Peñarol 4-2 Miramar Misiones: mirá los goles del mirasol que ganó, gustó y alcanzó una marca inédita en el año

Redacción El País
Peñarol volvió a jugar con público en el Estadio Campeón del Siglo y goleó 4-2 a Miramar Misiones por la undécima fecha del Torneo Apertura.
Con este triunfo que dejó muchas cosas positivas para el mirasol, el equipo de Diego Aguirre alcanzó una marca inédita en su temporada 2025: tres triunfos de manera consecutiva.
Es que luego de haber vencido como visitante a Danubio por la Liga AUF Uruguaya el sábado en Jardines del Hipódromo y luego a San Antonio Bulo Bulo sin público y en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores, el carbonero se despachó en su casa ante el Cebrita con una buena actuación colectiva.
En la tarde de hoy, y con Leo Fernández como figura, @OficialCAP jugó su mejor partido de la temporada, al superar a @miramaroficial 4 a 2 y conseguir su segundo triunfo consecutivo en el marco de un Torneo Apertura muy flojo. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/R2IFZuACvb— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 13, 2025
90' + 3' | ¡Final del partido!
Se terminó el fútbol en el Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol le ganó 4-1 a Miramar Misiones y llegó a tres victorias consecutivas por primera vez en la temporada.
91' | ¡Gol de Miramar Misiones!
Parece ser la noche de los ex porque al tanto de Alexander Machado para Peñarol, ahora se le sumó el gol de cabeza de Pablo López —ex mirasol— para acortar diferencias tras un tiro de esquina desde la izquierda.
45' | Se va a jugar 3 minutos más
El árbitro Andrés Matonte adicionó 3 minutos más en el Estadio Campeón del Siglo.
84' | ¡Gol de Peñarol!
De otra muy buena jugada colectiva nació el cuarto gol de Peñarol. La movieron de izquierda a derecha tras un cambio de frente, la pelota luego le quedó a Leo Fernández, quien combinó con Diego García y el centro del atacante lo conectó Alexander Machado para mandarla a guardar, cumplir con la ley del ex y decretar la goleada de Peñarol.
69' | Gran jugada ofensiva de Peñarol
Entre Pedro Milans, Ignacio Sosa, Jaime Báez y Leo Fernández hilvanaron un muy buena jugada colectiva en ofensiva que por poco no terminó con gol de Báez porque su remate lo mandó Moreno al córner.
67' | Lo tuvo Miramar Misiones y salvó Martín Campaña
Martín Fernández volvió a probar desde afuera del área y esta vez respondió bien mandando la pelota al córner.
65' | ¡Gol de Peñarol!
Gran pase de David Terans para Jaime Báez, quien ya dentro del área definió al segundo palo y puso el 3-1 de Peñarol, que se empieza a encaminar hacia el triunfo.
60' | Lo tuvo David Terans y gran tapada de Moreno
Leo Fernández le puso un tremendo pase a David Terans, quien ya dentro del área la paró de pecho y definió pero encontró una muy buena respuesta de Juan Moreno, que volvió a impedir un nuevo gol de Peñarol.
58' | A la cancha David Terans en Peñarol junto a Alexander Machado
Diego Aguirre mandó a la cancha a David Terans, quien ingresó por Leandro Umpiérrez, para jugar en la delantera junto a Alexander Machado, que entró por Tito Villalba.
47' | Lo tuvo Peñarol
Centro con pelota en movimiento de Leo Fernández desde la izquierda en zona ofensiva y cabezazo de Léo Coelho que se fue por arriba del horizontal.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Peñarol le está ganando 2-1 a Miramar Misiones en el Estadio Campeón del Siglo.
45' + 4' | ¡Final del primer tiempo!
Se terminó el primer tiempo en el Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol le está ganando 2-1 a Miramar Misiones por la fecha 11 del Torneo Apertura.
45' | Se va a jugar 4 minutos de descuentos
El árbitro Andrés Matonte adicionó 4 minutos para la primera mitad en el Estadio Campeón del Siglo.
34' | ¡Gol de Peñarol"
Tiro libre de Leonardo Fernández, rebotes varios y la pelota le quedó a Leandro Umpiérrez, quien se animó desde lejos y rebote mediante, la mandó a guardar para poner el 2-1 de Peñarol y hacer su estreno goleador en Primera División.
29' | Otra llegada clara de Peñarol
Otra vez Ignacio Sosa, esta vez ya metido en el área de Miramar, le devolvió una gran pared a Jaime Báez y el remate del atacante lo tapó muy bien el colombiano Juan Moreno, que lentamente se va transformando en figura del Cebrita.
28' | Buena jugada ofensiva de Peñarol
Gran pase de Ignacio Sosa filtrado para Juan Rodríguez, que trepó por la izquierda y y mandó un centro rastrero que casi termina en gol en contra de Nicolás Ayala, pero Juan Moreno la mandó al córner.
15' | Hay intensidad de ambos lados
En el primer cuarto de hora de partido, tanto Peñarol como Miramar Misiones le ponen mucha intensidad al juego con y sin pelota para lastimar a la defensa rival.
