Peñarol 3-1 Botafogo: mirá los goles del Mirasol, que jugó un partidazo y acarició la hazaña en la Libertadores

Redacción El País

Peñarol jugó uno de los mejores partidos de la temporada y derrotó por 3 a 1 a Botafogo en el Estadio Centenario, en la revancha de la serie de semifinales de la Copa Libertadores pero con este resultado, el equipo carioca se metió en la final del torneo continental tras haber ganado 5-0 en la ida en Río de Janeiro.

El equipo de Diego Aguirre estuvo muy cerca de la hazaña pero la mala puntería a la hora de definir, sobre todo en la primera parte, y la tonta expulsión de Washington Aguerre ni bien terminó el primer tiempo, condicionaron al Carbonero.

Con dos golazos de Jaime Báez a los 30' y a los 65', y uno de Facundo Batista a los 88', el aurinegro venció al equipo de Artur Jorge que descontó con un tanto de Thiago Almada a los 87' y con un global de 6-3 se metió en la final de la Copa Libertadores que jugará el sábado 30 de noviembre frente a Atlético Mineiro en Buenos Aires.