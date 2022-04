Ronald Araujo y la renovación con Barcelona: reunión y video que toman como buena señal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi con desesperación Xavi, técnico de Barcelona, ha solicitado en los últimos días la renovación urgente de Ronald Araujo. Considera al defensor uruguayo una pieza indispensable para el futuro culé y su preocupación radica en que si bien el contrato que lo une a la institución vence en junio del año próximo, hay equipos como Manchester City y Liverpool que lo quieren, además de sondeos del mismísimo Real Madrid.

El futbolista, que acaba de clasificar a la Copa del Mundo con Uruguay, tiene una versatilidad que lo ha convertido en vital para Xavi. Juega en cualquiera de los cuatro puestos de defensa, pero además se ha convertido en más de un partido en el centrodelantero, sobre todo en los momentos de magros resultados de Barcelona, en los que terminó siendo referencia de área para tratar de anotar.

Además, la valía del riverense quedó demostrada hace pocos días, cuando anotó uno de los tantos con los cuales el conjunto culé goleó 4-0 a Real Madrid en el Camp Nou. En ese contexto, este martes parece que hubo noticias alentadoras para Xavi.

Al mediodía hubo una reunión entre Mateu Alemany (director de fútbol de Barcelona) y los representantes del futbolista (Edmundo Kabchi y Flavio Perchman) tras lo cual ocurrió un hecho que en España ha sido considerado como un avance hacia la renovación: inmediatamente finalizada la reunión, Barcelona lanzó un video con una entrevista a Ronald Araujo en el cual repasó sus inicios como futbolista y su etapa como jugador culé.

"Hay buena predisposición por parte del jugador", dijo Alemany según reporta Marca. "Las dos partes se están acercando. A ver si en las próximas horas hay acuerdo. Solo falta ajustar detalles. La prioridad es quedarse", dijo en tanto Kabchi, que es además gerenciador de Boston River, club desde el cual fue negociado Araujo a Barcelona.

"Soy optimista sobre la renovación de mi contrato. Quiero resolverlo rápido para quedar muchos años. Estoy feliz aquí con el cariño de la afición", había dicho Araujo el fin de semana.

La entrevista de Barcelona

Además de contar cómo fueron sus inicios en Rivera (hay imágenes incluso de su ciudad), la llegada a Montevideo para jugar en Rentistas, cómo Sergio Cabrera lo transformó de delantero o mediocampista ofensivo a zaguero y su arribo a Boston River, Araujo habló de sus primeros días en Barcelona, de su actualidad y de la filosofía de Barcelona, lo cual se toma como un guiño de su continuidad por los analistas, dado que desde el club se lo presenta como el heredero de los valores de Carles Puyol.

"El Barça es un club que tiene una filosofía diferente a todo el mundo y cuando llegué la pelota en oposición me iba muy rápido. Cuando la iba a controlar se me iba muy rápido y me iba frustrado para mi casa", contó.



Reveló que entonces pensó: "no puedo estar acá y no controlar o no jugar Con trabajo y entrega fui aprendiendo en el día a día y me dije que estoy en el Barça y sé que puedo jugar. Tengo la bendición de estar en este club y por eso el trabajo".