Sergio Blanco: "El encuentro ante Fénix lo voy a tomar como mi último partido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sergio Blanco, delantero de Wanderers, se prepara para lo que puede llegar a ser su último partido como profesional y, en diálogo con Último al arco (Sport 890) se refirió a su posible retiro: "Está todo encaminado, en un 99%, lo voy a tomar como mi último partido, seguramente el hincha también, y después voy a tomarme unos días para bajar un poco las revoluciones, para escuchar a la gente que tiene ganas de hablar y ofrecerme alguna cosa, y ahí sí tomar la decisión definitiva".

De todas formas, el máximo goleador histórico del Bohemio manifestó su deseo de que "haya algún partido más" en referencia a que su equipo todavía puede llegar a disputar una hipotética final por el Torneo Clausura. Para eso se debe dar una doble combinación de resultados: que Peñarol pierda ante Sud América y que Nacional no gane ante River Plate.

En este sentido, el Chapita escogió poner el aspecto colectivo por encima de lo individual y por eso aún no dialogó sobre su retiro ni con el técnico ni con el presidente de la institución. "No hablé con Carreño, cuando me llamó el presidente para ver qué iba a hacer le comenté lo mismo, que era mi idea, pero que nosotros nos íbamos a jugar la vida y la clasificación a la Copa dependiendo del partido con Fénix y que yo no quería pasar en nada por arriba de esa situación, que eran los tres puntos para entrar a la copa, por suerte lo conseguimos antes, pero yo tengo la ilusión y el sueño de poder cumplir algún otro objetivo grupal e institucional y el fin de semana", acotó.

En esta línea agregó: "No quiero que la decisión mía saque el foco de lo que va a ser el partido, que para nosotros va a ser importantísimo para tratar de ganar los tres puntos y esperar lo que pase en las otras canchas".

Respecto de si tendrá minutos en lo que puede ser su retiro del fútbol profesional, Blanco deseó que, si se genera su ingreso al camp, sea estrictamente por una cuestión futbolística: "Ojalá que no sea así, que si me toca entrar sea porque el entrenador cree que puedo ayudar al equipo y porque me necesita a mí, no por otra cosa, eso es una sensación mía y algo de que estoy tratando de que pase. Si yo en condiciones normales no estaba para ingresar desde el banco o jugar de titular, que mi posible último partido no cambie eso, porque es una parte también de demostrar y que el equipo y el club esté primero que todo", manifestó.

Asimismo, puso un ejemplo concreto sobre la importancia de enfocarse en la cuestión grupal más allá de nombres propios: "Si vamos perdiendo 1-0, hay que ir a buscarlo, el gol puede venir desde el juego aéreo y el otro delantero tiene mejor juego aéreo que yo, a mi me encantaría que entre el delantero adecuado para ese momento, no yo", declaró el Chapita.

En último término, se refirió a el hecho de que su carrera como profesional no variará en función de su último partido: "No creo que mi carrera cambie si estoy en el plantel ante Fénix, si estoy en el banco, juego de titular o no entro, seguramente después me di un abrazo con los hinchas que quieran abrazarme, pero no va a cambiar mi carrera jugar 10 minutos o 90", finalizó.