Peñarol 3-1 Botafogo: mirá los goles del Mirasol, que jugó un partidazo y acarició la hazaña en la Libertadores

Redacción El País
Peñarol jugó uno de los mejores partidos de la temporada y derrotó por 3 a 1 a Botafogo en el Estadio Centenario, en la revancha de la serie de semifinales de la Copa Libertadores pero con este resultado, el equipo carioca se metió en la final del torneo continental tras haber ganado 5-0 en la ida en Río de Janeiro.
El equipo de Diego Aguirre estuvo muy cerca de la hazaña pero la mala puntería a la hora de definir, sobre todo en la primera parte, y la tonta expulsión de Washington Aguerre ni bien terminó el primer tiempo, condicionaron al Carbonero.
Con dos golazos de Jaime Báez a los 30' y a los 65', y uno de Facundo Batista a los 88', el aurinegro venció al equipo de Artur Jorge que descontó con un tanto de Thiago Almada a los 87' y con un global de 6-3 se metió en la final de la Copa Libertadores que jugará el sábado 30 de noviembre frente a Atlético Mineiro en Buenos Aires.
90' + 5' ¡Se terminó el partido!
Se terminó el encuentro en el Estadio Centenario con triunfo de Peñarol por 3 a 1 pero con clasificación de Botafogo a la final de la Copa Libertadores.
90' | Se van a jugar 5 minutos de descuento
El árbitro Piero Maza adicionó en primera instancia cuatro minutos y luego dio uno más en el Estadio Centenario.
88' | ¡Gol de Peñarol!
Gran pase de cucharita Rodrigo Pérez para Facundo Batista, quien definió de gran manera ante la salida de Jhon y puso el 3-1.
¡BATISTA PONE PEÑAROL 3-1 BOTAFOGO EN URUGUAY!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2024
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87' | ¡Gol de Botafogo!
La jugó mal Peñarol y Botafogo salió a toda velocidad con Thiago Almada habilitando a Marlon Freitas en el área y este se la devolvió al argentino, que definió bárbaro para poner el descuento en el Estadio Centenario.
¡¡THIAGO ALMADA LIQUIDA TODO EN URUGUAY Y BOTAFOGO A LA FINAL DE LA CONMEBOL LIBERTADORES!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2024
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86' | Lo tuvo Peñarol
Buena jugada colectiva de Peñarol que se cerró con una habilitación de Avenatti, de pecho, a Lucas Hernández, quien no definió bien.
78' | Gran atajada de Guillermo de Amores
Marlon Freitas picó solo y habilitado para irse camino al gol contra Guillermo de Amores. Cuando el brasileño definió, el golero carbonero tuvo una gran intervención mandando la pelota al córner.
68' | Insólita expulsión de Mateo Ponte en Botafogo
Mateo Ponte, quien entró a los 58 en Botafogo, recibió a los 68' la primera amarilla por una falta en la mitad de la cancha sobre Lucas Hernández, y también a los 68', pero por una infracción a Jaime Báez, vio la segunda y se fue expulsado dejando a su equipo con 10 en el Estadio Centenario.
EXPULSADO EL URUGUAYO PONTE EN BOTAFOGO.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2024
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65' | ¡Golazo de Peñarol!
Cuando no pasaba mucho en el partido, apareció otra vez Jaime Báez para anotar un verdadero golazo y dejar las cosas 2-0 a favor de Peñarol en el Centenario.
¿Y AHORA, PEÑAROL? ¡¡OTRO GOLAZO DE BÁEZ Y 2-0 ANTE BOTAFOGO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2024
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53' | Penal para Botafogo, pero el árbitro fue al VAR y no lo cobró
Pareció haber mano en el área de Guzmán Rodríguez y el árbitro Piero Maza cobró penal para Botafogo. Pero luego, intervino el VAR y el chileno revirtió su decisión.
