Peñarol 2-0 San Antonio: con goles de Villalba y Machado, el aurinegro logró su primera victoria en la Copa

Redacción El País
Segunda presentación en el marco de la Copa Libertadores 2025 para Peñarol y la primera en el Campeón del Siglo enfrentando a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por el Grupo H.
La particularidad del encuentro es que fue sin la posibilidad de contar con sus hinchas tras la dura sanción que le impuso Conmebol de tres partidos sin público local en torneos internacionales.
A su vez, agarraba al aurinegro en una situación particular porque más allá de llegar a este partido tras el triunfo ante Danubio (1-0) en Liga AUF Uruguaya, en el contexto continental venía de caer de forma increíble ante Vélez en Argentina (2-1).
Pero se pudo sacar la mufa, se sobrepuso a dicha derrota y terminó logrando una victoria muy importante por 2-0 gracias a los goles de Héctor Villalba y de Alexander Machado.
De esta manera, el Mirasol consiguió sus primeros tres puntos y ahora deberá esperar al partido entre Olimpia y Vélez (este miércoles 9 de abril) para conocer en qué posición quedará en el Grupo H.
90+5' | ¡Final del partido!
Con goles de Héctor Villalba y Alexander Machado el aurinegro se impuso por 2-0 ante San Antonio por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
90+4' | ¡Gol de Peñarol!
Alexander Machado quedó muy solo en el ataque y luego de una asistencia de Leonardo Fernández, el delantero pudo poner su primer gol con la camiseta aurinegra y sirvió para sentenciar el triunfo.
¡LO LIQUIDA PEÑAROL! Otra asistencia de Leo Fernández y definición de Alexander Machado para el 2-0 ante Bulo Bulo.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2025
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85' | Peñarol replegó las líneas y la pelota es más dividida
En los minutos finales, la posesión fue más repartida que en el resto del encuentro y sobre todo porque Peñarol cedió terreno y eso animó al conjunto boliviano que con cambios empezó a poner más pelotas en el área de Martín Campaña.
75' | El aurinegro le quitó ritmo al partido
Tras el gol, el cansancio y el afloje por el nerviosismo le quitaron algo de ritmo al partido y sobre todo a Peñarol que no pudo atacar de la misma manera. Diego Aguirre metió mano en el equipo y entraron tanto Alexander Machado como Leandro Umpiérrez.
63' | Milans estuvo cerca de poner el segundo
Conexión entre Pedro Milans y Leonardo Fernández para que le permitió al lateral derecho pisar el área, enganchar y disparar al arco con buena potencia, pero con la dirección al lugar donde estaba el arquero rival que la contuvo en dos tiempos.
60' | ¡Gol de Peñarol!
Otra vez del pie de Leonardo Fernández nació el gol de Peñarol. Pero esta vez no fue para rematar directo, sino para poner un centro preciso que conectó Héctor Villalba de cabeza para poner el festejo del Mirasol.
¡GOL DE PEÑAROL! Centro de Leo Fernández y cabezazo de Tito Villalba para el 1-0 del Manya ante Bulo Bulo.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2025
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53' | Villalba tuvo la suya y provocó una gran atajada del arquero
El "8" recibió dentro del área, enganchó y luego le quedó muy cerca del cuerpo por lo que atinó a rematar de puntín y al primer palo. Tenía destino de red y Saracho la contuvo.
47' | Silvera se lo perdió cuando entró solo
Una pelota cruzada de Leonardo Fernández lo sorprendió al delantero que apareció muy solo por el segundo palo. El esférico le pasó entre las piernas y siguió de largo cuando parecía que estaba el primero aurinegro.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Campeón del Siglo donde Peñarol y San Antonio Bulo Bulo empatan sin goles por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
Se fueron los primeros 45 minutos en el Campeón del Siglo en un empate sin goles entre Peñarol y San Antonio Bulo Bulo en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
43' | Los tiros libres son el arma aurinegra
Una vez más una infracción cerca del área le permitió a Leonardo Fernández hacerse cargo del remate. Fue al arco y el guardameta despejó al medio, el rebote le quedó a Maximiliano Olivera, pero el disparo del capitán se fue por arriba.
35' | Peñarol domina la pelota, pero el juego tiene otro ritmo
La intensidad con la que Peñarol inició el partido se fue perdiendo, más allá de que el equipo de Diego Aguirre siguió dominando desde la posesión del esférico y parándose en el campo rival.
