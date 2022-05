Repetto: "Si me hubieran tocado rivales de otras nacionalidades, no estaría tranquilo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Repetto, entrenador de Nacional, habló tras el triunfo de su equipo por 3-0 ante Red Bull Bragantino que le permitió al tricolor finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores y conseguir el boleto para la Sudamericana.

"No es fácil ganar en Copa Libertadores y más contra un equipo brasileño que es el último finalista de la Sudamericana y que se jugaba lo mismo que nosotros", afirmó.

"Es un sueño la Libertadores, pero no es fácil. El último logro internacional de Nacional fue en 1989, yo tenía pocos años y era joven. Hay que ser realistas. Hoy estoy contento, no era el primer objetivo, pero el equipo estuvo a la altura. Si me hubieran tocado rivales de otras nacionalidades hoy no estaría tranquilo", destacó.



El DT insistió en que les tocó "un grupo muy duro" con "dos argentinos coperos", por Estudiantes y Vélez, y un "brasileño finalista de la Sudamericana", por Bragantino.

"Estuvimos muy cerca, destaco la competitividad del equipo, hemos crecido como equipo, con jugadores adaptándose a jugar con la camiseta de Nacional que no es fácil por toda la exigencia que tiene. El equipo va creciendo y puede dar lucha contra cualquiera en el torneo que sea", dijo.



Repetto reiteró también que "no es fácil mantener el nivel en la doble competencia". "Hoy nos faltan dos fechas para terminar el Apertura y el equipo está peleando, a un punto del puntero (Liverpool), y en la copa peleamos. Ojalá que sigamos con esta línea buena de resultados", finalizó.