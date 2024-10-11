Peñarol 2-0 Deportivo Maldonado: mirá los goles del aurinegro, que volvió al triunfo y pelea en las dos tablas

Redacción El País
Peñarol volvió al camino de la victoria y lluego de dos encuentros sin poder sumar de a tres con derrota clásica incluida, este viernes venció por 2 a 0 aDeportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo y se subió a la cima del Torneo Clausura a la espera de lo que suceda con Danubio y Nacional, los otros dos punteros que aún no disputaron sus respectivos encuentros en la séptima fecha.
Con un gol de Gastón Ramírez al minuto de juego y otro de Javier Cabrera a los 83', el equipo de Diego Aguirre sonrió de nuevo y además de subirse de manera momentánea a la punta del Clausura, sigue al frente en la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre el Tricolor, que el domingo visitará a Cerro Largo en Melo.
En la noche de hoy, @OficialCAP volvió al triunfo ante @maldosad. Y aunque no se lució, consiguió asegurar la punta de Tabla Anual y meterse de lleno en la pelea por el Clausura. Javier Cabrera, con un gol y una asistencia, fue la figura del partido. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/y5Mas9hnnz— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 12, 2024
90' + 4' ¡Final del partido!
Se terminó el fútbol en el Estadio Campeón del Siglo con triunfo de Peñarol, que le ganó 2-0 a Deportivo Maldonado con goles de Gastón Ramírez y Javier Cabrera para treparse momentáneamente a la cima del Torneo Clausura y seguir en lo más alto de la Tabla Aunal.
90' | Se van a jugar cuatro minutos más
En el Estadio Campeón del Siglo hay cuatro minutos de adición.
83' | ¡Gol de Peñarol!
De un saque de banda de Lucas Hernández por izquierda, Peñarol liquidó el partido. Facundo Batista la peleó y se visitó de puntero, mandó la pelota al medio y ahí apareció Javier Cabrera, quien definió contra el palo para poner el 2-0 y liquidar el partido en el Campeón del Siglo.
81' | Lo tuvo Peñarol con Leo Sequeira
Buena pelota para Leonardo Sequeira, quien hizo la diagonal y remató entrando al área y lo trabaron justo al córner en lo que bien pudo ser el segundo gol de Peñarol.
74' |Gran cierre de Damián García
Otra falla en la salida de Peñarol y Gonzalo Larrazábal entró con pelota dominada al área, pero cuando iba a definir para empatarlo, apareció Damián García con un gran cierre para evitar el tanto del Deportivo Maldonado.
72' | Se lo peridó Facundo Batista
Mximiliano Silvera habilitó notablemente a Facundo Batista con Peñarol ya jugando con doble nueve y el delantero Mirasol se perdió el gol por muy poco. Definió apenas afuera ante la salida de Guillermo Reyes. Tuvo el segundo Peñarol que empieza a crecer en el cierre del encuentro.
67' | Dura falta de Mathías Suárez al Cangrejo Cabrera
Deportivo Maldonado bien pudo quedarse con 10 jugadores luego de una feísima falta de Mathías Suárez sobre Javier Cabrera contra la banda. El árbitro Javier Burgos apenas lo amonestó y el VAR ni siquiera lo llamó al juez principal.
48' | Gran atajada de Washington Aguerre
Rentao César robó una pelota ante una muy mala salida de Peñarol y encaró hacia el arco, pisó el área y remató pero apareció Washington Aguerre para salvar nuevamente el arco mirasol.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el complemento del partido que Peñarol le está ganando 1-0 a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Clausura.
48' + 3' | ¡Se terminó la primera parte!
Pitó Javier Burgos y se terminó el primer tiempo del partido que Peñarol le está ganando 1-0 a Deportivo Maldonado desde el primer minuto de juego con un tempranero gol de Gastón Ramírez.
45' | Se van a jugar 3 minutos de descuentos
El árbitro Javier Burgos adicionó tres minutos en la primera parte en el Estadio Campeón del Siglo. El partido había estado detenido algunos minutos por el choque de cabezas entre Maxi Silvera y Ángel Rodríguez.
44' | Buena jugada colectiva de Peñarol
Muy buena acción colectiva de Peñarol en la ofensiva con muchos pases, desborde de Cabrera por derecha, centro rastrero hacia atrás y luego, Eduardo Darias, que hizo pasar a dos rivales de largo, remató afuera.