27' | Una vez más, Fernández complicó con su pegada
Esta vez fue de pelota quieta. Fernández disparó desde lejos, la pelota picó antes de llegar a las manos del arquero que dio un rebote corto. Leo Coelho ganó de cabeza y cuando aparecía Rodrigo Pérez, se puso firme el arquero rival y la contuvo.
15' | Peñarol hace méritos, pero no logra romper el cero
El equipo de Diego Aguirre se para en campo rival y salvo Campaña el resto de los jugadores están con actitud de ataque cuando San Antonio se repliega por completo, aunque el resultado por el momento sigue sin festejos.
6' | Leo Fernández probó desde afuera y complicó
Parecía lejos, pero Fernández se animó, levantó la cabeza y remató con su particular disparo para complicar al arquero rival que de todas maneras despejó bien al córner. De ese tiro de esquina, Fernández habilitó a Maximiliano Olivera que tocó corto provocando otra gran atajada del guardameta rival.
1' | La primera fue de Peñarol y la tuvo Silvera
Luego de un toque corto, pero por arriba, de Jaime Báez, apareció Maximiliano Silvera que la bajó de pecho y remató de chilena, pero su intento se fue ancho del arco rival.
¡Comenzó el partido!
Arrancó el juego entre Peñarol y San Antonio por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo.
Peñarol 2-0 San Antonio
Peñarol: Martín Campaña; Pedro Milans, Leo Coelho, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Rodrigo Pérez (45' Eric Remedi); Diego García (45' Héctor Villalba), Leonardo Fernández, Jaime Báez (74' Leandro Umpiérrez); Maximiliano Silvera (64' Alexander Machado). DT: Diego Aguirre.
San Antonio: Rodrigo Saracho; Juan Montenegro (78' Hernán Rodríguez), Huberth Sánchez, Braian Salvareschi, Luis Barbosa, Enrique Flores; Sebastián Viveros (49' Julio Herrera), Carlos Suárez (78' Erwin Sánchez), Gustavo Mendoza (67' Widen Saucedo); Mario Otazú (67' José Martines), Oswaldo Blanco. DT: Joaquín Monasterio.
Goles: 60' Héctor Villalba (P) / 1-0; 90+4' Alexander Machado (P) / 2-0.
Amarillas: Rodrigo Pérez, Leonardo Fernández (P); Juan Montenegro, Sebastián Viveros (SA).
Hora: 21:00
Televisa: ESPN y Disney+
Árbitro: Paulo Zanovelli (BRA)
Asistentes: Bruno Pires y Rafael Alves (BRA)
Cuarto árbitro: Daiane Muniz (BRA)
VAR: Daniel Nobre y Marco Fazekas (BRA)
Los equipos a la cancha para el calentamiento
Los planteles de Peñarol y de San Antonio se encuentran en el campo de juego realizando los primeros movimientos de cara al encuentro que arranca a las 21:00 en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
Evaristo González: "Estamos ocupados en que el mercado de pases corrija lo que sufrimos ahora"
El dirigente aurinegro dialogó con Ovación en la previa del partido entre Peñarol y San Antonio y aseguró: "Estamos trabajando, preocupados y ocupados en que el mercado de pases de mitad de año corrija lo que sufrimos ahora. También que los propios jugadores puedan levantar un poco al nivel que sabemos que pueden dar".
"Hoy tenemos la suerte de tener al Secretario General con nosotros y buscamos tener una incidencia más grande para el próximo período de pases sobre las contrataciones, dar una mano y que Diego Aguirre no tenga que conformarse con las opciones B o C", agregó.
González sentenció: "El objetivo mínimo es pasar la fase de grupos ya que estamos en una serie accesible y el segundo es ser campeón del Uruguayo, pero me preocupa cómo vamos a encarar la Anual y no podemos perder más puntos".
¡San Antonio ya tiene el once inicial!
Con cinco jugadores en defensa, pero con la presencia de dos delanteros en ataque, San Antonio tiene confirmado el equipo para enfrentar a Peñarol.
El once de El Santo: Rodrigo Saracho; Juan Montenegro, Huberth Sánchez, Braian Salvareschi, Luis Barbosa, Enrique Flores; Sebastián Viveros, Carlos Suárez, Gustavo Mendoza; Mario Otazú, Oswaldo Blanco.
