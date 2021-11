Sebastián Abreu y su halago a Marcelo Gallardo: "Es un placer ver cómo trabajan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Abreu estuvo de visita por el River Camp, campo de entrenamiento del Millonario, hace unos días e incluso se difundió una imagen en la que estaba charlando con Marcelo Gallardo, el DT de la institución. El Loco, que tuvo dos pasajes por el elenco de Núñez, dialogó con el programa de radio Cómo te va (AM 550) y repartió halagos para el Muñeco: "Marcelo está en un nivel con mucha seguridad y confianza, y eso le da la chance de prever situaciones. Lo que no vemos lo demás, él lo está anticipando".

Asimismo, el goleador uruguayo dio detalles de lo que fue la reunión con Gallardo en su oficina: "Le pregunté cómo hizo para poder desarrollar su idea y me respondió: 'Con algo simple, pero difícil a la vez, que es ganar '.

Respecto del campo de entrenamiento que utiliza su exequipo, Abreu notó un gran cambio: "No tiene nada que ver al que me tocó tener que ir a entrenar en 2008. Es como que hubieran instalado una ciudad dentro del complejo. Lo que me genera satisfacción ver es la logística y organización que hay", manifestó en referencia a que todos los aspectos del juego están planificados.

A su vez, el Loco manifestó su sorpresa por la metodología de trabajo que implementan en River Plate: "Cuando termina el entrenamiento, el cuerpo técnico se queda seis o siete horas analizando todo", comentó argumentando que se analizan todas las facetas del juego y después esa información llega "al núcleo del cuerpo técnico, que analiza todo orientado al próximo rival".

Sebastián Abreu y su paso por River Plate

El delantero uruguayo dejó una buena impresión en River Plate, club al que llegó en 2008, año en el que se consagró campeón del Torneo Clausura. En total, marcó 12 goles en 29 partidos.