225 minutos con la selección (frente a México, Estados Unidos y Panamá).

- 90 minutos por Sudamericana contra Unión.

Con esta cifra ya superó la cantidad de minutos (987) que se mantuvo sin ser vencido Ladislao Mazurkiewicz en 1968, pero ese récord es solamente tomando en cuenta el Campeonato Uruguayo. Para quedarse con esa marca le faltan 188 minutos (dos partidos completos y 8’), pues lleva 799’.



Lo más meritorio de Rochet es que su largo periodo sin ser vulnerado no se debe a que no lo atacan, sino a sus intervenciones. Anoche, por caso, tuvo una doble tapada muy buena e importante durante el primer tiempo, porque fue a los 8’ y hubiera significado el empate de Unión.



¿Es el mejor arquero uruguayo hoy en día? No hay dudas de ello.