Pelé, el eterno 10 al que los hinchas le piden una jugada más

Una gran bandera se desplegó en la tribuna que defendía Alisson en el primer tiempo del partido entre Brasil y Corea de Sur por los octavos de final. Los hinchas se levantaron y empezaron a cantar. No solo los que formaban parte de la “torcida” brasileña sino todos los de la tribuna. Corean el nombre de Pelé, el ídolo brasileño que pasa por un delicado estado de salud.

“O Rei” tiene cáncer de colon y está bajo tratamiento internado en una clínica en Sao Paulo para evaluar cómo seguir. En los últimos días se ha mencionado que su situación es grave pero el astro lo desmintió con un comunicado. “Veré el partido desde el hospital y estaré alentando a cada uno de ustedes. ¡Buena suerte para nuestro Brasil!", escribió.

A pesar de esta situación el exjugador si se encuentra internado y los mensajes de apoyo llegaron de todas partes. La organización del Mundial proyectó un mensaje de aliento en la Torre de la Antorcha, un edificio emblemático de Doha. También en el cielo de la capital de Qatar usaron drones para crear una camiseta con su número y nombre.



Pelé cumplió su palabra, vio el triunfo arrollador de la “canarinha” y se emocionó. Es que los homenajes no cesaron y se vieron por todas partes: tribunas, hinchas, jugadores.

Al acercarse la hora del partido los alrededores del estadio comenzaron a poblarse de hinchas brasileños y así apareció su gran hit. Así como Argentina canta “muchachos ahora nos volvimo´ a ilusionar”, los brasileños tienen su canción que cada vez que suena consigue que todos se sumen a coro. “Mil goles, mil goles, mil goles, mil goles. Solo Pelé, Solo Pelé”, dice la canción, que continúa con una frase contra Diego Maradona y su problema de consumo de drogas.



“La importancia de Pelé es total. Es nuestro Einstein, el gran nombre de todo el mundo. Aquí en la Copa la gente ha quedado un poco cabizbaja”, dice un hincha que viste una camiseta del Santos. “Para nosotros fue el mayor ídolo de todos”, dice.

La hinchada de Brasil le rinde homenaje a Pelé. Foto: Nicolás Pereyra.

“Es el jugador más importante de toda nuestra nación. Ganó tres copas, es el mejor jugador del mundo y eso es incuestionable. Deseamos que tenga una pronta recuperación porque él tiene que vivir para ver a Brasil campeón del mundo en este 2022”, dice un joven fanático que viste una camiseta homenaje a la selección de 1970, que conquistó el Mundial en México.



Otro hincha, más veterano, afirma que ver a Pelé en cancha fue uno de sus grandes placeres. “Lo vi en Brasil, era un fenómeno. Cada pelota en sus pies era magia”, contó.

Pero los hinchas que llegaron al estadio homenajeando a Pelé no eran todos brasileños. Un estadounidense con la camiseta del Cosmos de Nueva York, club en el jugó en el final de su carrera. “Cuando crecí solía ir a los partidos del Cosmos. Tuve la suerte de ir a su partido despedida que jugó medio tiempo con nuestra camiseta y medio con la de la selección. Todavía era mágico, podía hacer lo que quisiera”, recuerda.



Desde antes del encuentro en una de las cabeceras dos banderas en homenaje estaban colgadas. En una se podía ver a Pelé con los ojos cerrados abrazando una pelota contra su rostro, en claro gesto de cariño, mientras en la otra se lo veía con camiseta del Santos durante el partido. Ambas estaban firmadas por el “movimento verdeamarelo”.

En otra tribuna fue colgada una bandera del Santos que emulaba el diseño de la bandera de Inglaterra. En un extremo tenía una foto del 10 y en la otra decía “Pelé, get well soon”.



Esa frase resultó más relevante con el pasar del tiempo porque los hinchas brasileños tenían preparada una gran sorpresa. Tanto en el primer tiempo como en el segundo desplegaron un telón de varios metros en el que se veía a Pelé con la camiseta 10 del Santos mirando sobre su hombro derecho.



El último cariño al gran 10 de la historia de Brasil llegó tras el partido. Los jugadores tuvieron una actuación arrolladora y golearon pero les quedó tiempo para un lujo más. El plantel completo se juntó dentro de la cancha y desplegó una bandera que decía Pelé y tenía la icónica foto del festejo junto a Jairzinho en el Mundial de 1970.



Tras el partido familiares del Rei publicaron un mensaje de su parte: “una mezcla de alivio y felicidad. Hicieron muy feliz mi día”, comunicó.



“Estamos com você, Rei. Seguimos juntos sempre”, escribieron desde la cuenta de Instagram oficial de la selección brasileña. La 10 la lleva Neymar pero todos tienen claro que el dueño absoluto es Pelé y quieren que la vista una vez más, pero esta vez con otra estrella bordada sobre el escudo.