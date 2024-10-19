Peñarol 2-0 Boston River: mirá los goles del Mirasol, que rotó, ganó y cerró una gran semana en las dos tablas

Redacción El País
Peñarol volvió a ganar un partido clave en el Torneo Clausura tras vencer a Boston River por 2 a 0 este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha de este certamen.
Como local y con un equipo alternativo, @OficialCAP superó ampliamente a @bostonriver, resultado gracias al cual se mantiene en lo más alto de la Anual y pelea mano a mano con @Nacional por el Torneo Clausura. Una vez más, Leo Fernández anotó un golazo. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/X5PRBEFBf6— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 20, 2024
El equipo de Diego Aguirre, que venía de ganarle a Deportivo Maldonado —tras perder el clásico en el Gran Parque Central— y a Danubio en Jardines del Hipódromo, cerró una semana redonda para subirse a la cima del Clausura —igualó a Nacional que juega este domingo ante Rampla Juniors— y continuar comandando la Tabla Anual.
Y todo eso lo hizo con la rotación a la que apeló la Fiera en la previa al partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores que tendrá al Mirasol visitando a Botafogo este miércoles a la hora 21:30 en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.
90' + 4' | ¡Final del partido!
Se terminó el fútbol en el Estadio Campeón del Siglo, donde con goles de Felipe Avenatti a los 6' y Leonardo Fernández a los 68', Peñarol venció a Boston River 2-0 en la novena fecha del Torneo Clausura, alcanzó la cima de este certamen y sigue al frente de la Tabla Anual.
84' | Otra notable jugada de Leo Fernández
Leonardo Fernández tuvo un gran ingreso en el partido y nuevamente apiló rivales entrando al área y sacó un remate que pasó muy cerca del palo derecho del arco de Boston River. Pudo ser el tercero del Mirasol.
83' | Leonard Costa y una gran patriada
El zaguero de Boston River se vistió de delantero y casi anota el descuento pero a la hora de rematar se la entregó a De Amores, que logró contener bien ubicado.
81' | Gran apilada de Leo Fernández, que tuvo el tercero
Dentro del área, Leonardo Fernández dejó a todos sus rivales por el camino y definió ante Santiago Silva, quien logró evitar el gol de Peñarol en otra buena acción de la ofensiva aurinegra.
79' | Se lo perdió Rodrigo Pérez
Centro desde la derecha de Leo Fernández, la peinaron en el primer palo y por el medio apareció vestido de goleador Rodrigo Pérez, pero no pudo definir bien y Peñarol se perdió otro gol frente a Boston River.
76' | Lo tuvo Facundo Batista
Otra vez de frente al arco, Facundo Batista no pudo definir bien y se perdió una nueva chance en el ataque de Peñarol.
73' | Llegó Boston Rivery estuvo cerca
Tiro libre desde el callejón central y cabezazo de Juan Manuel Gutiérrez que pasó muy cerca del palo derecho del arco de Guillermo de Amores, quien se quedó y no salió a descolgar.
68' | ¡Golazo de Peñarol!
Zurdazo descomunal de Leonardo Fernández para poner el 2-0 de Peñarol y hacer explotar al Estadio Campeón del Siglo.
59' | Otra llegada con peligro de Peñarol
Gran pase de Gastón Ramírez a Sequeira y centro del argentino para Facundo Batista, quien cabeceó por arriba del horizontal. Otra chance que desperdició Peñarol en el ataque.
56' | Apareció Peñarol en el segundo tiempo
Gran jugada colectiva en el ataque mirasol que terminó con un muy buen pase de Leo Sequeira para Felipe Avenatti, quien quedó solo contra Santiago Silva y definió muy mal. Sigue llegando el Mirasol, pero no lo liquida y goles errados pueden llegar a convertirse en goles en contra.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Peñarol le está ganando a Boston River por 1 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo.
45' + 1' | ¡Se terminó el primer tiempo!
Final de la primera parte en el Estadio Campeón del Siglo, donde con un gol de Felipe Avenatti a los 6', Peñarol le está ganando a Boston River en la novena fecha del Torneo Clausura.
45' | De Amores apareció por partida doble
Centro al área de Peñarol y Guillermo de Amores salió a descolgar, pero la dejó corta y en el rebote le quedó a Juan Manuel Gutiérrez, quien definió pero encontró una muy buena respuesta del golero Mirasol que evitó el empate.
43' |Gran atajada de Santiago Silva
Otra buena jugada colectiva en el ataque de Peñarol que se cerró con un pase de Camilo Mayada a Leonardo Sequeira, quien sacó`un gran remate cruzado que obligó a una notable atajada de Santiago Silva. Una nueva chance que desperdició el Carbonero.
39' | La más clara de Boston River
Remate de Emanuel Beltrán en la media luna del área grande y buena atajada de Guillermo de Amores cuando todo Peñarol protestaba una falta anterior sobre Léo Coelho.
35' | Otra llegada con peligro de Peñarol
Córner desde la derecha del ataque de Peñarol ejecutado por Lucas Hernández y en el primer palo exigió Felipe Avenatti, pero por el segundo nadie llegó a conectar y el Carbonero se perdió el segundo.
