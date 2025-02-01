Progreso 1-3 Peñarol: mirá los goles del triunfo del aurinegro, que sin brillar tuvo un buen apronte clásico

Redacción El País
En el Estadio Centenario y en condición de visitante frente a Progreso, Peñarol se estrenó con una buena victoria en la Liga AUF Uruguaya tras vencer al Gaucho del Pantanoso por 3 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura.
Con goles de Jaime Báez a los 19', Diego García a los 61' y Maxi Silvera a los 75', el equipo de Diego Aguirre consiguió un buen triunfo ante los de La Teja, que descontaron con un tanto de Nicolás González de penal cuando ya se jugaban los descuentos.
Aunque sin brillar, @OficialCAP recuperó la tranquilidad al vencer 3 a 1 a @ProgresoOficial, con goles de Báez, García y Silvera. David Terans comenzó como titular, Tomás Olase se lesionó y, fiel a su trayectoria, Martín Campaña tuvo un debut auspicioso. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/2JliwJmymH— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) February 2, 2025
90' + 3' | ¡Final del partido!
Se terminó el partido en el Estadio Centenario con triunfo de Peñarol por 3 a 1 frente a Progreso en la primera fecha del Torneo Apertura.
91' | ¡Gol de Progreso!
Nicolás González se hizo cargo del penal que Leodán le sancionó a favor de Progreso y descontó para dejar las cosas 3-1 en el Estadio Centenario.
90' | Se van a jugar 3 minutos más
El árbitro del partido adicionó 3 minutos en el Estadio Centenario.
90' | Penal para Progreso
Leodán González cobró falta de Eduardo Darias sobre Luis Caicedo dentro del área de Peñarol.
75' | ¡Gol de Peñarol!
Apareció Maximiliano Silvera y se liquidó el partido. El delantero tomó la pelota en la mitad de la cancha, lo puso a correr por derecha a Leo Fernández y este pisó el área y la dejó atrás para que Silvera definiera de frente al área para poner el 3-0.
70' | Preocupación en Peñarol por lesión de Tomás Olase
El juvenil Tomás Olase ingresó a los 67' por Damián García y tres minutos después recibió una falta en la mitad de la cancha que lo hizo dejar el campo de juego en el carrito de la sanidad. Hay preocupación en el aurinegro. A Olase se lo vio con lágrimas en los ojos.
61' | ¡Gol de Peñarol!
De un lateral por la izquierda, Lucas Hernández y Leo Fernández hilvanaron una linda acción que derivó dentro del área para Jaime Báez, pase atrás, rebote y ahí apareció Diego García, quien entró para jugar el segundo tiempo y aumentó la ventaja: 2-0.
56' | Buen remate de Maxi Silvera
Diego García lo dejó a Maximiliano Silvera de frente al área y en velocidad, el delantero de Peñarol remató desde lejos pero Nahuel Suárez contuvo bien ubicado.
55' | Remate de Nicolás González que atajó bien Campaña
Pelota al área de Peñarol que le quedó a Nicolás González, quien logró sacar un fuerte remate que logró contener bien ubicado Martín Campaña.
50' | Progreso otra vez con la iniciativa
Tal como había ocurrido en el inicio del partido, Progreso tomó la iniciativa en el comienzo de la segunda mitad y ya tuvo un par de llegadas con remates de media distancia que se fueron afuera.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el complemento del partido que Peñarol le está ganando 1-0 a Progreso en el Estadio Centenario por la primera fecha del Torneo Apertura.
45' + 1' | ¡Se terminó el primer tiempo!
Peñarol sacó una contra con Jaime Báez, pero al cumplirse el minuto de adición, Leodán González la frenó y dio por finalizado el primer tiempo que el Mirasol le está ganando 1-0 a Progreso en el Estadio Centenario.
45' | Se va a jugar un minuto de descuento
En el Estadio Centenario, Leodán González adicionó un minuto más en la primera parte.
33' | Buena atajada de Martín Campaña
Tiro libre en la puerta del área de Gonzalo Silva y muy buena atajada de Martín Campaña, quien voló contra su palo derecho para sacar la pelota al córner.
28' | Se lo perdió Peñarol
Córner desde la derecha del ataque ejecutado por Leonardo Fernández y en el primer palo ganó en las alturas Leo Coelho, pero su cabezazo se fue apenas afuera.