51' | Lo tuvo Botafogo
Marlon Freitas se hizo con la pelota tras robársela a Leo Fernández y su remate se fue apenas afuera.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha la segunda parte del partido que Peñarol le está ganando 1-0 a Botafogo en el Estadio Centenario. En el Mirasol, que juega con 10, ingresó Guillermo de Amores por Damián García, mientras que en la visita, ingresó Thiago Almada por Matheus Martins.
Se hizo expulsar Washington Aguerre
De manera poco creíble y ni bien terminó la primera parte, Washington Aguerre se hizo expulsar por un pisotón al arquero de Botafogo delante del árbitro Piero Mazza.
La tontería de Washington Aguerre que dejó a #Peñarol con 10 jugadores ganando 1-0 frente a #Botafogo en el Estadio Centenario por #CopaLibertadores.— Enrique Arrillaga (@arrillagae) October 31, 2024
Increíble. @ovacionuy @elpaisuy https://t.co/wcx1zS4taq
45' + 3' | ¡Se terminó el primer tiempo!
Con Peñarol siendo amplio dominador y ganando 1-0 con un golazo de Jaime Báez, se terminó la primera parte en el Estadio Centenario. El equipo de Diego Aguirre se fue aplaudido a los vestuarios.
46' | Otra vez lo tuvo Rodrigo Pérez de cabeza
Otra vez de pelota quieta y otra vez con la misma receta, Peñarol tuvo el segundo. Córner de Leo Fernández desde la derecha y cabezazo de Rodrigo Pérez que esta vez contuvo bien ubicado Jhon.
45' | Se van a jugar 3 minutos más en el Estadio Centenario
El árbitro chileno Piero Maza adicionó tres minutos de descuentos en la primera parte.
32' | Rodrigo Pérez muy cerca del segundo gol de Peñarol
Córner desde la derecha de Leonardo Fernández y gran cabezazo cruzado de Rodrigo Pérez que dio en el palo. Tuvo el segundo Peñarol que juega mejor y tiene todo el aliento de su gente.
30' | ¡Golazo de Peñarol!
Cuando las pelotas al área eran las que llevaban más peligro sobre el arco de Botafogo, Jaime Báez intentó algo diferente y con un zapatazo tremendo desde lejos anotó un golazo para el 1-0 de Peñarol.
¡¡IMPACTANTE GOLAZO DE BÁEZ PARA EL 1-0 DE PEÑAROL ANTE BOTAFOGO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2024
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28' | Una chance para cada lado con peligro
Centro al área de Botafogo y la bajó Javier Méndez, quien sacó un fuerte remante por arriba del horizontal y en la recarga lo tuvo Jefferson Savarino para la visita.
21' | La primera aproximación de Botafogo tras un error defensivo de Peñarol
Falla en la salida de Guzmán Rodríguez y falta de Maximiliano Olivera cerca del área de Peñarol que le permitió a Jefferson Savarino tener un tiro libre que ejecutó apenas afuera.
19' | Una más de Peñarol en la ofensiva
Damián García metió un gran cambio de frente hacia la izquierda para Maxi Olivera y este, de primera, sacó un muy buen centro que nadie pudo conectar. Se lo volvió a perder Peñarol.
17' | Otra chance desperdiciada por Peñarol
Otra pelota al área de Botafogo que demoraron en sacarla y Leonardo Sequeira tuvo el primero, pero mandó el balón por arriba del horizontal.
5' | Se lo perdió Leo Sequeira
Tiro libre desde campo de Peñarol y por el segundo palo apareció Leonardo Sequeira para sacar un fuerte remate en el que bien pudo estar el primer gol del aurinegro.
1' | Peñarol llegó por primera vez al área de Botafogo
Un centro desde la derecha de Jaime Báez lo despejó la defensa de Botafogo y en el rebote apareció Leonardo Fernández, pero su remate salió mordido y afuera.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando en el Estadio Centenario Peñarol y Botafogo la revancha de la serie de semifinales de la Copa Libertadores.
