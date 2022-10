Rampla Juniors vs. Cerro: horario, formaciones y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 1834 se fundaba la Villa del Cerro como un lugar emblemático de Montevideo, con su frondosa bahía, postal sin igual de nuestra capital y su Fortaleza fiel reguardo y testigo de nuestra historia. El incipiente fútbol traído por los ingleses a fines del Siglo XIX se fue contagiando en el vivir de cada barrio y el Cerro no fue la excepción, ya que en 1908 se fundó la primera liga de fútbol barrial.



Con el tiempo dos equipos fueron enamorando a los pobladores de la zona y su rivalidad se ha logrado mantener en más de 100 años de historia de estas instituciones.



Rampla Juniors, nacido en 1914 en la Aduana, se afincó en la Villa en el año 1919 donde cientos de hinchas ya acompañaban, algunos de los cuales llegaban en botes desde el otro lado de la bahía. Por su parte, el Club Atlético Cerro nació en 1921 como una inquietud barrial que quería el desarrollo de una nueva institución que representara a gran parte de sus pobladores.



Pese a las decenas de clubes de la zona que fueron tomando forma y arraigo como Fortaleza y Bahía, fueron finalmente Rampla y Cerro quienes acapararon el corazón de la amplia mayoría de los habitantes de la zona.



Cientos de batallas futbolísticas han tenido estos dos grandes de nuestro fútbol, pero tal vez estas dos finales por el ascenso al Círculo de Privilegio, que comenzarán a disputarse este domingo (a las 13.00 en el Viera - VTV Plus), marque un antes y un después para los hinchas de ambas instituciones. Y es que el ganador podrá recordar por años el partido que dejó a su club en Primera División, postergando a su tradicional rival a disputar un año más en el fútbol de la “B”. Por eso la historia de estas dos casaquillas tradicionales e históricas, tendrá una página muy importante que comenzará a escribirse a partir de hoy.

Cómo llegan

En lo futbolístico tanto Rampla como Cerro no lograron la regularidad necesaria para poder haber disputado uno de los dos ascensos directos que obtuvieron Racing y La Luz. Cerro, que tuvo tres entrenadores en la temporada (Walter Pandiani, Edgardo Adinolfi y en la actualidad Danielo Núñez) mostró una irregularidad constante, no logrando conseguir un período de tranquilidad que le posibilitara tener la esperanza de un ascenso directo.



Por su parte, Rampla, que convivió con dos directores técnicos en el año -primero Darlyn Gayol y posteriormente Marcelo Suárez- fue un equipo capicúa ya que tuvo un excelente Competencia, una pésima primera parte del torneo y finalizó con un extraordinario fin de temporada.



En los playoff Rampla como Cerro clasificaron con lo justo, frente a rivales difíciles como Uruguay Montevideo y Miramar.



Los rojiverdes no podrán contar para este primer encuentro con Gonzalo Barreto y Cristian Muga, quienes están suspendidos. En Cerro, por su parte, se espera el regreso de Pablo Lacoste, importante futbolista que aporta su experiencia en la última zona.



Ambos encuentros se disputarán en el Parque Alfredo Víctor Viera, pero solamente el de hoy contará con público en las tribunas, ya que por la sanción que arrastra Cerro, el segundo cotejo se jugará con un limitado grupo de dirigentes y allegados en el escenario Bohemio.