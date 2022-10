Saralegui: "Bengoechea no tiene ninguna preparación y lo demostró en los períodos de pases"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Saralegui, director técnico de Cerro Largo, que se salvó del descenso tras vencer a Rentistas, dio declaraciones en diálogo con La Oral Deportiva (970 Universal) y analizó el presente de Peñarol. Al ser consultado acerca de qué le genera como hincha la instancia que está atravesando, respondió: "Genera tristeza, frustración porque es un tema que se veía venir porque vos no podés desarmar un equipo de un día para el otro. Se puede vender un jugador o dos ya teniendo a los que los van a sustituir, pero vender y armar un equipo entero no es fácil", inició.

Y agregó: "Creo que Peñarol está pagando esas consecuencias, todos los períodos de pases traen 12 o 13 jugadores, a cualquier jugador que viene a jugar a Peñarol le cuesta al principio porque tiene que adaptarse a un montón de cosas, la camiseta es pesada y si los resultados no se dan el estadio se te vuelve en contra, entonces yo lo que no veo es organización de ningún tipo; en este nivel donde hoy por hoy es donde más se trabaja, la gente que está al frente, en este caso Bengoechea, no tiene ninguna preparación y lo demostró en los períodos de pases. Ese es el gran problema que tuvo Peñarol".

En cuanto a si es la gerencia deportiva la responsable absoluta de este momento, dijo: "Y son los que traen a los jugadores, los que arman los equipos, y los campeonatos se ganan en los períodos de pases. Y no es un tema de plata muchas veces, lo que pasa que hay que trabajar, viajar, tener contactos y ver jugadores".

En este sentido, agregó: "Me pasó cuando yo estaba ahí, en determinado momento vinieron y dijeron: 'Bueno, vamos a buscar un 9' por un jugador de la segunda división del fútbol argentino. Me levanté de la mesa y dije: 'No'. Entonces es difícil, uno ve que hay otros equipos y decís cómo no le erran, y no le erran porque trabajan. No es que vi un jugador por internet o que me llamó un amigo, que tiene uno libre que tiene que recuperarse. O viene de no sé dónde porque está deprimido. ¡No, esto es Peñarol! No puede venir cualquiera a jugar".

"Tenemos juveniles buenos otra vez, pero claro, es lo que le pasó a Defensor o Danubio, el juvenil se hace jugando, pero muchas veces eso de ponerlos a jugar tiene un costo deportivo e incluso varios años estuvieron a punto de descender por haber vendido equipos enteros y reponer de abajo hasta que bajaron, y pusieron juveniles otra vez y ahora tienen un montón de jugadores propios, pero Peñarol pocas veces ha hecho eso", cerró.