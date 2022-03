La Premier League apartó a Abramovich como dueño del Chelsea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Premier League anunció este sábado que ha despojado a Roman Abramovich de su cargo de dueño del Chelsea después de las sanciones que le impuso esta semana el gobierno británico.

"La decisión de la Premier no tendrá impacto en la capacidad del club para seguir entrenándose y jugando sus partidos, tal y como dictamina el permiso recibido por el gobierno hasta el 31 de mayo", dijo la Premier en un comunicado.

Según anunció el gobierno el pasado jueves, los activos de Abramovich quedan congelados, por lo que el club inglés no puede generar ningún tipo de ingreso a través de la venta de entradas, merchandising y por operaciones de jugadores.



La Premier sí que deja abierta la puerta que el club pueda cambiar de dueños en los próximos días, pese a que la sanción del gobierno no lo permite.



"La descalificación de un dueño normalmente supone la venta de su accionariado. Roman Abramovich ya ha declarado públicamente su intención de vender el Chelsea y el proceso ha comenzado. Bajo las circunstancias actuales, la venta de un club no está permitida. Sin embargo, entendemos que el Gobierno está abierto a conceder una licencia que permita vender el club", añade el comunicado de la Premier.