Peñarol 4-2 Miramar Misiones: mirá los goles del mirasol que ganó, gustó y alcanzó una marca inédita en el año

Redacción El País

Peñarol volvió a jugar con público en el Estadio Campeón del Siglo y goleó 4-2 a Miramar Misiones por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Con este triunfo que dejó muchas cosas positivas para el mirasol, el equipo de Diego Aguirre alcanzó una marca inédita en su temporada 2025: tres triunfos de manera consecutiva.

Es que luego de haber vencido como visitante a Danubio por la Liga AUF Uruguaya el sábado en Jardines del Hipódromo y luego a San Antonio Bulo Bulo sin público y en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores, el carbonero se despachó en su casa ante el Cebrita con una buena actuación colectiva.