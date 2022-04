Pablo Repetto: la importancia de los goles de Gigliotti y las razones que motivaron los cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Repetto habló en conferencia de prensa tras la victoria 2-1 de Nacional ante Vélez por la Copa Libertadores: "Sabíamos que el partido era durísimo, si nos guiábamos por la opinión de ustedes nos íbamos a relajar porque decían que Vélez venía mal, para nosotros era durísimo por el juego, tienen muchos menos puntos de lo que merecen y en el partido con Estudiantes no tuvieron un resultado acorde al partido".

Luego añadió: "Hoy Vélez venía dolido por lo que le venía sucediendo, sabíamos que iba a ser así, nos costó desde el comienzo, ellos tomaron la ventaja de forma merecida y la expulsión nos facilitó, pero teníamos que meter dos goles también".

En este sentido, luego enfatizó: "Sin duda la expulsión favoreció, hoy no hicimos un buen partido, pero cuando lo hicimos no ganamos. Hoy no fue el mejor partido, sabíamos que podían pasar cosas que nos pasaron, el viernes jugamos en una cancha que no fue normal, estaba blanda, algunos jugadores estaban extenuados, pero el esfuerzo y las ganas estuvieron para obtener una victoria".

Con respecto al partido con el arachán por el Torneo Apertura comentó: "El partido con Cerro Largo no me hizo definir en un cien por ciento, pero hemos intentado mantener una base porque creemos que es la forma de construir un equipo a través de la continuidad".

Luego explicó cuáles fueron las razones que motivaron los cambios: "Alex Castro por lesión, la segunda porque tenía amarilla (Coelho) y al árbitro lo veíamos sensible a tarjetas porque había echado a un jugador temprano, esperamos a terminar el primer tiempo para no quemar una tanda, y después a Cándido lo cambiamos por la amarilla".

Y después añadió: "Zabala tiene buen pie, conoce bien a este tipo de rivales y casi siempre que entró nos dio soluciones, y el ultimo fue por cansancio de Yonathan Rodríguez. El de Zabala fue más táctico que otra cosa".

En cuanto a los últimos goleadores de su equipo (Monzeglio ante Cerro Largo y Gigliotti frente a Vélez) declaró: "Me alegra por el equipo, es muy bueno para jugadores como Gigliotti y Monzeglio que puedan convertir porque les da confianza a futuro".