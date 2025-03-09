Peñarol 0-2 Racing: batacazo del equipo de Sayago que aprovechó el mal momento aurinegro y lo venció

Redacción El País
La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya tuvo cara a cara a Peñarol con Racing en el Campeón del Siglo con la particularidad de que el aurinegro pudo contar por primera vez con sus hinchas en el escenario tras un juego a puertas cerradas.
Los de Diego Aguirre llegaban invictos a este partido, pero sabiendo que solo uno de esos partidos fue victoria y los otros tres se saldaron con empates. Como si eso fuera poco, el quinto terminó en derrota porque el Cervecero se impuso por 2-0 jugando como visitante.
El equipo de Sayago, por su parte, venía entonado luego de lograr su primera victoria en el Apertura frente a Montevideo City Torque y la última semana la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana.
Todo eso le jugó a favor porque lo volcó en el campo de juego y terminó usándolo a favor para quedarse con un triunfazo por 2-0 gracias a los tantos de Martín Ferreira y de Lucas Monzón.
74' | ¡Gol de Racing!
Lucas Monzón comandó un contragolpe y luego de recibir la pelota se sacó de arriba a Javier Méndez y definió cruzado para superar a Martín Campaña y poner el segundo de la visita.
90' | Casi llega el tercero de Racing
Lucas Rodríguez se animó de tiro libre y provocó una gran atajada de Martín Campaña que evitó lo que hubiera sido el gol que transformaba el triunfo en goleada.
90+3' | ¡Final del partido!
Terminó el encuentro en el Campeón del Siglo con victoria de Racing por 2-0 frente a Peñarol gracias a los goles de Martín Ferreira y Lucas Monzón por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
90+3' | ¡Final del partido!
Terminó el encuentro en el Campeón del Siglo con victoria de Racing por 2-0 frente a Peñarol gracias a los goles de Martín Ferreira y Lucas Monzón por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
90' | Casi llega el tercero de Racing
Lucas Rodríguez se animó de tiro libre y provocó una gran atajada de Martín Campaña que evitó lo que hubiera sido el gol que transformaba el triunfo en goleada.
74' | ¡Gol de Racing!
Lucas Monzón comandó un contragolpe y luego de recibir la pelota se sacó de arriba a Javier Méndez y definió cruzado para superar a Martín Campaña y poner el segundo de la visita.
70' | Los minutos pasan y el aurinegro no encuentra el empate
Racing, en un partido muy inteligente, se repliega lo justo y necesario mientras apuesta a sacar un contragolpe, mientras que Peñarol quiere, pero no encuentra los caminos pese a los cambios de Diego Aguirre.
62' | Leo Fernández probó desde lejos y forzó a Amadé
Luego de una buena jugada colectiva, pero que fue perdiendo peso, terminó con un potente disparo desde lejos de Leonardo Fernández que provocó una gran atajada de Lautaro Amadé para enviarla al tiro de esquina.
52' | Terans intentó, pero el envío se le fue lejos
El atacante ingresó en el entretiempo y tras una combinación en ofensiva apareció el Rey, que remató de primera pero demasiado por arriba respecto al arco de Racing.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya sigue el fútbol en el Campeón del Siglo donde Racing supera 1-0 a Peñarol por el gol de Martín Ferreira.
45+3' | ¡Final del primer tiempo!
En el Campeón del Siglo, el que está arriba en el marcador es Racing frente a Peñarol gracias al gol de Martín Ferreira en el cierre de la primera parte.
41' | ¡Gol de Racing!
Martín Ferreira volvió a aparecer en el área de Peñarol y luego de un muy buen movimiento, disparo de media vuelta, venció a campaña y adelantó al Cervecero.
38' | Racing la robó y al menos remató al arco
En un partido con pocas chances, fue la visita la que intentó romper el cero con un centro de Martín Ferreira y un cabezazo de Sebastián Sosa que de todas maneras fue débil y a las manos de Martín Campaña.
30' | El juego es impreciso, se lucha y hay pocas chances
Los minutos pasan y las posibilidades de gol escasean en el Campeón del Siglo. El juego se hace muy disputado en la mitad de la cancha, la pelota de un lado a otro y las áreas casi que ni se pisan.
14' | Racing apostó a la velocidad y complicó
El Cervecero tomó mal parada a la defensa aurinegra tras un ataque del local. La jugada comenzó por derecha y terminó por izquierda luego de un cambio de frente que finalizó con un remate de Martín Ferreira, pero alto.
6' | El primer intento fue de Leo Fernández
Un tiro libre lejano pero en el que el "10" buscó hacer gala de su buena pegada. El disparo fue al arco y era un tanto complicado, pero el guardameta puso manos y cuerpo para evitar un pique peligroso para su arco.
