Sanción de 45 días y multa de 30 salarios mínimos tras una agresión en el clásico guaraní

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado domingo 20 de febrero se midieron Olimpia y Libertad en una nueva edición de uno de los clásicos que tiene el fútbol guaraní. El juego terminó 2-2 y con dos expulsados.

Uno de ellos fue Alexander Barboza, zaguero argentino con pasado en River Plate, Independiente, entre otros equipos, que hoy se desempeña en Libertad. La polémica se instaló luego de haber recibido la expulsión porque tuvo una reacción ante Guillermo Paiva, jugador del equipo rival, al que terminó agrediendo con varios golpes.

Si bien en un principio se le había impuesto una suspensión de dos partidos, por el hecho de haber sido expulsado, el Tribuna de Disciplinas del fútbol paraguayo fue mucho más duro con el defensa.

En las últimas horas se conoció que se hará oficial una sanción de 45 días sin poder jugar a nivel local y el pago de una multa de 30 salarios mínimos, teniendo en cuenta que el mismo hoy ronda los US$ 340.

Barboza, tras el encuentro, había denunciado que su reacción se debió a insultos racistas de su rival: "Hay cosas que no se dicen. Ni dentro ni fuera de la cancha. No al racismo. No soy violento y no apoyo lo ocurrido; pero siempre por delante está el respeto".

Por su parte Paiva, a través de sus redes sociales, desmintió dicha acusación: "Jamás discriminaría o sería racista".