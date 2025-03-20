Peñarol 0-3 Liverpool: el negriazul goleó y estiró la agonía del aurinegro que no levanta cabeza en el Apertura

Redacción El País
Peñarol no atraviesa su mejor momento en la temporada y luego de cinco partidos sin poder ganar buscabá romper la racha negativa ante Liverpool, nada menos que el líder del Apertura en el Campeón del Siglo.
De todas maneras, estuvo lejos de lograrlo porque el negriazul jugó un partido perfecto y se aprovechó del momento propio y del rival para golear por 3-0 al aurinegro en su casa.
Diego Aguirre volvió a meter mano en el equipo apostando a un revulsivo que le permitiera conseguir la victoria que no logra desde la ya lejana primera fecha, pero no le salió.
Un doblete de Abel Hernández y un golazo de Hugo Quintana le dio el triunfo al equipo de Joaquín Papa que se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.
90+3' | ¡Final del partido!
Liverpool logró un gran triunfo en el Campeón del Siglo frente a Peñarol por 3-0 gracias a un doblete de Abel Hernández y un tanto de Hugo Quintana.
82' | Silvera quiere, pero no lo consigue
Tras un tiro libre de Leonardo Fernández, el que la bajó en el área fue Javier Méndez y ahí apareció Maximiliano Silvera con un cabezazo que se le fue ancho cuando era una ocasión clara de gol.
69' | Ahora el que salvó en la línea fue Olivera
Luego de un momento de distracción en la defensa de Peñarol, Renzo Machado se llevó la pelota, se sacó de arriba a Campaña y mandó un centro rastrero que justo cortó Maximiliano Olivera cuando aparecía Hugo Quintana.
68' | Cayetano evitó en la línea gol aurinegro
Tras un tiro de esquina, Rodrigo Pérez cabeceó y cuando aparecía Maximiliano Silvera para tocar al gol, justo cortó Agustín Cayetano en la línea para evitar el gol.
63' | ¡Gol de Liverpool!
Hugo Quintana tomó el rebote tras un despeje de Maximiliano Olivera y luego de dominar sacó un zapatazo desde afuera del área para poner el tercero en el Campeón del Siglo.
59' | ¡Gol de Liverpool!
Luego de un centro que llegó desde la izquierda, Juan Rodríguez quiso despejar y no hizo más que desviar la pelota para que apareciera Abel Hernández y de cabeza estirara la ventaja negriazul.
54' | Campaña y una gran atajada para evitar el segundo
Luego de una buena jugada colectiva, apareció nuevamente Nicolás Vallejo muy solo dentro del área y tras su remate, Martín Campaña despejó con una mano sacando la pelota al tiro de esquina.
52' | En un minuto, Márquez salvó dos veces
Primero fue a Camilo Mayada a quien le sacó un potente remate de zurda al tirarse abajo sobre su palo izquierdo y un instante después fue cabezazo de Rodrigo Pérez y con la rodilla despejando al tiro de esquina.
50' | La primera del complemento fue visitante
Nicolás Vallejo quedó solo y mano a mano con Martín Campaña que despejó muy bien lo que hubiera sido el 2-0 negriazul. Se sancionó posición adelantada, pero fue una jugada muy fina a la que seguramente le esperaba el análisis del VAR en caso de terminar en la red.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento en el Campeón del Siglo donde Liverpool se impone por 1-0 ante Peñarol gracias al gol de Abel Hernández.
45+3' | ¡Final del primer tiempo!
El gol de Abel Hernández es el que tiene arriba al negriazul en el Campeón del Siglo donde Liverpool gana por 1-0 al término de la primera parte por la séptima fecha del Torneo Apertura.
45+1' | Silvera estuvo al borde del empate
No es novedad, pero otra vez Javier Cabrera fue el que puso la pelota en el área para encontrar a Maximiliano Silvera que remató de volea. La pelota pegó en un rival y de forma muy lenta se fue al córner acariciando el vertical derecho del arco negriazul.
40' | El gol caló hondo en Peñarol
El equipo aurinegro mostró una versión antes del gol y otra muy distinta tras el tanto de Abel Hernández. La presión no fue la misma y el nerviosismo empezó a ganar en el equipo de Diego Aguirre.
31' | Nacho Sosa llegó al área rival y casi lo empata
Una vez más Javier Cabrera fue parte de otro ataque de Peñarol. El Cangrejo ganó de cabeza en el segundo palo y puso la pelota en el área para el remate de Sosa que se fue por arriba del horizontal.
26' | ¡Gol de Liverpool!
Luego de un remate de Nicolás Vallejo y una atajada de Martín Campaña, que dejó la pelota suelta, apareció la Joya para definir y poner en ventaja a la visita.
