Ruben Paz, el ídolo de Larriera, se sumará al cuerpo técnico de Peñarol en 2022

Ruben Paz volverá a trabajar en Peñarol a partir de 2022, ahora para integrarse al cuerpo técnico de Mauricio Larriera.

El entrenador aurinegro, que está próximo a firmar un nuevo vínculo, ampliará su cuerpo técnico para la temporada próxima. Sumará a Raúl Salazar, que venía dirigiendo en Tercera, y a Ruben Paz. También hay chances de que se sume una tercera persona.

Cabe recordar que Peñarol no contará más con Darío Rodríguez, que se sumará al cuerpo técnico de Diego Alonso en la selección uruguaya.



Paz, que como futbolista defendió a Peñarol entre 1977 y 1981, volverá al club tras casi un año. La temporada anterior estuvo en el aurinegro en el cuerpo técnico de Mario Saralegui.



Hace casi un año atrás, cuando Larriera llegó al aurinegro, el DT señaló: "Al pueblo peñarolense le voy a contar una infidencia que no la contó nadie. La sabe la gente que me conoce desde que nací, los amigos del barrio. Cuando yo era chico, todos somos hinchas de un equipo, yo era hincha de Peñarol. Miraba los goles de Morena, las gambetas de Ruben Paz que hoy voy a confesar que era mi ídolo de niño".



"Cuando uno se transforma en futbolista, y a nivel profesional, ese sentirse hincha se va yendo, pero queda algo que es más importante: el club que me emociona es Peñarol. No lo digo para vender humo. No me quiero ganar a la hinchada con esto, a la hinchada se la gana con resultados y trabajo", sumó.