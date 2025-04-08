Peñarol 2-0 San Antonio: con goles de Villalba y Machado, el aurinegro logró su primera victoria en la Copa

Redacción El País

Segunda presentación en el marco de la Copa Libertadores 2025 para Peñarol y la primera en el Campeón del Siglo enfrentando a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por el Grupo H.

La particularidad del encuentro es que fue sin la posibilidad de contar con sus hinchas tras la dura sanción que le impuso Conmebol de tres partidos sin público local en torneos internacionales.

A su vez, agarraba al aurinegro en una situación particular porque más allá de llegar a este partido tras el triunfo ante Danubio (1-0) en Liga AUF Uruguaya, en el contexto continental venía de caer de forma increíble ante Vélez en Argentina (2-1).

Pero se pudo sacar la mufa, se sobrepuso a dicha derrota y terminó logrando una victoria muy importante por 2-0 gracias a los goles de Héctor Villalba y de Alexander Machado.

De esta manera, el Mirasol consiguió sus primeros tres puntos y ahora deberá esperar al partido entre Olimpia y Vélez (este miércoles 9 de abril) para conocer en qué posición quedará en el Grupo H.