11' | Cerca Villalba con un gran remate
Buena jugada Milans por derecha y tras eludir a varios rivales, se la dejó a Tito Villalba, quien en la puerta del área grande remató de primera y por arriba del horizontal. Cerca Peñarol.
4' | ¡Gol de Peñarol!
Reacción inmediata del equipo de Diego Aguirre, que lo empató tres minutos después. Leo Fernández metió un cambio de frente para Milans, este mandó el centro al área y tras el despeje, la pelota le quedó al 10 de Peñarol que la paró de derecha y definió de zurda para poner, rebote mediante, el empate 1-1.
1' | ¡Gol de Miramar Misiones!
Denis Olivera se llevó la pelota por la derecha, mandó el centro al área, Léo Coelho despejó de cabeza al medio y en la puerta del área la agarró Martín Fernández, quien con un tremendo zurdazo puso el 1-0 de Miramar Misiones para sorpresa de todo el Estadop Campeón del Siglo.
¡Empezó el partido!
En el Estadio Campeón del Siglo, ya están jugando Peñarol y Miramar Misiones con el arbitraje de Andrés Matonte por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Peñarol vs. Miramar Misiones
TORNEO APERTURA
Cancha: Estadio Campeón del Siglo
Hora: 18:30
Televisa: VTV Plus / Disney+
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Martín Soppi y Daiana Fernández
Cuarto árbitro: Leandro Lasso
VAR: Antonio García y Santiago Fernández
Peñarol
Martín Campaña
Pedro Milans, Javier Méndez, Léo Coelho, Juan Rodríguez
Eric Remedi, Ignacio Sosa
Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Jaime Báez
Héctor Villalba
D.T. Diego Aguirre
Miramar Misiones
Juan Moreno
Mauricio Gómez, Nicolás Ayala, Sebastián Diana, Andrés Olivera
Anthony Sosa, Guzmán Pereira, Martín Fernández, Dennis Olivera
Agustín Rodríguez, Facundo Silvera
D.T. Horacio Peralta
Los hinchas de Peñarol siguen llegando al Campeón del Siglo para alentar a su equipo
Cuando aún faltan unos minutos para que arranque el fútbol, los hinchas de Peñarol continúan llegando al Estadio Campeón del Siglo para ver a su equipo frente a Miramar Misiones.
Calientan #Peñarol y Miramar Misiones para el partido de las 18:30. Siguen llegando hinchas aurinegros al Estadio Campeón del Siglo. pic.twitter.com/iEtvbAlevO— Enrique Arrillaga (@arrillagae) April 12, 2025
Miramar Misiones también tiene equipo confirmado para visitar a Peñarol en el Campeón del Siglo
Horacio Peralta definió el equipo para enfrentar a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.
LOS NUESTROS PARA ESTA TARDE. pic.twitter.com/A9l7WeFv7A— Miramar Misiones SAD (@MiramarSAD) April 12, 2025
Peñarol está confirmado: Tito Villalba como delantero y varios cambios en el equipo
Diego Aguirre confirmó el equipo para enfrentar a Miramar Misiones. El DT hizo varios cambios debido a las bajas y también le da minutos a jugadores que los piden.
Así juega #Peñarol frente a Miramar Misiones, por la Fecha 11 del Torneo Apertura @LigaAUF. pic.twitter.com/P677k3DWtZ— PEÑAROL (@OficialCAP) April 12, 2025
Peñarol llegó al Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Miramar Misiones
El plantel de Peñarol ya está en el Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Miramar Misiones en la undécima fecha del Torneo Clausura.
🚍 ESTAMOS EN CASA #VamosCarbonero pic.twitter.com/kpbAeu2ttc— PEÑAROL (@OficialCAP) April 12, 2025
El vestuario de Peñarol ya está pronto para recibir al plantel en el Estadio Campeón del Siglo
En las redes sociales, Peñarol mostró imágenes de cómo el vestuario espera al plantel en el Estadio Campeón del Siglo, donde desde las 18:30, el mirasol enfrenta a Miramar Misiones.
April 12, 2025
Los convocados de Peñarol para recibir a Miramar Misiones en el Campeón del Siglo: hay varias ausencias
Guillermo de Amores con una pequeña fatiga muscular es baja por precaución al igual que Maxi Silvera en Peñarol hoy. Se mete Kevin Morgan en la convocatoria. Vuelven Rodrigo Pérez y Jaime Báez.
Javier Cabrera, Gastón Silva y Felipe Avenatti están lesionados, mientras que Nahuel Herrera expulsado.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Miramar Misiones, por la fecha 11 del Torneo Apertura, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) April 12, 2025
Suspendido: Nahuel Herrera. pic.twitter.com/jYGYSu3moH
¿Por dónde ver en vivo el partido entre Peñarol y Miramar Misiones por el Torneo Apertura?
El encuentro que desde la hora 18:30 jugarán Peñarol y Miramar Misiones por la undécima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo se podrá ver en vivo por VTV Plus y Disney+.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Miramar Misiones por el Torneo Apertura!
El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida al minuto a minuto del encuentro que desde las 18:30 horas jugarán Peñarol y Miramar Misiones en el Estadio Campeón del Siglo por la undécima fecha del Torneo Apertura.