Peñarol vs. Botafogo
COPA LIBERTADORES
Cancha: Estadio Centenario
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Asistentes: Claudio Urrutia y Miguel Rocha
Cuarto árbitro: Fernando Vejar
VAR: José Cabero y Francisco Gilabert
Peñarol
Washington Aguerre
Pedro Milans (75', Felipe Avenatti), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera (58', Lucas Hernández)
Damián García (45', Guillermo de Amores), Rodrigo Pérez
Leonardo Sequeira (58', Ignacio Sosa), Leonardo Fernández, Jaime Báez
Maximiliano Silvera (58', Facundo Batista)
D.T. Diego Aguirre
Botafogo
Jhon Victor
Vitinho, Bastos, Adryelson, Alex Telles
Danilo Barbosa, Marlon Freitas
Matheus Martins, Tche Tche, Jefferson Savarino
Tiquinho Soares
D.T. Artur Jorge
Goles: 30' y 65' Jaime Báez (P).
Amarillas: Ignacio Sosa (P); Bastos, Matheus Martins, Vitinho, Mateo Ponte (B).
Rojas: 45' Washington Aguerre (P), 68' Mateo Ponte (B).
Espectacular recibimiento de los hinchas de Peñarol al equipo en el Estadio Centenario
Los hinchas de Peñarol fueron los protagonistas de un gran recibimiento en el Estadio Centenario.
Con la serie casi sentenciada tras el 5-0 de #Botafogo en Río de Janeiro, así recibieron los hinchas de #Peñarol al equipo en el Estadio Centenario para jugar la revancha de las semifinales de la #CopaLibertadores— Enrique Arrillaga (@arrillagae) October 31, 2024
Espectacular 🎇🎊@ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/mozPSdu3jS
"Muy duro", analizó Evaristo González sobre toda la situación de las últimas horas en Peñarol
“Muy duro. Perder la oportunidad de jugar la semifinal en nuestra casa, en nuestro estadio que es fabuloso”, afirmó Evaristo González sobre el cambio del Campeón del Siglo al Estadio Centenario la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores entre Peñarol y Botafogo.
Jorge Barrera y su exposición sobre lo sucedido en Brasil en la previa al partido en el Centenario
Jorge Barrera, expresidente de Peñarol, habló en la previa al partido frente a Botafogo y dijo: "La verdad que desde el punto de vista humano comprendo absolutamente el dolor de los familiares de los detenidos, porque si no hubiera existido acción de la mayor parte de ellos (los hinchas en Brasil) hoy estaríamos lamentando situaciones de integridad física muy superiores a este escándalo que estamos viviendo".
El emotivo homenaje a todos los campeones de la Copa Libertadores con Peñarol
En la previa al partido contra Flamengo en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol había homenajeado a los campeones de la Copa Libertadores de 1982 y esta noche en el Centenario, el club le rindió un emotivo reconocimiento al resto de los campeones del certamen continental que se llevaron la ovación de los hinchas.
Rodolfo Catino: "Nos volvimos a enterar por la prensa"
Rodolfo Catino, consejero de Peñarol por Espacio Siglo XXI, fue crítico con lo sucedido en la previa a este partido: "Perdimos la localía y esto fue así; a Peñarol no lo dejaron solo, porque todo esto salió desde adentro del club y nosotros (la oposición) nos volvimos a enterar por la prensa”.
Calienta Peñarol en el Estadio Centenario para enfrentar a Botafogo por Copa Libertadores
Los jugadores de Peñarol calientan en el campo de juego del Estadio Centenario en la previa al partido frente a Botafogo por Copa Libertadores.
"Nos sacaron la localía", dijo el consejero de Peñarol Alejandro González
Alejandro González, consejero de Peñarol por Sentimiento 1891 dijo: "Nos sacaron la localía, porque realmente fue así. Está la mea culpa de parte de los dirigentes de poder haber hecho algo más para poder jugar en nuestra casa y con nuestra gente".
