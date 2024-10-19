Peñarol 2-0 Boston River: mirá los goles del Mirasol, que rotó, ganó y cerró una gran semana en las dos tablas

Redacción El País

Peñarol volvió a ganar un partido clave en el Torneo Clausura tras vencer a Boston River por 2 a 0 este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha de este certamen.

Como local y con un equipo alternativo, @OficialCAP superó ampliamente a @bostonriver, resultado gracias al cual se mantiene en lo más alto de la Anual y pelea mano a mano con @Nacional por el Torneo Clausura. Una vez más, Leo Fernández anotó un golazo. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/X5PRBEFBf6 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 20, 2024

El equipo de Diego Aguirre, que venía de ganarle a Deportivo Maldonado —tras perder el clásico en el Gran Parque Central— y a Danubio en Jardines del Hipódromo, cerró una semana redonda para subirse a la cima del Clausura —igualó a Nacional que juega este domingo ante Rampla Juniors— y continuar comandando la Tabla Anual.

Y todo eso lo hizo con la rotación a la que apeló la Fiera en la previa al partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores que tendrá al Mirasol visitando a Botafogo este miércoles a la hora 21:30 en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.