Pablo Repetto: "El martes por la Libertadores nos jugamos una final"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Repetto habló del triunfo de Nacional tras el 2-0 contra Cerro Largo por la décima fecha del Torneo Apertura, que deja al tricolor transitoriamente segundo, a seis puntos del líder Deportivo Maldonado, que este domingo visita a Boston River en Trinidad.

Sobre Manuel Monzeglio el entrenador dijo que "venía haciendo buenos partidos, quizás no había tenido el nivel que esperábamos de él en los últimos partidos pero volvió, jugó en un nivel interesante, es un jugador joven, que tiene para crecer. Es una alegría por él y por el equipo".

Repetto agregó que "hasta el gol fue un partido pero después de que anotamos cambió totalmente, a pesar de que ellos siguieron insistiendo no pasamos zozobras y creo que ganamos de forma merecida".

El DT tricolor afirmó que "lo difícil era el gol, luego de que lo hicimos se abrió el partido, estábamos más cerca del tercero que ellos del descuento, aunque ellos tuvieron una para descontar. Fue una victoria merecida, importante, necesaria".

Por último, Repetto se refirió a lo que se viene por la Copa Libertadores, que es enfrentar a Vélez el martes a las 19:15: "Ahora tenemos que ganar en la Copa, tenemos dos partidos importantes, hoy jugamos en una cancha pesada, me hubiera gustado que no, pero todo no se puede. Se sintió el desgaste, ahora a recuperarse. El martes tenemos un partido importante, nos jugamos una final, hay que ir por todo y ganar porque de local dejamos puntos pero esto da tranquilidad, confianza y soltura".