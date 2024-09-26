Peñarol 0-0 Flamengo: el corazón Mirasol aguantó y el equipo de Aguirre está en semis de la Copa Libertadores

Redacción El País
Peñarol dio otro paso más para seguir soñando con la sexta Copa Libertadores y este jueves, tras empatar sin goles con Flamengo en el Estadio Campeón del Siglo, se metió en las semifinales del certamen continental luego de 13 años.
El equipo de Diego Aguirre, que en la ida había vencido al Mengao por 1 a 0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, se hizo fuerte en su casa, defendió a muerte ese resultado y con la igualdad, avanzó a la ronda de los cuatro mejores del torneo.
90' + 5' ¡Final del partido!
Se terminó el partido y con el empate sin goles con Flamengo, Peñarol se metió en las semifinales de la Copa Libertadores y ahora se las verá con Botafogo.
88' Otra vez Aguerre salvó a Peñarol
Centro venenoso de Matheus Goncalves, la tocó Gabigol en el área chica y gran reacción de Washington Aguerre para evitar el tanto de Flamengo.
85' Remate de Nico de la Cruz afuera
Tras un rebote que se dio luego de un tiro de esquina, en la puerta del área de Peñarol remató Nicolás de la Cruz y su disparo se fue alto y afuera.
68' Lo tuvo Peñarol con un remate de Damián García
Damián García robó una pelota en la salida de Flamengo, se la dio a Leo Sequeira, quien se la devolvió y el volante sacó un remate cruzado que pasó rozando el palo izquierdo del arco de Agustín Rossi. Lo tuvo Peñarol.
61' Llegó Flamengo con Peligro
Centro de Alex Sandro desde la izquierda y en las alturas ganó Bruno Henrique, pero su cabezazo se fue por arriba del horizontal.
45' Otra vez Aguerre salvó a Peñarol
Alex Sandro se metió en el área de Peñarol con campo y pelota, y cuando quiso pasarla atrás, apareció Washington Aguerre para cortarle el pase y salvar nuevamente a Peñarol.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Peñarol y Flamengo están empatando sin goles en el Estadio Campeón del Siglo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
45' + 2' ¡Final del primer tiempo!
Se terminó la primera parte en el Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol y Flamengo empatan sin goles. La visita tiene la pelota y toda la iniciativa, pero no ha podido abrir el marcador ante un Mirasol que se repliega e intenta salir rápido de contragolpe.
45' Remate de Giorgian afuera
Luego de un tiro de esquina de Nicolás de la Cruz, Aguerre despejó y la pelota le quedó a Giorgian de Arrascaeta, quien remató de primera, alto y afuera.
33' Otra llegada aislada de Peñarol
Tiro libre lejano desde la izquierda de Leo Fernández y por arriba ganó Guzmán Rodríguez, pero contuvo bien Agustín Rossi.
24' Aguerre se jugó la ropa
Flamengo sigue atacando, exige a un Peñarol que no está firme y Washington Aguerre se jugó la ropa despejando una pelota que traía mucho peligro para el fondo Mirasol.
¡CUDADO WASHINGTON! Aguerre salió lejos y en la continuidad de la jugada quedó a mitad de camino...— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2024
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20' Probó Leo Fernández con un gran tiro libre
Luego de una falta que a él mismo le hicieron en ataque y por el callejón central, Leonardo Fernández tuvo un tiro libre desde lejos que obligó a la primera intervención de Agustín Rossi, quien mandó la pelota al córner.
17' Llegó Peñarol con un remate de Maxi Silvera
Tras un despeje de la zaga de Flamengo, la pelota quedó a Maximiliano Silvera, quien la bajó de pecho y remató alto y afuera en la primera aproximación de Peñarol sobre el arco de Flamengo.
ató de media distancia afuera.
10' Dominio absoluto de Flamengo en el Campeón del Siglo
El Mengao salió decidido a jugar en campo rival, tiene la pelota con un 74% a 26% a favor y ya tuvo una situación de peligro ante un Peñarol que espera replegado atrás para salir rápido de contra como en Río de Janeiro.
1' Ya llegó Flamengo con Peligro
Buena jugada colectiva del Mengao que se cerró con un centro de Gerson dentro del área y cabezazo del ecuatoriano Gonzalo Plata que atajó bien ubicado Washington Aguerre.
¡Empezó el partido!
