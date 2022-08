Peñarol 0-1 Danubio: el mirasol juega mal, hace agua en el fondo y la franja lo gana bien

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol y Danubio cierran desde la hora 18:00 en el Estadio Campeón del Siglo la jornada del domingo en la quinta fecha del Torneo Clausura en un partido clave para el mirasol, que tras empatar con Deportivo Maldonado necesita volver al triunfo para no complicarse en la lucha por el título.

El equipo de Leonardo Ramos está obligado a sumar de a tres para no perder pisada en el Clausura y en la Tabla Anual, instancia clave para la definición del Campeonato Uruguayo y para la clasificación a las copas internacionales de 2023.

Por otra parte, la franja viene en buena racha y suma seis juegos sin conocer la derrota de la mano de Jorge Fossati habiendo ganado en sus últimas dos presentaciones en el Clausura.

Peñarol y Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Primer tiempo

Peñarol salió a buscar el triunfo con cambios y desde el inicio se mostró mejor que Danubio, tratando de armar juego por las bandas y con llegadas al área rival y a los 3 minutos tuvo la primera chance clara con un gran tiro libre lejano de Brian Lozano que atajó muy bien Esteban Conde evitando el primer gol de la tarde.

Pero con el paso de los minutos se comenzaron a ver varios errores del mirasol a la hora de defender y sobre todo, al salir jugando desde el fondo. Fue así que llegaron las situaciones de peligro ante una defensa que no ofrecía garantías.

Para colmo de males, la mitad de la cancha de Peñarol jugó una primera parte muy mala perdiendo varios balones que propiciaron ofensivas de la franja.

Y ahí fue donde comenzó a aparecer la figura de Thiago Cardozo, quien a los 14’ le sacó un cabezazo a Sebastián Fernández y luego un remate desde afuera del área mostrando seguridad y confianza en el arco carbonero.

Peñarol y Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

El nacido en Juan Lacaze también apareció a los 23’ para ahogarle el grito de gol al argentino Aaron Spetale tras un remate que llegó luego de un tiro de esquina que nadie pudo despejar.

De Peñarol en ataque no había nada. La muy mala defensa no permitía que el equipo lograra irse al ataque y cuando lo intentó hacer, el aurinegro perdió una pelota en la salida, Danubio salió de contra y Guillermo May a los 31’ abrió la cuenta en el Estadio Campeón del Siglo.

De ahí en más el mirasol no mostró respuesta alguna. Los errores llegaban uno tras otro y el equipo de la franja se sentía muy cómodo, dominando, jugando mejor y en ventaja.

Esa ventaja la pudo aumentar con otra situación que tuvo a Guillermo May como protagonista con un remate de media distancia que Thiago Cardozo mandó al córner en una de las últimas jugadas de una pésima primera parte de un Peñarol que no supo cómo atacar y que también tuvo muchísimos problemas para defender.