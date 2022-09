En Peñarol se vencen siete contratos a fin de año: qué pasará con estos jugadores y con el resto del plantel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras en lo deportivo el equipo se debate entre la difícil situación en el Torneo Clausura y la Tabla Anual y un mal rendimiento colectivo, en lo institucional Peñarol ya empieza a mirar de reojo a la próxima temporada.

Es claro que el plantel no se reforzó a la altura de los acontecimientos y los resultados así lo marcan: el mirasol no superó la fase de grupos de la Copa Libertadores, no peleó por el Torneo Apertura, ni siquiera clasificó a la final del Intermedio y hoy está a nueve puntos de los líderes del Clausura que son River Plate y Nacional.

Pero mientras hay vida hay esperanza y hoy el equipo de Leonardo Ramos se apronta para una visita importantísima mañana a Liverpool en Belvedere desde las 15:30 (VTV Plus y Star+) en la octava etapa del Torneo Clausura ya que se trata de un rival directo del aurinegro en la Tabla Anual, instancia clave para la clasificación a la Copa Libertadores.

Y con un rendimiento muy flojo, el futuro empieza a jugar su papel, sobre todo en los jugadores de plantel.

Es que a fin de año son siete los contratos que se vencen: Kevin Dawson, Thiago Cardozo, Neto Volpi, Ezequiel Busquets, Facundo Bonifazi, Agustín Álvarez Wallace y Lucas Viatri.

La situación de los goleros es bastante clara ya que si Kevin Dawson tiene ofertas que lo seduzcan, seguramente busque una salida al exterior y eso le abrirá las puertas de la titularidad a Thiago Cardozo, mientras que parece poco probable que Neto Volpi siga en el club.

Gabriel Cedrés y Pablo Bengoechea. Foto: Leonardo Mainé.

Respecto a Busquets, el lateral derecho tiene poca continuidad al igual que Bonifazi y a juzgar por sus rendimientos, seguramente no estén en Peñarol para la temporada 2023.

Diferente es la situación de Álvarez Wallace, quien más allá de no tener ahora tanta continuidad, es un jugador surgido en el club y ahí el área deportiva deberá evaluar si Leonardo Ramos pretende contar con él, si se le renueva contrato y lo ceden a préstamo o si queda libre.

Y de los siete que finalizan su vínculo hoy Lucas Viatri es de los que más chance tendría de renovar si así lo desean desde la institución. El delantero de 35 años fue figura el domingo y es uno de los referentes para Ramos.

¿Qué pasa con los futbolistas con contrato? Otro punto importante de cara a 2023 es qué pasará con jugadores que tienen vínculo hasta junio o diciembre de 2023 y que llegaron en el último período de pases al club.

Nombres como los de Billy Arce, Hernán Rivero, Nicolás Milesi, Sebastián Cristóforo y Yonatthan Rak no han deslumbrado en absoluto y será un tema a definir.

Desde el club manifestaron a Ovación que si bien todos están a estudio “la decisión final la va a tener el área deportiva (que encabeza Pablo Javier Bengoechea) junto al cuerpo técnico, pero Peñarol necesita elevar el nivel del plantel”.

Kevin Dawson ¿Sale? El arquero coloniense es uno de los jugadores de Peñarol que en cada período de pases tiene ofertas. Su contrato se vence el 31 de diciembre y si tiene chances de salir al exterior, podría dejar el club. En 2022 suma 31 partidos con el mirasol y en todos fue titular.

Thiago Cardozo Futuro Un partido por el Torneo Clausura y otro por Copa AUF Uruguay es el saldo de la actuación de Thiago Cardozo en lo que va de la temporada. El arquero formado en el club optó por quedarse a pelear un puesto y 2023 podría llegar a ser el año de su titularidad si se va Kevin Dawson.

Neto Volpi Poco rodaje El brasileño Neto Volpi llegó a Peñarol a mediados de la temporada 2021 bajo el mando de Mauricio Larriera y tras renovar su contrato con la institución mirasol, el golero de 30 años apenas suma cinco partidos jugados. En cuatro fue titular y en el restante ingresó a los 45’.

Ezequiel Busquets Una alternativa Con 21 años, el lateral derecho nacido en el Chuy ya tuvo su primera salida al exterior a préstamo y al regresar pasó a ser una de las firmes alternativas para esa posición, pero no con tanta continuidad ni el nivel esperado. Suma 11 presencias con un total de 706 minutos.

Facundo Bonifazi Bajo rendimiento Por cómo se ha dado su estadía en Peñarol y los pocos minutos en cancha, todo hace indicar que Facundo Bonifazi no continuará jugando en Peñarol. El lateral izquierdo de 26 años llegó en febrero y solamente suma 10 presencias con un total de 402 minutos en cancha.

Agustín Álvarez Wallace De la casa Es uno de los jugadores surgidos en las Formativas de Peñarol y que cuando tiene minutos y continuidad puede hacer su aporte en la mitad de la cancha a pesar de que perdió pie con Leonardo Ramos. Agustín Álvarez Wallace lleva disputados 16 partidos en esta temporada.