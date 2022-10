Qué ocurrió que Argentina pasó de la confianza a la preocupación antes del Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 40 días del Mundial, la selección argentina, que parecía tener todo bien atado para el torneo en Qatar, comienza a preocuparse ante la seguidilla de lesiones de varias figuras. La “pequeña molestia” que tiene a Lionel Messi fuera de los campos, el desgarro que sufrió Paulo Dybala y la lesión de Ángel Di María, sobrevenida ayer, señalan un alerta al técnico Lionel Scaloni.

El “Fideo” Di María tuvo que ser reemplazado a los 23 minutos del partido de la Juventus ante el Maccabi Haifa por la Champions, debido a un tirón en la pierna derecha.



Es la tercera molestia física que sufre el delantero desde que se incorporó a la Juve en agosto pasado.

A la espera de los estudios médicos, Di María se convierte en el tercer futbolista argentino con problemas en los últimos días y a menos de un mes y medio para el comienzo de la Copa del Mundo.

“¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023”, sostuvo el domingo en rueda de prensa el entrenador de la Roma, el portugués José Mourinho.



Dybala se lesionó el domingo tras convertir un gol de penal que le permitió a su equipo vencer al Lecce por 2-1. La prensa italiana precisó que Dybala sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.



“La Joya” será sometida este miércoles a una resonancia magnética que ayudará a determinar cuánto tiempo estará el argentino, de 28 años, fuera de los campos.

Mientras tanto, Messi comenzó con problemas el 5 de octubre: el capitán albiceleste fue reemplazado a diez minutos del final en el empate 1-1 del PSG ante Benfica por Champions.

Su ausencia por “unas molestias en la pantorrilla” en el partido siguiente, el sábado pasado ante Reims por la décima jornada de la Liga francesa, encendió las alarmas y el domingo el club francés confirmó que sufre una “pequeña molestia en el gemelo” que le impidió jugar ayer la revancha ante el Benfica por precaución.

Además, el arquero Juan Musso se recupera de una fractura de uno de los pómulos. Juan Foyth, la principal alternativa en el lateral derecho, también sufrió molestias físicas.