¡Confirmado el once de Peñarol!
Diego Aguirre definió el once para enfrentar a San Antonio con la presencia de Maximiliano Silvera en el ataque.
El once aurinegro: Martín Campaña; Pedro Milans, Leo Coelho, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Rodrigo Pérez; Diego García, Leonardo Fernández, Jaime Báez; Maximiliano Silvera.
Así juega #Peñarol frente a San Antonio 🇧🇴, por la Fecha 2 del Grupo H, Copa CONMEBOL @Libertadores. pic.twitter.com/r9N0Acwadc— PEÑAROL (@OficialCAP) April 8, 2025
El vestuario aurinegro está listo para recibir al plantel
Cerca de dos horas antes del inicio del encuentro, el plantel de Diego Aguirre arribó al Campeón del Siglo de cara al partido frente a San Antonio Bulo Bulo y así lo esperaba el vestuario local.
✨ 𝗩𝗲𝘀𝘁𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗽𝗮 #VamosCarbonero @Libertadores pic.twitter.com/XtFKQrrDJn— PEÑAROL (@OficialCAP) April 8, 2025
Defiende los 18 partidos sin perder en el CDS
En el marco de la Copa Libertadores, Peñarol se hizo muy fuerte jugando como local al punto de que suma 18 encuentros sin derrotas y de hecho son 19 si se suma en el que superó a Botafogo en el Estadio Centenario.
La última derrota data del 26 de abril de 2017 cuando cayó frente a Palmeiras por 3-2 en el Campeón del Siglo.
"Un viaje muy largo" para el plantel de San Antonio
Juan Tardío, presidente del San Antonio, aseguró que se trató de "un viaje muy largo" el que tuvo que hacer la delegación para enfrentar a Peñarol partiendo desde Bolivia. "De Entre Ríos (en la localidad de Bulo Bulo) fuimos a Santa Cruz para luego partir a Buenos Aires. Allí, tomamos el barco hasta Colonia y luego arribamos a Montevideo”, confesó en diálogo con Carve Deportiva.
Así seguirá la segunda fecha del Grupo H
Luego del partido entre Peñarol y San Antonio, la fecha se completará este miércoles cuando Olimpia y Vélez Sarsfield se midan desde las 19:00 en suelo paraguayo.
El de hoy será el partido número 20 ante equipos bolivianos
Hasta el momento son 19 los partidos en los que Peñarol recibió a equipos de Bolivia y solo se registra una derrota que fue ante Bolívar en la Copa Libertadores 1998 por 1-0. El saldo restante incluye 17 triunfos y un solo empate.
A su vez, enfrentará a su rival número 10 entre equipos de Bolivia porque ya jugó ante Jorge Wilstermann, The Strongest, Bolívar, Real Potosí, Oriente Petrolero, Blooming, San José, Municipal y Chaco Petrolero.
Así está conformado el equipo arbitral
Se trata de un equipo que está conjuntamente formado por árbitros brasileños y con Paulo Zanovelli a la cabeza. Será la primera vez que le arbitre al plantel principal de Peñarol, pero ya estuvo en dos partidos del aurinegro en la Libertadores Sub 20 2023 con un triunfo del Mirasol (ante Caracas por fase de grupos por 5-1) y una derrota (frente a Boca en semifinales por 1-0).
Bruno Pires y Rafael Alves son los asistentes, mientras que Daiane Muniz será cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Daniel Nobre y Marco Fazekas.
¿Cómo está la tabla de posiciones?
El Grupo H abre con el partido entre Peñarol y San Antonio la segunda fecha por lo que solo se disputó un encuentro y lo cierto es que tiene al aurinegro en la última posición y al elenco boliviano en lo más alto.
Los convocados que eligió Diego Aguirre
La Fiera conformó una nómina de 23 futbolistas en la que se encuentra Maximiliano Silvera, que llega como una duda para ir desde el arranque y además hay una importante presencia de juveniles que empiezan a repetirse en el plantel principal.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a San Antonio 🇧🇴, por la fecha 2 del Grupo H de la Copa CONMEBOL @Libertadores. pic.twitter.com/oBX1Od25EA— PEÑAROL (@OficialCAP) April 8, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. San Antonio!
El Campeón del Siglo recibe la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores donde Peñarol recibe a San Antonio, con la particularidad de que será sin público por la sanción que Conmebol le impuso al aurinegro.