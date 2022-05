Ruben Sosa sobre las declaraciones de José Fuentes: "Yo no soy un 'empleado del club'; no me gusta que digan eso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No cabe duda de que Ruben Sosa es ídolo y referente de Nacional. Hoy no tiene un rol destacado en el club, pese a que siempre ha mostrado presencia en los momentos importantes él dice no sentirse un "empleado" de la institución. Sin embargo, el presidente tricolor, José Fuentes, expresó otra opinión tras ser consultado por los dichos del tres veces campeón sobre Brian Ocampo y los futbolistas en general que generaron repercusión en estos últimos días.

"Ruben Sosa es funcionario del club y lo que hablamos va a quedar en la órbita de la institución, que es como debe ser en cualquier empresa privada", sostuvo Fuentes a media mañana de este domingo al programa Polideportivo (Teledoce), consultado sobre la reunión que tendría la directiva con el exjugador que adelantó Ovación.

El tricampeón con Nacional demostró su incomodidad sobre esta forma de llamarlo. "Lo que más me dolió del club que amo es que ellos me dicen que soy un empleado del club, no soy Ruben Sosa, soy un empleado del club. Ahí ya arrancamos mal. Si mañana me dicen que no estoy más en Nacional, está perfecto. Yo no soy un empleado del club, digo lo que pienso, tengo un nombre y apellido, jugué en varios lados, me conocen", indicó más tarde al mismo programa.

"No me gusta lo que se dijo, porque además de ser empleado, yo fui uno de los que dio vuelta Nacional. Vine en el 97', me comí el quinquenio y empezamos a remarla. Fui un referente del club de los que levantamos el club", indicó.

"Hay dirigentes que hablaron a la prensa y no me llamaron. Vamos hablar claro, pero no me toquen al club. Voy a seguir yendo al palco, Nacional es mi vida. Mis cenizas van al Parque Central", añadió Sosa y contó confirmó que este lunes tendrá una charla con la directiva.

Ruben fue muy criticado por las declaraciones respecto a Ocampo y sus reiterativas lesiones, a lo que el autor de los dichos se defendió: "Me dicen que lo maté y lo arruiné, pero no, mi intención fue otra, vamos a despertarlo ahora porque lo vamos a perder".



"Tiene grandes condiciones para ser lo máximo. Él solo te gana un partido, lo que pasa que algo tiene él, entrena bien, pero se lesiona muy seguido, algo pasa con él. El otro día le dije que un desgarro es por no descansar y es verdad, pero no se lo dije por negativo. Puede ser un fenómeno, pero que se despierte y viva para el fútbol", agregó sobre el delantero.

"Lo único que quiero es que respete la camiseta y el club; que él vaya a buscar las cosas y no las espere. Vamos a hablar claro con el presidente, pero quiero que no me toquen a Nacional", concluyó sobre Ocampo.

Respuesta a Balbi

Al vicepresidente de Nacional tampoco le gustó mucho lo que dijo el Principito. "No comparto que gente que trabaje en el club salga a criticar públicamente a un jugador, no entiendo a esa gente", manifestó Balbi Último Al Arco (Sport 890). A lo que Sosa le respondió en Polideportivo: "Me dolió. Horrible, me dolió que no me haya llamado. Que me llame por teléfono. Sabe mi número. 'Che Rubén vamos hablar un ratito'. No soy amigo, soy conocido, como dicen ellos un empleado del club".

Cuerpo técnico

Sobre el cuerpo técnico de Nacional, Sosa expresó: "Uruguay le queda chico. Trabaja muy bien, tiene cosas que no vi en otros entrenadores".

Su rol en Nacional

Sosa expresó que está disponible y que le gustaría que los jugadores lo llamen si se quieren quedar después de los entrenamientos a patear penales o practicar movimientos con los delanteros. "Los de juveniles me dicen 'Ruben, el jueves vamos a hacer unos tiros libres, pasate un ratito'. Pero cuando entrena el primer equipo patean un ratito y yo no tengo que ir a ellos".