27' | Maxi Silvera tuvo el segundo de Peñarol
Gran combinación entre David Terans y Eduardo Darias que derivó en un muy buen pase para Maximiliano Silvera, quien definió notable dentro del área y obligó a la primera gran atajada de Nahuel Suárez, que la mandó al córner.
19' | ¡Gol de Peñarol!
Gran robo de Eduardo Darias en la salida de Progreso, la pelota le quedó a Maxi Silvera tras habilitación de Leo Fernández y el delantero lo vio solo a Jaime Báez, quien recibió y definió contra el palo para poner el 1-0 en el Estadio Centenario.
14' | Jaime Báez intentó el primer gran remate al arco
Con Leonardo Fernández a toda velocidad por el callejón central, la pelota le quedó a Jaime Báez, quien de frente al arco y desde lejos, probó pero el balón se fue al córner.
11' | Primera aproximacipon de Peñarol
Tras una buena combinación en la ofensiva, Peñarol pisó el área de Progreso con peligro y estuvo cerca de poder generar una buena chance, pero la zaga del Gaucho del Pantanoso despejó bien.
10' | Se anima más Progreso y Peñarol no despierta
En el inicio del encuentro. el Gaucho del Pantanoso busca jugar en campo rival y tuvo un par de aproximaciones sobre el área de Peñarol incluido el primer centro que a los 8' descolgó bien Martín Campaña.
¡Empezó el partido!
Con el arbitraje de Leodán González, ya están jugando Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
Progreso 1-3 Peñarol
Torneo Apertura
Cancha: Estadio Centenario
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Nicolás Tarán y Marcos Rosamen
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR: Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad
Progreso
Nahuel Suárez
Joel Poiso (60’ Gianfranco Trasante), Mauro Martín, Luis Maldonado, Facundo Silvera
Gonzalo Silva, Adrián Colombino (67’, Luis Caicedo), Mario García (45’, Juan Sebastián Rivero), Agustín Moreira (75’, Enzo Fernández)
Nicolás Fernández, Nicolás González
D.T. Javier Méndez
Peñarol
Martín Campaña
Damián Suárez, Javier Méndez (45’, Lucas Hernández), Leo Coelho, Maximiliano Olivera
Damián García (67’, Tomás Olase, 70’ Ignacio Sosa), Eduardo Darias
David Terans (45’, Diego García), Leonardo Fernández, Jaime Báez (79’, Alexander Machado)
Maximiliano Silvera
D.T. Diego Aguirre
Goles: 91’ Nicolás González –de penal– (Pr.); 19’ Jaime Báez, 61’ Diego García, 75’ Maximiliano Silvera (Pe).
Amarillas: 60’ Adrián Colombino, 72’ Luis Caicedo, 88' Luis Maldonado (Pr.); 32’ Javier Méndez, 46’ Eduardo Darias, 76’ Ignacio Sosa (Pe).
Rojas: No hubo.
Calentamiento previo de los equipos en el Estadio Centenario
Los dos equipos están cerrando el calentamiento previo en el campo de juego del Estadio Centenario para el partido que desde las 20:00 tendrá el arbitraje de Leodán González.
#Progreso ya finalizó el calentamiento previo y #Peñarol sigue en cancha. A las 20:00 se enfrentan en el Centenario con arbitraje de Leodán González por la primera fecha del Torneo Apertura ⚽️ pic.twitter.com/3dmIFVo9Uv— Enrique Arrillaga (@arrillagae) February 1, 2025
Javier Méndez también tiene los 11 de Progreso confirmados para enfrentar a Peñarol en el Centenario
Progreso, que tuvo 17 bajas y 16 altas de cara a la temporada 2025, tiene a Javier Méndez como entrenador y ya confirmó el equipo para enfrentar a Peñarol desde las 20:00 en el Estadio Centenario.
Los 1️⃣1️⃣ del gaucho. #ElClubDelBarrio pic.twitter.com/sra8rsmqT8— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) February 1, 2025
Peñarol confirmado con varias sorpresas para enfrentar a Progreso en el Estadio Centenario
Diego Aguirre confirmó los 11 de para enfrentar a Progreso desde la hora 20:00 en el Estadio Centenario. Desde el inicio Peñarol va con Martín Campaña en el arco, Damián García en la mitad de la cancha y David Terans en ataque.
