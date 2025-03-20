Peñarol 0-3 Liverpool: el negriazul goleó y estiró la agonía del aurinegro que no levanta cabeza en el Apertura

Redacción El País

Peñarol no atraviesa su mejor momento en la temporada y luego de cinco partidos sin poder ganar buscabá romper la racha negativa ante Liverpool, nada menos que el líder del Apertura en el Campeón del Siglo.

De todas maneras, estuvo lejos de lograrlo porque el negriazul jugó un partido perfecto y se aprovechó del momento propio y del rival para golear por 3-0 al aurinegro en su casa.

Diego Aguirre volvió a meter mano en el equipo apostando a un revulsivo que le permitiera conseguir la victoria que no logra desde la ya lejana primera fecha, pero no le salió.

Un doblete de Abel Hernández y un golazo de Hugo Quintana le dio el triunfo al equipo de Joaquín Papa que se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.