37' | Aguerre salvó el arco de Peñarol
Gran remate de Maximiliano Noble de larga distancia que obligó a la primera gran intervención de Washington Aguerre en el partido evitando el empate de Deportivo Maldonado.
22' | Fuerte choque de cabezas entre Maxi Silvera y Ángel Rodríguez
Tras un envío largo a campo de Deportivo Maldonado, Ángel Rodríguez y Maximiliano Silvera saltaron a luchar por la pelota pero se chocaron las cabezas. De inmediato ingresó la sanidad de los dos clubes y el delantero de Peñarol se llevó la peor parte con un corte que lo obligó a jugar el resto del partido con una venda en la cabeza.
15' | Peñarol domina y Deportivo Maldonado no llega
Desde el inicio del encuentro y con el gol incluido al minuto de juego, Peñarol se adueñó del trámite del partido, tiene la pelota y llega, mientras que Deportivo Maldonado no logra generar peligro sobre el arco de Washington Aguerre.
1' | ¡Gol de Peñarol!
En la primera llegada del partido, la pelota le cayó al Cangrejo Cabrera por la derecha y ya dentro del área mandó un fuerte centro que cabeceó Gastón Ramírez para mandar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 de Peñarol.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando Peñarol y Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo.
Peñarol 2-0 Deportivo Maldonado
Cancha: Estadio Campeón del Siglo.
Juez: Javier Burgos
Asistentes: Horacio Ferreiro y Ernesto Hartwig.
Cuarto árbitro: Eduardo Varela.
VAR: Antonio García y Pablo Llarena.
Peñarol
Washington Aguerre
Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez (57', Léo Coelho), Maximiliano Olivera (45', Lucas Hernández)
Damián García, Gastón Ramírez (60'. Facundo Batista
Javier Cabrera, Eduardo Darias (45', Rodrigo Pérez), Alan Medina (76', Leonardo Sequeira)
Maximiliano Silvera
D.T. Diego Aguirre
Deportivo Maldonado
Guillermo Reyes
Hernan Petryk, Gregorio Tanco (67′, Diego Romero), Ángel Rodríguez, Mathías Suárez
Lucas Núñez (75′, Sebastián González)
Gonzalo Larrazábal, Pablo González (67′, Santiago Cartagena), Maximiliano Noble (75′, Facundo Milán), Hernán Toledo (34′, Bruno Centeno)
Renato César
D.T. Martín Piñeyro
Goles: 1' Gastón Ramírez, 83' Javier Cabrera (P).
Amarillas: 26′ Alan Medina, 54' Lucas Hernández, 58' Javier Cabrera (P); 41′ Pablo González, 68′ Mathías Suárez (D.M.).
Deportivo Maldonado también está confirmado para ir en busca de una recuperación necesaria
El equipo del argentino Martín Piñeyro tiene los 11 confirmados para enfrentar a Peñarol desde la hora 19:00 en el Estadio Campeón del Siglo. El conjunto fernandino está último en las tres tablas y necesita sumar de a tres de manera urgente.
Así sale Deportivo Maldonado para enfrentar a Peñarol!!!#VamosMaldonado pic.twitter.com/4vgPkW3zhA— Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) October 11, 2024
Confirmado Peñarol: Diego Aguirre apuesta por Alan Medina para sustituir a Leonardo Fernández
Peñarol confirmó los 11 para enfrentar a Deportivo Maldonado y Diego Aguirre apuesta por Alan Medina para sustituir a Leonardo Fernández, ausente por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas.
Así juega #Peñarol frente a Deportivo Maldonado, por la Fecha 7 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/VFDrLmsqWs— PEÑAROL (@OficialCAP) October 11, 2024
Llegó Peñarol al Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Deportivo Maldonado
El plantel de Peñarol ya está en el Estadio Campeón del Siglo, escenario en el que desde las 19:00 buscará un nuevo triunfo en el Torneo Clausura luego de dos partidos sin victorias.
Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura
Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura del encuentro que desde las 19:00 horas (VTV Plus y Disney+) y en el Estadio Campeón del Siglo protagonizarán Peñarol y Deportivo Maldonado por la séptima fecha del Torneo Clausura.