Así juega #Peñarol frente a Progreso, por la Fecha 1 del Torneo Apertura @LigaAUF pic.twitter.com/j9BJoBSZMK— PEÑAROL (@OficialCAP) February 1, 2025
La razón por la que Guillermo de Amores no estará a la orden en Peñarol frente a Progreso
Según pudo saber Ovación con fuentes aurinegras, Guillermo de Amores no está en la convocatoria para el partido de este sábado frente a Progreso debido a que sufrió una molestia muscular y en la jornada del viernes fue sometido a estudios para saber la entidad de esa lesión. Leé la nota acá.
La foto de David Terans en la llegada de Peñarol al Estadio Centenario para enfrentar a Progreso
En sus redes sociales, el club aurinegro publicó fotos de la llegada del plantel y una de ellas tiene como protagonistas a David Terans, quien volvió a Peñarol tras su paso entre 2020 y 2021.
Listos para el estreno en el Torneo Apertura de la @LigaAUF ✔️ pic.twitter.com/Y1ZhSRaBwJ— PEÑAROL (@OficialCAP) February 1, 2025
Peñarol también ya está en el Estadio Centenario para su estreno en la Liga AUF Uruguaya
Peñarol ya llegó al Estadio Centenario, donde con algunas novedades importantes en el equipo titular, se medirá ante Progreso desde la hora 20:00 por la primera fecha del Torneo Apertura.
LLEGAMOS 🤙🏻— PEÑAROL (@OficialCAP) February 1, 2025
🔜 ⚽️ pic.twitter.com/btDQ9A5h7l
Progreso ya está en el Estadio Centenario para enfrentar a Peñarol desde la hora 20:00 por el Torneo Apertura
El plantel de Progreso ya llegó al Estadio Centenario y en sus redes sociales, el Gaucho del Pantanoso publicó algunas fotos con el arribo de sus futbolistas al escenario en el que desde la hora 20:00 se medirá ante Peñarol.
Llegamos 🫡#ElClubDelBarrio pic.twitter.com/9OsVPQMkaW— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) February 1, 2025
Camiseta de Peñarol pronta con el parche del campeón del Uruguayo 2024 incluido
En sus redes sociales, Peñarol publicó fotos de la camiseta que espera por el estreno del parche de ganador del Campeonato Uruguayo 2024. "Debuta el campeón", escribieron en las cuentas del club.
Debuta el CAMPEÓN ✍️ pic.twitter.com/I1TIBaH0Qv— PEÑAROL (@OficialCAP) February 1, 2025
Progreso también su lista de convocados para el estreno de Javier Méndez como entrenador del Gaucho
Progreso dio a conocer su lista de convocados para enfrentar a Peñarol desde la hora 20:00 en el Estadio Centenario, donde Javier Méndez hará su estreno como director técnico del Gaucho del Pantanoso en esta temporada 2025.
📋 Convocados para el debut en la Liga AUF Uruguaya. #ElClubDelBarrio pic.twitter.com/n1pa8o86dt— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) February 1, 2025
¿Dónde ver en vivo el partido entre Progreso y Peñarol por el Torneo Apertura 2025?
Progreso y Peñarol se enfrentan desde la hora 20:00 en el Estadio Centenario por la primera fecha del Torneo Apertura y el partido se podrá ver en vivo a través de VTV Plus y de la plataforma digital de Disney+.
Diego Aguirre sorprendió y entre los convocados de Peñarol no aparece Guillermo de Amores
Si bien ya estaba confirmado desde el viernes que Martín Campaña iba a debutar como titular en el arco de Peñarol, la noticia que sorprendió este sábado fue la salida de Guillermo de Amores de la lista de convocados del aurinegro para enfrentar a Progreso en el Estadio Centenario. Además, entre los jugadores disponibles están Alexander Machado y Damián García, mientras que no está Gastón Silva.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Progreso, por la fecha 1 del Torneo Apertura, @LigaAUF— PEÑAROL (@OficialCAP) February 1, 2025
Suspendidos: Rodrigo Pérez y Javier Cabrera. pic.twitter.com/7yKymKqhQj
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Progreso y Peñarol por la primera fecha del Torneo Apertura!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo del encuentro que desde la hora 20:00 disputarán Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario por la primera fecha del Torneo Apertura en lo que será el estreno de ambos clubes en la Liga AUF Uruguaya.