El pulmón que había en la Tribuna Olímpica ya no existe más y siguen llegando los hinchas de Peñarol
A menos de una hora para el inicio del partido entre Peñarol y Botafogo, el pulmón que la seguridad colocó en la Tribuna Olímpica contra Colombes ya no existe. Hinchas del Carbonero siguen llegando y es por eso que la organización lo eliminó.
A menos de una hora para el inicio del partido entre #Peñarol y #Botafogo el pulmón de la Tribuna Olímpica ya es historia. La organización lo tuvo que eliminar para que puedan seguir ingresando hinchas aurinegros #CopaLibertadores @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/99VDDZQC4T— Enrique Arrillaga (@arrillagae) October 30, 2024
Botafogo también tiene equipo confirmado y Artur Jorge se guarda a varias de sus figuras
Cuatro de los cinco jugadores que tienen dos amarillas no son titulares en Botafogo frente a Peñarol. Artur Jorge solo pone desde el vamos al arquero Jhon.
BOTAFOGO DEFINIDO PARA BUSCAR A VAGA NA FINAL DA LIBERTADORES! 🔥🌎 #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/0hzoAuWNVu— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 30, 2024
Peñarol está confirmado y el equipo tiene un solo cambio para enfrentar a Botafogo desde las 21:30 horas
Diego Aguirre ya confirmó los 11 de Peñarol que saldrán a la cancha para enfrentar a Botafogo desde la hora 21:30 con el ingreso de Leonardo Sequeira por el lesionado Eduardo Darias.
Así juega #Peñarol frente a Botafogo 🇧🇷, por las semifinales de la Copa CONMEBOL @Libertadores. pic.twitter.com/mt1ytRIgeJ— PEÑAROL (@OficialCAP) October 30, 2024
Los hinchas de Botafogo ya están instalados en la Tribuna Colombes
El grupo de hinchas de Botafogo que viajó desde Río de Janeiro a Montevideo ya está instalado en el sector que se les asignó en la Tribuna Colombes del Estadio Centenario.
Los familiares de los hinchas de Peñarol detenidos piden que los liberen en Brasil
En la puerta del palco principal del Estadio Centenario, con pancartas y banderas, mostraron su preocupación por muchos de sus familiares que aún están en Brasil y con los que, según denuncian, no han podido comunicarse desde lo ocurrido.
Leé la nota acá.
Llegó Peñarol al Estadio Centenario en medio de un clima caliente entre los hinchas y la Policía
En medio de un clima caliente por todo lo que viene ocurriendo en las ultimas horas, el plantel de Peñarol llegó al Estadio Centenario y hubo algunos problemas entre hinchas y la Policía.
Vestuario de Peñarol pronto para enfrentar a Botafogo por Copa Libertadores.
En sus redes sociales, Peñarol mostró el vestuario pronto del Estadio Centenario ya listo para enfrentar a Botafogo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
⚫️🟡 VESTUARIO LISTO ✨ #VamosCarbonero @Libertadores pic.twitter.com/Guz1ILSko4— PEÑAROL (@OficialCAP) October 30, 2024
Incidentes en la previa: hinchas de Peñarol apedrearon ómnibus con fanáticos de Botafogo en Montevideo
Uno de los ómnibus que llevaba a los hinchas del Botafogo desde el Parque Rodó al Estadio Centenario fue apedreado y a través de las redes sociales se pudieron observar fotos y videos. Pedro Dep, periodista del medio Globo de Brasil, que está en Montevideo cubriendo la presencia del equipo carioca, dio a conocer los videos que se hicieron virales y además confirmó que por el momento no hubo lesionados, más allá de los daños materiales que fueron ocasionados.
Um dos ônibus que a torcida do Peñarol apedrejou... um bus com muitas mulheres, idosos... Estão atacando as famílias alvinegras. Covardes. pic.twitter.com/DesC7kspY0— Pedro Dep - Setor Visitante (@setorvisitante) October 30, 2024
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¡Bienvenidos a la cobertura del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Peñarol y Botafogo!
El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida al minuto a minuto del partido que desde la hora 21:30 jugarán Peñarol y Botafogo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario.