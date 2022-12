Un periodista de un reconocido programa español le deseó lo peor a Argentina para la semifinal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después del triunfo de la selección de Argentina sobre Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, el mundo todavía se hace eco del partido. Y mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya se prepara para lo que será la semifinal frente a Croacia, el periodista español Juanma Rodríguez, del reconocido programa "El Chiringuito", pidió un deseo.

“Espero que Croacia les meta cuatro”, apuntó el español. "Es mi deseo hoy aquí y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que les meta seis”, siguió Rodríguez, quien pidió que en caso de que Croacia se convierta en ganador el martes, que el capitán Luka Modric sea quien festeje en la cara de la selección argentina. “Eso es lo que a mí me gustaría que pasara”, reforzó el periodista de 59 años, quien se mostró indignado por los festejos de los argentinos tras ganar la tanda de penales.

“Me parece impresentable, no se puede defender todo. Entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios -que es un gentleman- defendiendo esto”, dijo, en alusión a los comentarios de un colega suyo durante el debate. Y continuó: “Esto no es fútbol, esto es echarle tierra en los ojos a otro rival. Deseo fervientemente que si tienen la suerte de pasar a la final, les metan seis”.

El festejo de los jugadores de Argentina en el Lusail Stadium. Foto: EFE.

En este sentido, Rodríguez aseguró que su opinión sobre Argentina “ya venía de fábrica así”, pero que debido a lo sucedido durante el encuentro entre el equipo que capitanea Lionel Messi contra Países Bajos, “reconvirtieron al planeta Tierra”.

“En semifinales no va a ser Argentina vs. Croacia, va a ser una Argentina vs. Resto del mundo”, apuntó el español. “Croacia debería usar una camiseta de la ONU, porque defiende al resto del mundo”, aseguró.

Las declaraciones de Rodríguez provocaron el rechazo de parte de sus compañeros de programa. “Que les metan seis”, siguió insistiendo, y subrayó: “El karma existe y os va a pasar”.