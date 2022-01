Paraguay tiene el mismo objetivo que el Tornado Alonso: ser protagonista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la última conferencia de prensa de Diego Alonso, “imponer” fue la palabra que quedó picando. El DT de la Celeste pretende “tener un fútbol propositivo, y dominar al rival, que seguramente intentará hacer lo mismo”, según manifestó.

Y vaya si estaría acertado el Tornado... Pues Guillermo Barros Schelotto, su colega, utilizó el mismo concepto en la rueda de prensa de la selección albirroja: “Más allá de la cantidad de jugadores que pongamos en punta o los costados, lo que más importa es la actitud, que logremos imponer el dominio del encuentro ante Uruguay”, manifestó.

De todas formas, el exjugador de Boca Juniors sabe que enfrente tendrá un rival de jerarquía: “Dominar la situación es difícil porque jugamos contra un rival complicado, pero estamos en nuestra casa”, dijo. Y luego insistió con la misma propuesta: “Quiero ver un equipo que se imponga a la situación”. acotó.

De todas formas, el DT sabe que no será sencillo teniendo en cuenta las bajas que ha sufrido su selección. A las ausencias por lesión de Andrés Cubas y Omar Alderete se le suma la de Roberto Fernández, quien contrajo covid-19. La otra baja es la de Jesús Medina, jugador del C. CSKA Moscú, quien no pudo viajar debido a que no obtuvo el permiso del conjunto ruso.

En último término, tampoco tuvo lugar en la convocatoria Celso Ortíz, un habitual citado. En rueda de prensa, Schelotto explicó que, como el futbolista no estaba en óptimas condiciones en cuanto a su desempeño, charló con él y en esta ocasión decidió no seleccionarlo.

Asimismo, otra ausencia que sorprende es la de los hermanos Romero: Óscar y Ángel finalizaron de forma abrupta y polémica su etapa en San Lorenzo y desde agosto de 2021 en adelante no han encontrado club, aunque se rumorea que Boca Juniors estaría en tratativas para incorporar a Ángel. Lo cierto es que dos de las figuras de los guaraníes no estarán a disposición del DT al no contar con un equipo.

La albirroja se encuentra en una situación límite: o gana o estará cerca de despedirse del sueño de Catar. Los guaraníes estuvieron por última vez en una cita mundialista en Sudáfrica 2010 y buscarán empezar a acercarse a la zona de definición con una victoria ante la Celeste, que tendrá el debut de Diego “Tornado” Alonso.



La albirroja se encuentra penúltimo en la clasificación con 13 puntos, a tres unidades de Uruguay y con la misma cantidad que Chile, pero con peor diferencia de goles. Aun así, hasta que la estadística lo determine, el deseo está intacto. ¿Lo podrán cumplir?