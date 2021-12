Ruglio y Cáceres se reunieron anoche en el cumpleaños de Nández: ¿qué se dijeron y en qué quedaron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tal cual se anticipó la semana pasada, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio se reunió anoche presencialmente con Martín Cáceres para manifestarle cara a cara que tiene abiertas las puertas del club, confirmó Ovación con el propio mandatario.

Ambos ya habían hablado anteriormente por teléfono y luego pactaron el encuentro para avanzar sobre la posibilidad de que el Pelado, ahora o en futuro mercado de pases, se ponga la camiseta de Peñarol.

Según pudo saber Ovación, la conversación se dio en muy buenos términos. Fue una charla totalmente distendida y descontracturada. El jugador agradeció y valoró en reiteradas ocasiones el interés de Peñarol por contar con sus servicios y por ponerse a su disposición.



Cáceres quedó al tanto de la situación actual: sabe que tiene el 'ok' de la estructura deportiva para su llegada, tiene claro cuánto podría ganar en el club y conoce también cuáles son los objetivos de la institución para el corto y largo plazo.



Peñarol entiende que la llegada del jugador sería un salto de calidad a todo nivel para el plantel. Además de sus capacidades futbolísiticas, y la polifuncionalidad que le podría dar a toda la última línea, sumaría a un referente dentro del vestuario.



Luego la charla entre el zaguero/lateral y el presidente de Peñarol continuó durante un buen tiempo más, pero lejos de la pelota. Ambos se quedaron hablando de diferentes temas ajenos al fútbol.



Lo concreto es que en principio el Pelado volverá ahora al Cagliari, donde tiene contrato hasta mitad del año próximo. Resta conocer si será tenido en cuenta, ya que para el último partido fue desafectado del plantel junto a Diego Godín (que ya anunció que se irá del club).



El equipo está en crisis. Apenas cosechó 10 puntos en lo que va de la temporada y está penúltimo. Hace 10 días, el director deportivo apuntó contra los jugadores: "Alguien, sin embargo, no es digno de llevar esta camiseta y tendrá que salir del Cagliari por respeto y por el valor que tiene este club".



Si no será tenido en cuenta, Cáceres se enfrentará a tres caminos: quedarse a cumplir el contrato, buscar otro equipo en el exterior o intentar buscar ya una salida del equipo italiano para desembarcar en Peñarol.



La última, hoy, parece la vía más difícil. Sin embargo a fines de junio 2022, ya con el jugador en libertad de acción, la realidad puede ser otra. En la decisión, claro está, puede pesar si para ese entonces Uruguay finalmente logró la clasificación al Mundial de Catar o no.



El encuentro entre Cáceres y Ruglio se dio en el cumpleaños número 26 de Nahitan Nández, que lo festejó en su Punta del Este natal. Además del Pelado, asistieron otros futbolistas de la selección como Diego Godín y Giorgian De Arrascaeta.



El cumpleaños contó con música en vivo. El Fata Delgado y Martín Piña animaron la fiesta.

Crack Carrera Cáceres, surgido en Defensor Sporting, lleva 14 años en el fútbol europeo donde defendió las camisetas de Recreativo de Huelva, Barcelona, Juventus, Sevilla, Southampton, Hellas Verona, Lazio, Fiorentina y Cagliari. Hoy tiene 34 años.