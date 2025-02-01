Progreso 1-3 Peñarol: mirá los goles del triunfo del aurinegro, que sin brillar tuvo un buen apronte clásico

Redacción El País

En el Estadio Centenario y en condición de visitante frente a Progreso, Peñarol se estrenó con una buena victoria en la Liga AUF Uruguaya tras vencer al Gaucho del Pantanoso por 3 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura.

Con goles de Jaime Báez a los 19', Diego García a los 61' y Maxi Silvera a los 75', el equipo de Diego Aguirre consiguió un buen triunfo ante los de La Teja, que descontaron con un tanto de Nicolás González de penal cuando ya se jugaban los descuentos.