21' | Mayada sorprendió y generó peligro
Una conexión colectiva entre Javier Cabrera y Rodrigo Pérez terminó en un pase profundo a Camilo Mayada que se animó a trepar y rematar de zurda. El arquero quedó parado, pero el remate se fue apenas ancho.
15' | Un cuarto de hora con mucha intensidad
El partido prácticamente que no da respiro. El encuentro se hace de ida y vuelta, llevado también por algunas imprecisiones, pero que permiten que haya peligro en ambas áreas, más allá de que las definición no son buenas y eso atenta a las posibilidades claras de anotar.
5' | Peñarol respondió y casi pone la apertura
Diego García robó la pelota en la salida de Liverpool, jugó con Javier Cabrera y este lanzó un centro peligroso al que por poco no llegó Maximiliano Silvera y que el arquero mandó al tiro de esquina.
2' | El primer intento fue negriazul
El paraguayo Hugo Quintana recibió de Abel Hernández y sacó un potente remate que justo debió Coelho cuando prometía peligro sobre el arco de Martín Campaña.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Peñarol y Liverpool por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Campeón del Siglo.
Peñarol 0-3 Liverpool:
Hora: 20:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitros: Esteban Ostojich; Nicolás Tarán, Matías Rodríguez; Leandro Lasso
VAR: Daniel Rodríguez y Martín Soppi
Peñarol: Martín Campaña; Camilo Mayada, Leo Coelho (78' Javier Méndez), Juan Rodríguez, Lucas Hernández (60' Maximiliano Olivera); Rodrigo Pérez, Ignacio Sosa (60' David Terans); Javier Cabrera (78' Alexander Machado), Leonardo Fernández, Diego García (60' Jaime Báez); Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
Liverpool: Emiliano Márquez; Facundo Perdomo, Martín Rea, Jean Pierre Rosso, Agustín Cayetano; Martín Rabuñal, Hugo Quintana; Gonzalo Nápoli (70' Lucas Acosta), Ezequiel Forclaz (64' Renzo Machado), Nicolás Vallejo (70' Lucas Wasilewsky); Abel Hernández (70' Nahuel Soria). DT: Joaquín Papa.
Goles: 26' Abel Hernández (L) / 0-1; 59' Abel Hernández (L) / 0-2; 63' Hugo Quintana / 0-3.
Amarillas: Lucas Hernández, Rodrigo Pérez, Jaime Báez (P); Martín Rabuñal (L).
¡El once de Peñarol confirmado!
Diego Aguirre también tiene sus elegidos para el encuentro ante el negriazul en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura. Camilo Mayada, Lucas Hernández y Diego García son las variantes del entrenador respecto al último encuentro.
Martín Campaña; Camilo Mayada, Leo Coelho, Juan Rodríguez, Lucas Hernández; Rodrigo Pérez, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera, es el once mirasol.
Así juega #Peñarol frente a Liverpool, por la Fecha 7 del Torneo Apertura @LigaAUF. pic.twitter.com/yoHdRjDrVJ— PEÑAROL (@OficialCAP) March 20, 2025
¡Liverpool tiene el once confirmado!
Joaquín Papa dio a conocer el equipo con el que saldrá al campo de juego del Campeón del Siglo desde las 20:00
Emiliano Márquez; Facundo Perdomo, Martín Rea, Jean Pierre Rosso, Agustín Cayetano; Martín Rabuñal, Hugo Quintana; Gonzalo Nápoli, Ezequiel Forclaz, Nicolás Vallejo; Abel Hernández, es el once negriazul.
⚫️🔵 ¡𝐄𝐋 𝐎𝐍𝐂𝐄!— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) March 20, 2025
Así juega Liverpool ante Peñarol. pic.twitter.com/rpaiYGhys3
Esteban Ostojich será el árbitro del encuentro
El equipo arbitral estará comandado por Esteban Ostojich que tendrá como asistentes a Nicolás Tarán y Matías Rodríguez.
Leandro Lasso será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR trabajarán Daniel Rodríguez y Martín Soppi.
Los futbolistas disponibles en Liverpool
Joaquín Papa también dio a conocer su nómina de jugadores con los que buscará mantenerse como líder del Apertura.
✅ Los convocados por Joaquín Papa para enfrentar a Peñarol desde las 20:00. pic.twitter.com/JwhHwuJQUK— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) March 20, 2025
La lista de convocados de Peñarol
Estos son los jugadores con los que podrá contar Diego Aguirre de cara al partido frente a Liverpool en el Campeón del Siglo.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Liverpool, por la fecha 7 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/8LPpqlFFiA— PEÑAROL (@OficialCAP) March 20, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Liverpool!
En el Campeón del Siglo se verán las caras el aurinegro y el negriazul con realidades muy distintas porque el local suma cinco sin ganar y la visita es el actual líder del Apertura.