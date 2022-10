Repetto: por qué son justos campeones, el destaque a dos futbolistas y una luz de esperanza en Suárez 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional es campeón del Uruguayo y lo es con Pablo Repetto como entrenador. Criticado en el inicio de año por no conseguir resultados, pero el mejor al cierre de la temporada. Campeón del Torneo Intermedio y vencedor de la Anual. Lo hizo con el honor de la presencia de Luis Suárez, que volvió y le dio alegría y goles a toda su gente.

-"Un sueño cumplido, era la que soñé cuando llegue Nacional", expresó Repetto tras coronarse, y añadió: "El agradecimiento a mi esposa, mis hijos, que me permitieron cumplir este sueño y ni que hablar a los jugadores que son los artificie de todo eso. Tengo que hacer mención especial a José Fuentes y a la directiva que en los momentos difíciles siempre nos apoyaron. Eso fue fundamental, jugadores también nos apoyaron e hicieron que el equipo fuera de menos a más y saliera de forma merecida campeón del Uruguayo".

-"Todos los partidos con Liverpool fueron complicados, nosotros estábamos mas ansiosos porque si ganábamos hoy lo lográbamos, ellos estaban más sueltos y después cuando sacamos la ventaja, en una jugada aislada ellos nos empatan. Pero más que mirar este partido, uno tiene que mirar si es justo. Nosotros jugamos cuatro partidos con Liverpool y no perdimos ninguno, es la tercera vez consecutiva que les ganamos".

-"El nivel de los equipos los dan los jugadores, como lo hicimos en un momento compilado del año, equipo competitivo, de gran nivel muy buenos partidos en el año".

Emmanuel Gigliotti

- "A el le tocó algo particular, la llegada de Luis, no pudo tener los minutos que esperábamos de acuerdo al buen nivel que tiene Luis. El Puma llego por pedido nuestro, lo mismo que el Colo (Ramíez), un jugador muy importante, que no tuvo los minutos, pero siempre apoyaron, entendieron por qué y cuando termino el partido lo fui a abrazar, por todo lo bien que hizo futbolístico y grupal".

Luis Suárez

-"Qué puedo decir de Suarez, es un jugador tocado por la varita mágica, aparece cuando tiene que aparecer, apareció en el clásico. Es determinante, como en la selección, hoy se lleva un premio, si no sigue en Nacional, ese esfuerzo que hizo en venir lo tiene retribuido en la gente que hoy lo ovacionó y se lo agradecemos".