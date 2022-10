El negocio del álbum del Mundial en Uruguay, costo de llenarlo y los $ 5.000 por una figurita especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y el furor por completar el álbum de figuritas de Panini sigue latente. Aunque es una tarea difícil por la cantidad de dinero que cuesta llenarlo -entre $ 5.120 si no hubiera repetidas y $ 36.160 si solo se hiciera comprando sobres (según estimaciones), sin cambiar repetidas-, no deja de ser una actividad que entretiene todos.



No sólo los niños intercambian figuritas para conseguir las últimas de su lista, hasta los jóvenes y adultos siguen coleccionando el álbum mundial tras mundial, ya sea para pasarlo a futuras generaciones de su familia o por el simple hecho de que les parece divertido hacerlo.



Quienes más sienten y viven este “boom mundialista” son los quiosqueros, cadenas de supermercados y los comerciantes no oficiales que se instalan sobre la avenida 18 de Julio para vender e intercambiar figuritas sueltas al mejor postor.



El País dialogó con varios de ellos para dar a conocer cuál es el negocio del álbum del Mundial Qatar 2022 y cómo han tenido que organizarse para cumplir con las expectativas de los clientes que día a día rompen récords de venta en todos los puntos del país.



Nicolás Lerner, gerente Comercial y representante de Panini en Uruguay, aseguró que para esta edición de Qatar 2022 lo que ha generado la venta de figuritas es algo “nunca antes visto en Uruguay”. La expectativa y la ansiedad de los coleccionistas es muy alta desde antes de que los sobres se pusieran a la venta, por lo que debieron adelantar el inicio de su comercialización para el 20 de agosto.



Lerner cree que esto ocurrió gracias al impacto positivo que logró Diego Alonso desde que asumió el mando de la selección uruguaya.



Además, explicó que la participación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 era determinante para la venta de figuritas, ya que si no se lograba la clasificación “las ventas disminuyen hasta la mitad en todo el país”, explicó Lerner.



Los comerciantes saben de la importancia que significa para ellos vender el álbum y las figuritas, y eso se ve reflejado en la cantidad de puntos de venta que se encuentran en todos los departamentos del país. De hecho, Lerner afirmó que hay más de 25.000 puestos de ventas de sobres del álbum en todo el Uruguay, lo que marca un récord histórico ya que nunca se había llegado a esa cantidad.



“Incluso hay puntos de venta que nunca antes se habían especializado en la venta de figuritas: peluquerías, carnicerías y hasta librerías. Todos quieren vender el producto porque saben que es el negocio del momento”, dijo Lerner a El País.



De todas formas, eso ha beneficiado al álbum del Mundial Qatar 2022, porque oficialmente ya se ha superado la venta de sobres respecto a las del Mundial Rusia 2018. “Esto ha generado que Uruguay se ubique en el primer puesto de venta per cápita de sobres en todo el mundo”, declaró Lerner.



Sin embargo, esta explosión del público ha llevado a que los comercios se queden sin stock rápidamente.



Quiosco sobre avenida 18 de Julio. Foto: Lautaro Brum.

El álbum del Mundial Qatar 2022 y el negocio para los comercios, aunque con problemas de stock

“Compramos muchos más sobres que en el último Mundial pero rápidamente nos quedamos sin. Cuando quisimos pedirle más a nuestro proveedor nos enteramos que los camiones que traen los sobres desde Brasil no estaban pasando la frontera y sólo se iban a repartir unos pocos sobres entre todos los comercios, así que por un tiempo nos quedamos sin stock”, sostuvo Juan Ravecca, gerente general de la cadena de almacenes Kinko.



Ravecca comparó el furor que se generó al comienzo de la venta de sobres con la facturación que ha significado para la cadena Kinko. hasta el momento.



“En el primer mes fue el producto más vendido por unidad en todas las sucursales. Hasta ahora hemos vendido 120.000 sobres, lo que equivale aproximadamente a US$ 120.000”, manifestó a El País.



Además, planteó que este monto se podría haber superado ampliamente si en su momento no hubiera habido problema con el suministro de sobres de figuritas por parte de los proveedores.



