Peñarol 0-2 Racing: batacazo del equipo de Sayago que aprovechó el mal momento aurinegro y lo venció

Redacción El País

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya tuvo cara a cara a Peñarol con Racing en el Campeón del Siglo con la particularidad de que el aurinegro pudo contar por primera vez con sus hinchas en el escenario tras un juego a puertas cerradas.

Los de Diego Aguirre llegaban invictos a este partido, pero sabiendo que solo uno de esos partidos fue victoria y los otros tres se saldaron con empates. Como si eso fuera poco, el quinto terminó en derrota porque el Cervecero se impuso por 2-0 jugando como visitante.

El equipo de Sayago, por su parte, venía entonado luego de lograr su primera victoria en el Apertura frente a Montevideo City Torque y la última semana la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana.

Todo eso le jugó a favor porque lo volcó en el campo de juego y terminó usándolo a favor para quedarse con un triunfazo por 2-0 gracias a los tantos de Martín Ferreira y de Lucas Monzón.