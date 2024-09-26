Peñarol 0-0 Flamengo: el corazón Mirasol aguantó y el equipo de Aguirre está en semis de la Copa Libertadores

Redacción El País

Peñarol dio otro paso más para seguir soñando con la sexta Copa Libertadores y este jueves, tras empatar sin goles con Flamengo en el Estadio Campeón del Siglo, se metió en las semifinales del certamen continental luego de 13 años.

El equipo de Diego Aguirre, que en la ida había vencido al Mengao por 1 a 0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, se hizo fuerte en su casa, defendió a muerte ese resultado y con la igualdad, avanzó a la ronda de los cuatro mejores del torneo.