5' | Inicio parejo y con la posesión repartida
En los primeros compases del partido no hay un claro dominador y más allá de que el aurinegro busca ser protagonista, el Cervecero intenta complicar por las bandas con sus carrileros.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Peñarol y Racing en el Campeón del Siglo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
Peñarol 0-2 Racing:
Hora: 19:30
TV: VTV Plus/Disney+
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.
VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.
Peñarol: Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Juan Rodríguez, Maximiliano Olivera (45' Lucas Hernández); Rodrigo Pérez, Eduardo Darias (80' Héctor Villalba); Javier Cabrera (70' Diego García), Leonardo Fernández, Jaime Báez (45' David Terans); Maximiliano Silvera (70' Felipe Avenatti). DT: Diego Aguirre.
Racing: Lautaro Amadé; Agustín Pereira, Gastón Bueno, Ramiro Brazions, Lucas Monzón, Martín Ferreira; Felipe Cairus, Lucas Rodríguez, Alejandro Severo (73' José Varela); Sebastián Sosa (90+3' Axel Atum), Bautista Tomatis (64' Esteban Da Silva). DT: Cristian Chambian.
Goles: 41' Martín Ferreira (R) / 0-1; 74' Lucas Monzón (R) / 0-2.
Amarillas: Javier Méndez, Maximiliano Olivera, Rodrigo Pérez (P); Lucas Monzón (R).
¡Racing tiene el once confirmado!
Cristian Chambian dio a conocer el equipo con el que saldrá al campo de juego del Campeón del Siglo para enfrentar a Peñarol y buscar su segunda victoria en la temporada.
Lautaro Amadé; Agustín Pereira, Guillermo Cotugno, Ramiro Brazions, Lucas Monzón, Martín Ferreira; Felipe Cairus, Lucas Rodríguez, Alejandro Severo; Sebastián Sosa y Bautista Tomatis, es el once del Cervecero.
LOS 11 DE CHAMBIAN. pic.twitter.com/3Lw9GcElMI— Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) March 9, 2025
¡Peñarol tiene once confirmado!
Con la novedad de que el juvenil Juan Rodríguez ocupa un lugar en la zaga mirasol, Diego Aguirre confirmó el equipo para enfrentar a Racing.
Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Juan Rodríguez, Maximiliano Olivera; Rodrigo Pérez, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera, el once de Peñarol
Así juega #Peñarol frente a Racing, por la Fecha 5 del Torneo Apertura @LigaAUF. pic.twitter.com/DzYV4X2WzS— PEÑAROL (@OficialCAP) March 9, 2025
Peñarol estrenará camiseta frente a Racing
Pese a que jugará como local en el Campeón del Siglo, Peñarol lucirá su camiseta alternativa que fue presentada en las últimas horas y en la que predomina el color negro con vivos dorados.
⬛️ Esta es la 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒓𝒂 ⬛️— PEÑAROL (@OficialCAP) March 8, 2025
La nueva camiseta Away del Manya.
Oro y Carbón. Representando nuestros orígenes.
100% Peñarol 🚂 pic.twitter.com/QN1MTWxgjU
Peñarol ya está en el CDS para el partido
El plantel de Diego Aguirre ya está en el Campeón del Siglo de cara al juego que comenzará a las 19:30 y en el que buscará la segunda victoria en el Apertura.
ESTAMOSSSSS 👊🏻 pic.twitter.com/pFUp6TvLNo— PEÑAROL (@OficialCAP) March 9, 2025
El partido será con Tribuna Damiani llena
El regreso de los hinchas al Campeón del Siglo llamó mucho la atención de los fanáticos y eso, por ejemplo, llevó a que el aurinegro anunciara que la Tribuna Damiani vendiera todas sus entradas para el encuentro.
⚠️ Tribuna Damiani agotada. pic.twitter.com/wiwKmGwVkA— PEÑAROL (@OficialCAP) March 9, 2025
Los hombres de Cristian Chambian
El equipo de Sayago también tiene sus futbolistas convocados para enfrentar a Peñarol con la presencia del arquero Lautaro Amadé, figura en la clasificación por Copa Sudamericana.
Los nuestros. pic.twitter.com/uUWhsMCajz— Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) March 9, 2025
Los convocados de Peñarol con bajas y sorpresas
Diego Aguirre definió los jugadores disponibles para el encuentro con ausencias como las de Damián Suárez y Alexander Machado y la presencia de Juan Rodríguez. Eric Remedi no está en la nómina cumpliendo una fecha de suspensión tras la roja sufrida ante River Plate.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Racing, por la fecha 5 del Torneo Apertura, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) March 9, 2025
Suspendido: Eric Remedi. pic.twitter.com/85YDsgayKW
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Racing!
En el Campeón del Siglo, Peñarol recibe a Racing por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguay y en Ovación vas a tener lo más importante del antes, durante y después del partido.