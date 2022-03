¿Rochet o Muslera? ¿Torreira o Giorgian? ¿Núñez o Cavani? Despejá las dudas y mirá el equipo que pondrá Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde las 20.30 horas, Uruguay recibirá a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias y con la posibilidad cierta de poder conseguir hoy mismo el pasaje al Mundial de Catar 2022. El partido irá por la seña de cable de VTV y los canales 4, 5, 10, 12 y TV Ciudad.

Si la Celeste vence a los incaicos y Chile no triunfa en Brasil, asegurará la clasificación al Mundial hoy mismo. Esa es la combinación de resultados que necesita. De lo contrario, deberá ir a buscar su pasaje el 29 de visitante ante los trasandinos.

Diego Alonso, al igual que ocurrió en los anteriores dos partidos, no quiere dar pistas sobre el equipo. Recién confirmará el 11 inicial una hora antes que arranque el encuentro en el Estadio Centenario.



En cada charla entre futboleros, en tanto, se mantienen las mismas discusiones desde hace días por tres dudas: ¿Sergio Rochet o Fernando Muslera? ¿Lucas Torreira o Giorgian De Arrascaeta? ¿Edinson Cavani o Darwin Núñez?



Vayamos por partes. En primer lugar hay que decir que, de acuerdo a lo que pudo comprobar Ovación con fuentes cercanas al plantel, el entrenador trabajó con todas las opciones. Con los dos en el arco y con las restantes variantes en el mediocampo y en ataque. De hecho, no fueron los únicos nombres que alternó durante estos días.



El Tornado realiza este tipo de modificaciones para entrenar y simular distintas opciones que se le pueden presentar en el partido. Es algo normal en su esquema de trabajo. No para el mismo equipo por más que tenga definido su 11 en la cabeza.

Despejando dudas

En el arco, estará Rochet. La poca actividad que trae Muslera tras la lesión (solo 90' en 2022) le juega a favor al arquero de Nacional, que debutó en la última doble fecha y lo hizo muy bien.



Muslera, histórico en Uruguay, sorprendió también gratamente en la interna apoyando a la distancia a Rochet cuando no le tocó estar convocado por lesión. Tal vez más adelante, cuando vuelva a tener continuidad, regresará a la titularidad; pero hoy lo hará el arquero tricolor.

En el mediocampo, Alonso inició la semana parando a Torreira en el equipo, pero ayer se inclinó por De Arrascaeta. Según lo que pudo saber Ovación, la ventaja parece estar para el hombre de Flamengo. El DT quedó muy conforme con el nivel que mostró en el último encuentro ante Venezuela y por eso se mantendrá en el equipo.

Finalmente en ataque, se dio una situación similar. Comenzó la semana entrenando con Núñez, luego con Cavani y ayer lo hicieron los dos. En este caso, por su actualidad, la ventaja es para el hombre del Benfica.



El Matador, que estuvo con una molestia en la ingle, solo jugó 93' minutos desde el último partido con la selección el 1 de febrero. Sea cual sea el que inicie de entrada, ambos tendrán minutos en el transcurso del partido.

Así jugará Uruguay

Pasando en limpio, el equipo sería con Sergio Rochet en el arco. Línea de cuatro en el fondo con Ronald Araújo, Diego Godín, Josema Giménez y Mathías Olivera. En el mediocampo estarán Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri. En ofensiva: Darwin Núñez y Luis Suárez.