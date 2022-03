River vs. Boca, Real Madrid vs. Barcelona y ocho clásicos más para el fin de semana: hora y TV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este fin de semana el fútbol internacional trae una agenda espectacular cargada de partidos clásicos. Si bien los choques entre River Plate y Boca Juniors y entre Real Madrid y Barcelona se roban todas las miradas, hay otros encuentros más que atractivos y cargados de una fuerte tradición histórica.

Argentina: la fecha de los clásicos

Entre sábado y domingo, la séptima jornada del fútbol argentino se desarrollará con la denominada fecha de los clásicos. En total serán siete los cruces entre los equipos más importantes de la Primera División de la vecina orilla.



El cruce entre River y Boca se desarrollará el domingo a última hora con una particularidad. La visita jugará con camiseta alternativa amarilla. La estrenó el pasado fin de semana con triunfo ante Estudiantes y la mantendrá en el superclásico a ver si lo acompaña la misma suerte.



El Millonario marcha como líder con 13 puntos (al igual que Defensa y Justicia y Unión) en el Grupo A. El Xeneize, en el Grupo B, está segundo con 11 puntos a dos del líder Estudiantes.



El único uruguayo que dirá presente en el superclásico será Nicolás De la Cruz, volante del conjunto de Núñez.



Sábado:



- Lanús vs. Banfield (14.00 horas - TyC Sports)

- San Lorenzo vs. Huracán (16.15 - sin TV para Uruguay)

- Colón vs. Unión (18.30 - sin TV para Uruguay)

- Independiente vs. Racing (20.45 - Espn)



Domingo:



- Rosario Central vs. Newell's (14.00 - TyC Sports)

- Gimnasia vs. Estudiantes (16.15 - TyC Sports)

- River Plate vs. Boca Juniors (19.00 - Star+)



Otros uruguayos presentes en los clásicos: Matías Cóccaro y Jhonatan Candia (Huracán), Leonardo Burián (Colón), Gustavo Munúa, Santiago Mele, Diego Polenta y Jonatan Álvez (Unión), Carlos Benavídez (Independiente), Fabricio Domínguez (Racing), Martín Rabuñal (Rosario Central), Armando Méndez (Newell's), Guillermo Fratta y Brahian Alemán (Gimnasia), Agustín Rogel, Emanuel Beltrán y Manuel Castro (Estudiantes).

España: un clásico particular

Los dos equipos más importantes del fútbol español se medirán en un nuevo clásico, pero que tendrá un hecho que tampoco pasará desapercibido: ambos irán con camisetas de alternativa.



El Merengue utilizará su nueva camiseta por el aniversario 120 de la institución celebrado el pasado 6 de marzo. La misma, creada por el diseñador japonés Yohji Yamamoto junto a la marca que viste a Real Madrid, se presenta negra en su totalidad con apenas unos detalles en blanco. Barcelona, en tanto, usará una camiseta una camiseta diseñada con la Senyera, la bandera de Cataluña.



El partido, que contará con el uruguayo Federico Valverde en el local y Ronald Araújo en la visita, comenzará a las 17.00 horas y se transmitirá por Directv.



Principales posiciones en LaLiga:



1) Real Madrid 66

2) Sevilla 56

3) Barcelona 51

4) Atlético Madrid 51

5) Betis 49

Italia: un clásico con historia

En la Serie A, en tanto, se jugará el clásico de la capital entre Roma y Lazio. Comenzará a las 14.00 horas del domingo y se verá por las pantallas de Espn 2 y Star+.



Este encuentro también contará con presencia charrúa: Matías Viña en la Roma.



Principales posiciones de la Serie A:



1) Milan 63 puntos

2) Napoli 60

3) Inter 59

4) Juventus 56

5) Lazio 49



Roma está en el séptimo lugar con 48 unidades.

Países Bajos: clásico histórico, sin uruguayos

El domingo desde las 10.30 horas (Espn 3 y Star+), Países Bajos tendrá su histórico clásico entre Ajax y Feyenoord. El partido no contará con protagonistas uruguayos.



Principales posiciones de la Eredivisie:



1) Ajax 63 puntos

2) PSV 61

3) Feyenoord 55

4) AZ Alkmaar 51

5) Twente 51