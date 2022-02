Renzo López emigró al fútbol argentino y ya suma dos goles en dos partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Renzo López, goleador de Plaza Colonia, dejó el club Pata Blanca en enero de este año y disfruta de su presente en el fútbol de la vecina orilla. El uruguayo defiende ahora la camiseta de Central de Córdoba, elenco que disputa la Liga Profesional Argentina.

El atacante uruguayo llegó al elenco de Santiago del Estero el 27 de enero y ya suma dos tantos en dos duelos. López fue titular en ambos encuentros: una victoria por goleada ante Barracas Central (3-1) y el empate de este miércoles ante Tigre (1-1).

En el debut en su nuevo equipo solo demoró 4 minutos en marcar su primer tanto en la vecina orilla en lo que fue el inicio de la temporada oficial.

Este viernes volvió a ir desde el inicio y a los 45+1' cruzó el balón al palo derecho del arquero para poner en ventaja a su equipo y lograr la victoria parcial. Una que se desvanecería en los 90+1' por intermedio del futbolista de Tigres, Mateo Retegui.



El delantero de 27 años no solo tuvo esa oportunidad, sino que acumuló dos chances más. Tuvo un intento donde a poca distancia el balón le quedó en los pies y remató. Pero no pudo pegarle de la mejor manera, por lo que el remate no finalizó en gol. Luego volvió a intentar y ejecutó mejor el tiro, pero guardameta de Tigre le desvió el tiro.

La Liga recién comienza, pero a la segunda fecha Central de Córdoba está segundo en el grupo B por debajo de Estudiantes con cuatro unidades y encima de Boca.