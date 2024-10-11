Peñarol 2-0 Deportivo Maldonado: mirá los goles del aurinegro, que volvió al triunfo y pelea en las dos tablas

Redacción El País

Peñarol volvió al camino de la victoria y lluego de dos encuentros sin poder sumar de a tres con derrota clásica incluida, este viernes venció por 2 a 0 aDeportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo y se subió a la cima del Torneo Clausura a la espera de lo que suceda con Danubio y Nacional, los otros dos punteros que aún no disputaron sus respectivos encuentros en la séptima fecha.

Con un gol de Gastón Ramírez al minuto de juego y otro de Javier Cabrera a los 83', el equipo de Diego Aguirre sonrió de nuevo y además de subirse de manera momentánea a la punta del Clausura, sigue al frente en la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre el Tricolor, que el domingo visitará a Cerro Largo en Melo.