Pablo Repetto: por qué rotó ante Miramar y la razón de los cambios de Gigliotti y Ramírez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional derrotó 1-0 a Miramar Misiones por la tercera fase de la Copa AUF Uruguay y avanzó a la siguiente instancia, donde deberá medirse con Rampla Juniors. Tras el final del partido, Pablo Repetto dialogó con VTV Plus: "Fue un partido durísimo como sabíamos que iba a ser, ya habíamos enfrentado a Miramar Misiones en un amistoso cuando los dirigía Richard Pellejero y ya nos habían demostrado cosas muy buenas; logramos un resultado que nos permite pasar", inició.

El entrenador decidió colocar un solo futbolista titular (José Luis Rodríguez) respecto del once que arrancó ante Peñarol para darle rodaje a los que de forma habitual no tienen tantos minutos y se refirió a los motivos por los que realizó las modificaciones: "Había un cambio que estaba hecho, el del Pumita (Rodríguez); Gigliotti me pidió cambio e intentamos darle frescura por la banda izquierda con el Colo (Santiago Ramírez). Y el último cambio es obligado porque Juan Ignacio Ramírez se había acalambrado", expresó.

Respecto de la importancia de que todo el plantel sume minutos, con la presencia de Juan Izquierdo, por ejemplo, que hacía tiempo no jugaba, comentó: "Hoy es bueno porque los que venían sin jugar tuvieron 90 minutos: el caso de Almeida, Risso, Zabala, que tiene más ritmo pero hace un tiempo que no jugaba 90 minutos; suma para que se vayan poniendo cada vez mejor", finalizó.