Por otro lado, fuentes de la cadena de supermercados Ta-Ta indicaron que recibieron un total de 100.000 sobres para comercializar, lo que ha significado una facturación de aproximadamente $ 4 millones, ya que venden cada sobre a $ 40.



Varios quioscos ubicados en la avenida 18 de Julio también han sufrido la falta de stock, por lo que el auge generado por las figuritas se ha ido apagando poco a poco en sus negocios.



“Primero faltaron en Argentina y luego el problema llegó acá. Se que algunos negocios tenían y aprovecharon para venderlas a un precio mucho más caro”, señaló a El País Washington, un quiosquero ubicado en 18 de Julio y Vázquez.



Agregó que estaba vendiendo 100 sobres por día hasta que el stock comenzó a bajar. “Veníamos con un auge bárbaro y direccionados a romper todos los récords, pero con el parate de septiembre parece que eso se esfumó”, indicó.



Sobre 18 de Julio y Carlos Roxlo otro quiosquero se ha sumado a la venta de figuritas al mismo precio que su colega. “Para el Mundial de Rusia vendí 7.500 sobres y para este voy vendiendo 4.000 aproximadamente”, dijo a El País.



OTRO NEGOCIO En la web se venden figuritas del álbum del Mundial a 50 pesos, pero las estrellas pueden valer 300 pesos Los grandes comercios, quioscos y los puestos callejeros no son los únicos que sacan rédito de lo que significa el gran negocio de las figuritas. Este artículo también se encuentra disponible en Mercado Libre, pero los precios son variados: se puede comprar un total de 104 sobres a $ 4.056. A su vez, algunos usuarios optan por vender figuritas sueltas a $ 50 cada una, aunque las de estrellas como Neymar, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo pueden valer entre $ 200 y $ 300.

Álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022. Foto: Leonardo Mainé.

El furor por el intercambio y la compra de figuritas en puestos callejeros

En un puesto no oficial ubicado en 18 de Julio y Carlos Roxlo se puede observar una mesa con una enorme cantidad de figuritas sueltas y clientes que llegan con su lista de figuritas faltantes. Los sobres los venden a $ 40, aunque el precio sí varía para las que están sueltas. “Las comunes están a $ 10, las de Brasil y Argentina cuestan $ 30 y las de Uruguay $ 40 cada una. Las más solicitadas son las de Lionel Messi, Luis Suárez y Federico Valverde. Por otro lado, los estadios y escudos de las selecciones cuestan $ 50, dijo el comerciante.



Sin embargo, lo llamativo es el precio de las “Leyendas” (unas figuritas especiales que pueden tocar como extra en un sobre). “Ahí el precio sube. Van desde $ 300 y llegan a $ 5.000 (lo que piden por la ‘Leyenda’ de oro de Lionel Messi)”, aseguró el comerciante a El País.



Agregó que la “Leyenda” de oro de Luis Suárez está a $ 3.000, aunque están dispuestos a “transar” su precio a $ 2.000 si alguien decide ofertar por él.



Unas cuadras más adelante, en |8 de Julio y Yaguarón, otro puesto no oficial vende los sobres a $ 40. Sin embargo, las figuritas sueltas se venden a $ 15, los escudos a $ 50 y las especiales están disponibles desde $ 300 a $ 3.000.



De las sueltas, las más solicitadas son las de los jugadores holandeses y marroquíes, mientras que los uruguayos más buscados son Facundo Pellistri, Ronald Araújo, Darwin Núñez y Luis Suárez. Además -de “yapa”- si alguien compra 10 figuritas sueltas regalan el álbum oficial, dijo el dueño del puesto.



Un quiosquero ubicado a pasos de estos puestos aseguró que sus clientes habituales no confían en ellos para intercambiar figuritas, ya que “son puestos que tienen problemas todos los días y se pelean entre ellos por el lugar”, por lo que aún cuenta con su clientela de confianza a quienes les vende sobres, aunque es consciente de que “a la gente le conviene mucho más canjear que andar comprando sobres, más ahora que ya están cerca de completar el álbum”, expresó.



Todo parece indicar que la fiebre por los sobres seguirá su curso hasta que comience el Mundial Qatar 2022, pero su comercialización dependerá de que los proveedores logren abastecer bien a los comercios para que logren cumplir con la demanda de sus clientes, ya que han roto todos los récords.