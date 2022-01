Pumita Rodríguez: "Cuando me dijeron ni lo dudé, siempre fui hincha de Nacional desde chico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Luis Rodríguez, que firmó sorpresivamente con Nacional luego de tener acordada de palabra su llegada a Peñarol, habló primera vez como futbolista tricolor y dijo que siempre fue hincha del club.

"Cuando me dijeron ni lo dudé, siempre fui hincha de Nacional desde chico. Mi familia es de Nacional así que ni bien me lo dijeron no lo dudé ni un segundo", reconoció en diálogo con Nacional TV.

El Pumita indicó que está "recontra feliz" en el tricolor y que se encontró con "un grupo de personas bárbaro". "Me recibieron de la mejor manera y obviamente que el cuerpo técnico también que me dieron sus palabras de aliento", sostuvo.



"Estoy muy contento, el profe me hizo el tour por todo el complejo y la verdad que quedó muy lindo, espectacular y a primer nivel", agregó.



El lateral hizo hincapié en "hacer una buena pretemporada" porque hay "cosas lindas por pelear" durante este año que Nacional tendrá Uruguayo y Libertadores.



Rodríguez estuvo en el centro de la polémica esta semana porque cuando fue a firmar con los aurinegros, diferencias en el contrato dieron marcha atrás en la operación y terminó recalando en los tricolores. Días anteriores incluso, en algunas entrevistas, el Pumita ya había hablado como jugador de Peñarol.