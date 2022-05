Nueva reunión por DT de la Sub 20: Abreu y Forlán perdieron peso y surgió otro candidato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la gerencia deportiva y el entrenador Diego Alonso se reunirán entre jueves y viernes para avanzar en la elección del nuevo DT de la selección uruguaya Sub 20.

La semana pasada, dirigentes y el Tornado resolvieron no mover a Darío Rodríguez del cuerpo técnico de la mayor y buscar otro candidato. No se volvieron a reunir hasta el momento porque estaban esperando a que Ignacio Alonso, presidente de la AUF, retorne a la capital tras cumplir compromisos en el interior.

Eso sí: en la reunión estará sobre la mesa el nombre de un nuevo candidato, confirmó Ovación con fuentes del Ejecutivo. Se trata de Marcelo Broli, DT de la Cuarta División de Peñarol y campeón de la última Copa Libertadores de la categoría. Los dirigentes aún no se comunicaron con él, pero analizarán su perfil luego de los últimos resultados obtenidos con el equipo aurinegro. Es un nombre que interesa.

En carrera, en primer orden, se mantienen tres nombres. Fabián Coito, que entre 2007 y 2018 pasó por todas las categorías formativas de la Celeste y con gran suceso: obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de 2015 y ganó el Sudamericano Sub 20 en 2017. Además fue subcampeón en el Mundial Sub 17 en 2011. Actualmente se encuentra libre tras desligarse de la selección de Honduras. Los otros dos candidatos que toman fuerza son dos exfutbolistas con pasado en la selección: Paolo Montero y Diego López. Los dos entrenadores actualmente están sin equipo.



La Sub 20, que no tiene DT definido desde que Gustavo Ferreyra se fue a fines del año pasado con la finalización de su contrato, se prepara para el Sudamericano que se disputará en Colombia en 2023. Actualmente el equipo viene siendo entrenado por Diego Demarco y el propio Alonso.

Forlán y el Loco Abreu perdieron fuerza

Los nombres de Diego Forlán y Sebastián Abreu, dos históricos de la selección uruguaya, perdieron fuerza en las últimas horas. Dos fuentes dirigenciales consultadas por Ovación descartaron la llegada del Loco en esta instancia. Por otra parte, aunque no se animaron a bajarlo totalmente de la pelea, explicaron que las chances de que Cachavacha se haga cargo de la selección juvenil son muy bajas. Los dos, héroes en el Mundial de Sudáfrica 2010 como jugadores, vienen dando sus primeros pasos como entrenadores aunque siempre en mayores y no en divisiones formativas. Forlán ya dirigió Peñarol y Atenas de San Carlos mientras que Abreu estuvo en Santa Tecla, Boston River y Always Ready.