Roberto Martínez renunció a su cargo como DT de Bélgica tras eliminación en el Mundial de Qatar 2022

La selección de Bélgica no pudo ganarle a Croacia en la última fecha del Grupo F y con este resultado quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022. Apenas finalizó el encuentro, el entrenador Roberto Martínez renunció a su cargo.

Martínez había sido nombrado DT el 3 de agosto de 2016 con el objetivo de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Bajo sus órdenes, Bélgica logró la clasificación a la Copa del Mundo y obtuvo un histórico tercer puesto. Además, colocó a Bélgica en el 1° puesto del ranking FIFA por tres años consecutivos y se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la selección de Bélgica después de ganarle a Bielorrusia en las Eliminatorios de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el fin de ciclo no fue el esperado. En medio de rumores sobre conflictos internos en el plantel , Bélgica quedó eliminada del Mundial en fase de grupos luego de perder 2 a 0 con Marruecos y empatar sin goles ante Croacia. Tras este fracaso mundialista, Roberto Martínez decidó dar un paso al costado como DT de Bélgica.



"Es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo para mí", dijo con los ojos vidriosos en rueda de prensa.



"Soy una persona a la que le gusta aprender de las lecciones. Llevo seis años. Estaba muy comprometido con el proyecto. Acabamos con una medalla de bronce y teníamos que darle otra oportunidad a este proyecto. Lo he disfrutado muchísimo. He dejado un gran legado y estoy muy satisfecho con el resultado", añadió.



"Cuando veo a los jugadores en el vestuario, veo a jugadores que están creciendo y aprovechando todas las lecciones con esta generación. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer con una selección. Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección. Y los verdaderos aficionados aprecian lo que ha hecho esta selección", subrayó.