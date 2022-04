Ruben Sosa y el recuerdo de su llegada a Nacional en 1997: "Peñarol ganaba con la camiseta y con los hinchas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ruben Sosa fue clave y determinante en el Campeonato Uruguayo de 1998. Con goles clásicos y un rol preponderante, llevó a Nacional al título y se metió en el corazón de los hinchas; pero en su llegada al club en la temporada anterior, no todas fueron color de rosas. El Principito llegó a Nacional justo en el año que Peñarol abrochó el segundo quinquenio de su historia (de 1993 a 1997).

"Yo había terminado mi contrato con el Logroñés, y Paco Casal me dice: 'Bueno, ¿a dónde querés ir?' Él se pensaba que yo quería ir a Danubio, donde había comenzado mi carrera. Y le dije: 'Quiero ir a Nacional, que soy bolso, y después sí, quisiera terminar en Danubio'. Y Paco me dijo: 'Mirá que se viene el Quinquenio…'. Yo llegué para el Clausura del 97, cuando el Chino (Recoba) se fue al Inter. Y no pudimos, la verdad, porque era Bengoechea que levantaba el centro, Romero que cabeceaba… Nos mataron", contó en diálogo con la sección "Seré curioso" de Montevideo Portal.

Consultado acerca de si Peñarol en esa época les ganaba con la camiseta, respondió: "Sí, nos ganaba con la camiseta. Con la camiseta y con los hinchas, con la hinchada. Los hinchas eran pesados de verdad, y eran más, siempre".



En 1998 Nacional cortó el sexenio y Sosa recordó que "los festejos fueron memorables". "Yo jugando en Nacional era: 'Ya está, ya logré todo'. Era los pelos pintados, la torta en Maldonado, yo era un loco. Un partido entramos de limusina. Le pedí a (Alejandro) Balbi el teléfono de (Julio María) Sanguinetti, que era el presidente. Y lo llamé desde Los Céspedes. Le dije: “¿Cómo anda presidente? Yo sé que usted es Manya, pero ganamos nosotros (campeones uruguayos) y me gustaría hacer algo distinto, y bajar al estadio en helicóptero. ¿Será posible?” Y me dijo que no. Ahí entramos en limusina… Después fuimos a 18 en un camión", añadió.



Además del Uruguayo de 1998, que lo tuvo como figura excluyente, Sosa también integró los planteles campeones de Nacional de 2000 y 2001.