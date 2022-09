Pablo Repetto: qué destaca del empate de Nacional, qué faltó y quién puede ser el sustituto de Coelho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Repetto dio declaraciones tras el empate 1-1 de Nacional ante River Plate en el Saroldi y, al ser consultado acerca de si hay drama por no haber podido obtener los tres puntos, respondió: "No porque seguimos primeros, también la forma, dentro de lo que de repente tuvimos algunas cosas que no hicimos bien, es digna porque el equipo fue a buscar siempre. Logramos el gol que quizá hubiéramos merecido en el primer tiempo, cuando le convertimos no tenían respuesta y cuando el trámite parecía favorable llega el empate, el partido se planchó y no pudimos mantener la intensidad. El empate no nos deja contentos, pero estamos tranquilos por lo que hizo el equipo por momentos".

En cuanto a qué fue lo que no hizo bien el equipo, afirmó: "Capaz que el último pase en una jugada puntual, en el primer tiempo los presionamos, ellos prácticamente no llegaron, quizá en alguna jugada pudimos resolver de otra manera, pero el equipo generó ocasiones y tomó el protagonismo", dijo en diálogo con VTV Plus.

Por otra parte, se refirió a qué buscó con los cambios en el complemento: "Zabala estaba cansado, teníamos dos opciones, recibimos el gol y tratamos de ser más ofensivos, la otra opción era poner un volante mixto, nos decidimos por Gigliotti para buscar los tres puntos. Con el ingreso del Colo (Santiago) Ramírez también, es un jugador que tiene buen remate de afuera, ya Trezza había hecho un desgaste importante, buscamos un poco de frescura y más peso ofensivo".

Tras recibir la quinta amonestación, Leo Coelho se perderá el próximo compromiso ante Cerro Largo por el Clausura. Y Repetto dio su perspectiva acerca de quiénes pueden llegar a reemplazarlo: "La salida de Marichal, la lesión de Mario (Risso), Izquierdo está mejor, tenemos dos chicos que estamos evaluando, el mismo Almeida ha jugado ahí y por ahí va a pasar el sustituto de Coelho para ese partido".

También se refirió a la relevancia que tenía el cruce ante River: "Era importante porque los dos estábamos primeros, es uno de los rivales que se perfila para pelear el Clausura y también hay algún otro equipo; hay que ir partido a partido, el fin de semana tenemos un partido complicado con Cerro Largo".

Por último, al ser consultado acerca de si la presencia de Thiago Borbas en el rival había ameritado un trabajo especial a nivel defensivo, Repetto contestó: "No, no tuvimos mucho para trabajar porque jugamos el miércoles, hablamos de las características y el cuidado que debíamos tener, lo controlamos bien. La chance es un saque de banda que queda un rebote y hay alguna otra puntual; en líneas generales estuvimos bien en defensa, faltó que se reflejara en el tanteador todo lo que generamos".