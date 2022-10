Un rival para Darwin: Liverpool está dispuesto a pagar una millonada por Mbappé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El francés Kylian Mbappé no está a gusto en Paris Saint-Germain y quiere salir en el mercado de de pases invernal. Sus destinos parecen estar en Real Madrid, equipo que intentó ficharlo en mayo, y a Liverpool que ya lo quiso y no lo logró.

Según informó Marca, el futuro de Mbappé no estaría lejos de los reds, por lo que se proyectaría como compañero y rival de Darwin Nuñez. "Por supuesto que estamos interesados. Kylian nos gusta, no estamos ciegos. Pero no lo vamos a fichar, no estamos en esta batalla", dijo Jürgen Klopp en el mes de mayo cuando se perfilaba que el francés podía fichar por los merengues.

En España apuntant que el Liverpool está atravesando su "peor momento" de la Era Klopp y que la crisis tiene que ver con lesiones y el bajo rendimiento de figuras claves como Luis Díaz en el primer caso y el uruguayo Darwin Núñez, en el segundo.

En el esquema de Klopp, Núñez podría competir con Mbappé pero el puesto de nueve, pero depdendiendo del sistema que elija. Lo bueno es que al delantero no le gusta esa posición, lo que dejaría libre al uruguayo para ocupar el rol en el que se sabe más cómodo.

200 millones

Marca señala que "en caso de que el PSG se abriera a venderle el fichaje se podría disparar a más de 200 millones de euros si nos atenemos a la oferta rechazada en el verano de 2021 del Real Madrid y al valor de mercado del jugador (160 'kilos', según 'Transfermarkt')", señaló.

Se convertiría en el pase más caro de la historia batiendo los 222 de Neymar y habría que sumar "un sueldo astronómico (50 millones netos al año y más de 100 de prima de renovación) que debería asumir un Liverpool que en el último mercado gastó (90 millones) casi lo mismo que ingresó (81)".