El argentino Facundo Tello dio la orden y ya hay fútbol en el Estadio Campeón del Siglo. Están jugando Peñarol y Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Peñarol vs. Flamengo
COPA LIBERTADORES
Cancha: Estadio Campeón del Siglo
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
Asistentes: Juan Bellatti y Gabriel Chade (Argentina)
Cuarto árbitro: Pablo Echeverría (Argentina)
VAR: Silvio Trucco y Héctor Paletta (Argentina)
Peñarol
Washington Aguerre
Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera
Damián García, Eduardo Darias (90’, Gastón Ramírez)
Javier Cabrera (60’ Lucas Hernández), Leonardo Fernández, Jaime Báez (65’, Leonardo Sequeira)
Maximiliano Silvera (76’, Facundo Batista)
D.T. Diego Aguirre
Flamengo
Agustín Rossi
Guillermo Varela (57’, Wesley), Fabricio Bruno (82’, David Luiz), Leo Pereira, Alex Sandro (72’, Ayrton Lucas)
Leo Ortíz (82’, Matheus Goncalves), Gerson
Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata (57’, Gabigol)
Burno Henrique
D.T. Tite
Amarillas: 20’ Gonzalo Plata, 62’ Leo Pereira (F).
El aliento de la gente se hace sentir en el Estadio Campeón del Siglo previo al partido
Con entradas agotadas, el Estadio Campeón del Siglo es una fiesta en la previa al partido entre Peñarol y Flamengo por Copa Libertadores.
Explota el Estadio Campeón del Siglo en la previa al partido entre #Peñarol y #Flamengo por #CopaLibertadores @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/Ku67YgY44k— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 26, 2024
Impresionante recibimiento de los hinchas de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo
Una verdadera fiesta se vivió en la salida de los equipos al campo de juego en el Estadio Campeón del Siglo.
Impresionante el recibimiento de los hinchas de #Peñarol al equipo de Diego Aguirre para enfrentar a #Flamengo por #CopaLibertadores @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/H4UCixIUja— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 26, 2024
Salió Peñarol a la cancha para hacer el calientamiento y explotó el Campeón del Siglo
El plantel de Peñarol salió al campo de juego para hacer los ejercicios precompetitivos y explotaron las tribunas del Estadio Campeón del Siglo alentando al equipo de Diego Aguirre.
Salió el plantel de #Peñarol al campo de juego para hacer los trabajos precompetitivos y explotaron las tribunas del Estadio Campeón del Siglo #CopaLibertadores @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/YScUTnXtgp— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 26, 2024
Así fue la llegada del plantel de Peñarol al Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Flamengo
El plantel que dirige Diego Aguirre ya está en el Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Flamengo por Copa Libertadores.
El homenaje de Peñarol a los campeones de la Copa Libertadores de 1982
El club decidió homenajear este jueves a los campeones de la Copa Libertadores de 1982 que Peñarol conquistó tras vencer en la final a Cobreloa de Chile.
El homenaje de #Peñarol al plantel carbonero campeón de la #CopaLibertadores de 1982 y el aliento de todo el Estadio Campeón del Siglo @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/xgSjC0LXgG— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 26, 2024
Leé la nota del homenaje acá.
Flamengo también tiene el equipo confirmado para buscar el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores
Tite pone en cancha lo mejor que tiene para enfrentar a Peñarol: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Leo Pereira, Alex Sandro; Leo Ortíz, Gerson; Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique.
Peñarol está confirmado para enfrentar a Flamengo en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores
Sin sorpresas, Diego Aguirre ya confirmó el equipo de Peñarol para enfrentar a Flamengo desde la hora 19:00. Los 11 que saldrán a la cancha son Washington Aguerre en el arco; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez y Maximiliano Olivera en la zaga; Damián García y Eduardo Darias en la mitad de la cancha; Javier Cabrera, Leonardo Fernández y Jaime Báez como volantes más adelantados y Maximiliano Silvera en la delantera.
El vestuario de Peñarol ya está pronto para recibir al plantel que dirige Diego Aguirre
En sus redes sociales, Peñarol mostró cómo espera el vestuario local al equipo de Diego Aguirre de cara al partido frente a Flamengo que empieza a las 19:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo.
✨ Tᴏᴅᴏ ʟɪsᴛᴏ ᴘᴏʀ ᴀᴄᴀ́#VamosCarbonero @Libertadores pic.twitter.com/qsAnp9WCVL— PEÑAROL (@OficialCAP) September 26, 2024
Los hinchas se aprontan y ya viven la fiesta en las afueras del Campeón del Siglo
Si bien ya muchos están adentro del Estadio Campeón del Siglo, miles más lo están haciendo a medida que pasan los minutos y disfrutan de la previa del encuentro entre Peñarol y Flamengo por Copa Libertadores.
Ya hay miles de hinchas de Peñarol dentro del Estadio Campeón del Siglo para ver el partido
Una de las grandes recomendaciones del Club Atlético Peñarol a sus hinchas fue que llegaran temprano para evitar demoras y muchos acataron porque antes de las 17:00 horas ya había miles de fanáticos en las tribunas del Estadio Campeón del Siglo.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Flamengo por Copa Libertadores!
El equipo de Ovación y El País ya está instalado en el Estadio Campeón del Siglo para contarles a nuestros lectores el minuto a minuto del encuentro entre Peñarol y Flamengo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.