La placa que inauguró Peñarol en el Campeón del Siglo seis años después

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Previo al duelo ante Deportivo Maldonado, el Campeón del Siglo lució una novedad y es que el escenario de Peñarol inauguró una placa conmemorativa seis años después de que se levantara el estadio mirasol.

En marzo de 2016 la Junta Departamental de Montevideo, de forma unánime, votó la entrega e instalación de esta placa que Peñarol recibió seis años después como refleja el texto que la acompaña y que se podrá observar desde este sábado en el Campeón del Siglo.

En marzo de 2016 la Junta Departamental de Montevideo aprobó por unanimidad la instalación de una placa en el Estadio “Campeón del Siglo” en conmemoración de su inauguración y de los -por ese entonces- 125 años del nacimiento del Club Atlético Peñarol. pic.twitter.com/RsIHfFhfNa — PEÑAROL (@OficialCAP) March 19, 2022

“De la Junta Departamental de Montevideo al Club Atlético Peñarol en sus 125 años en conmemoración a la inauguración del estadio ‘Campeón del Siglo’, primer estadio FIFA del Uruguay”, expresa la misma que contó con la presencia del presidente mirasol Ignacio Ruglio.



Según expresó la propia institución aurinegra en sus redes sociales: "Todos los partidos políticos con representación votaron la propuesta de entregarle la plaqueta a Peñarol, enfatizando el esfuerzo para construir el primer estadio FIFA del Uruguay".

Luego de seis años se cumple con lo establecido por nuestros representantes departamentales en pleno ejercicio de la democracia y la plaqueta ha sido entregada a la institución para compartir con toda su afición en el Campeón del Siglo. pic.twitter.com/17U8G2VPdN — PEÑAROL (@OficialCAP) March 19, 2022

La entrega de la placa se demoró tras cuestionamientos de Nacional por la cantidad de años que la Junta le otorgaba a Peñarol en la leyenda de la misma.

El tricolor argumenta que Peñarol no es la continuidad del Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC) y que por tanto no fue fundado en 1891, si no en 1913.