33' | Se lo perdió Camilo Mayada
Gran jugada de ataque de Peñarol en la que la pelota le quedó a Camilo Mayada, quien a toda velocidad encaró hacia el área y llegó a rematar pero lo hizo muy mal y afuera cuando por el medio tenía dos opciones de pase.
27' | Primera aproximación de Boston River sobre el arco de Peñarol
Con un remate de Agustín Amado desde afuera del área pero muy suave y que fue controlado por Guillermo de Amores, Boston River tuvo su primera aproximación sobre el arco de Peñarol.
18' | Lo tuvo Peñarol y se lo perdió Alan Medina primero y Avenatti después
El equipo de Diego Aguirre sigue dominando y a los 18' hilvanó una muy buena jugada colectiva que primero casi tiene el gol de Alan Medina, pero Emanuel Beltrán la sacó en la línea y en el rebote, se lo perdió Felipe Avenatti rematando por arriba del horizontal.
15' | Tiro libre indirecto para Peñarol que Matonte no sancionó
En una jugada increíble, Leonard Costa la jugó con el pie hacia atrás y en el área de Boston River, exigido ya por la presión de Peñarol, Santiago Silva amagó a tomar la pelota con las manos y alcanzó a tocarla con una de ellas más allá de que luego el balón dio en una de sus rodillas y se esfumó el peligro. Era tiro libre indirecto para el Mirasol que el árbitro Andrés Matonte no sancionó y eso generó las protestas de los jugadores del Carbonero.
6' | ¡Gol de Peñarol!
En una de las primeras jugadas en la ofensiva de Peñarol, el Mirasol anotó un golazo. Pase filtrado de Lucas Hernández al área y Facundo Batista la dejó pasar para Felipe Avenatti, quien con una espectacular media vuelta, fulminó a Santiago Silva para poner el 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando Peñarol y Boston River en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha del Torneo Clausura.
Peñarol 2-0 Boston River
Estadio: Campeón del Siglo.
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Nicolás Taran y Heber Godoy.
Cuarto árbitro: Esteban Guerra.
VAR: Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
Peñarol
Guillermo De Amores
Camilo Mayada, Léo Coelho, Nahuel Herrera, Lucas Hernández (75', Diego Sosa)
Leonardo Sequeira (60', Jaime Báez), Damián García (45', Rodrigo Pérez), Gastón Ramírez (60', Ignacio Sosa), Alan Medina
Facundo Batista, Felipe Avenatti (60', Leonardo Fernández)
D.T. Diego Aguirre.
Boston River
Santiago Silva
Emanuel Beltrán, Leonard Costa, Martín González, Ayrton Cougo
Mauricio Vera (85', Gustavo Viera), Gonzalo Pérez (70', Franco Pérez), Agustín Amado (85', Yvo Calleros), Leandro Suhr (76', Facundo Moñoa), Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Anello (70', Santiago Sequeira)
D.T. Jadson Viera.
Goles: 6' Felipe Avenatti, 68' Leonardo Fernández (P).
Amarillas: 65' Rodrigo Pérez, 65' Nahuel Herrera, 72' Léo Coelho (P).
Con varias bajas de importancia, Boston River ya tiene el equipo confirmado
Jadson Viera confirmó los 11 de Boston River para enfrentar a Peñarol desde la hora 19:30 en el Estadio Campeón del Siglo. El Sastre tiene bajas importantes, entre ellas, el goleador Bruno Damiani, expulsado en la octava fecha.
𝟭𝟭 ✅️— BOSTON RIVER (@bostonriver) October 19, 2024
Once inicial para enfrentar a @OficialCAP por la fecha 9 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF #VamosElBoston 🟢🔴#Clausura2024 pic.twitter.com/kO4qHI9MqB
Peñarol está confirmado y Diego Aguirre apela a la rotación pensando en la Copa Libertadores
Peñarol tiene equipo confirmado para enfrentar a Boston River y Diego Aguirre apela a rotar el plantel pensando en la Copa Libertadores ya que este miércoles el Mirasol visitará a Botafogo en la ida de las semifinales del certamen continental.
Así juega #Peñarol frente a Boston River, por la Fecha 9 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/PnLip2FgyQ— PEÑAROL (@OficialCAP) October 19, 2024
Peñarol ya está en el Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Boston River desde la hora 19:30
El plantel de Peñarol ya está en el Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Boston River desde la hora 19:30 por la novena fecha del Torneo Clausura.
ESTAMOS 👍 pic.twitter.com/V8bcGts927— PEÑAROL (@OficialCAP) October 19, 2024
Vestuario de Peñarol pronto para el encuentro frente al Sastre
El vestuario locatario del Estadio Campeón del Siglo está pronto para recibir al plantel de Peñarol que se juega un partido importante en el Torneo Clausura.
✨ Vestuario pronto #VamosCarbonero 🟡⚫️ pic.twitter.com/jeGrK8ZJB0— PEÑAROL (@OficialCAP) October 19, 2024
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Boston River por el Torneo Clausura!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura del minuto a minuto del partido que a partir de la hora 19:30 jugarán Peñarol y Boston River por la novena fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.