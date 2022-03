Novela canaria: Zunino quedó afuera del clásico y circularon varias versiones; ¿Qué dicen desde Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de una derrota clásica los ánimos no son los mejores. Eso sucede siempre después de perder contra el rival de todas las horas. Y muchas veces se empiezan a realizar especulaciones respecto a determinadas situaciones, a veces de forma acertada, y otras no tanto. Es lo que está pasando de cierta forma en Nacional en relación a Matías Zunino, ya que han sido muchas las versiones que han surgido en los últimos días respecto a su no inclusión en el plantel el domingo ante los aurinegros.

El canario de 31 años arrancó la temporada oficial como suplente, jugando el tramo final en la derrota contra Deportivo Maldonado y anotando el gol del empate parcial en la hora, aunque luego Maximiliano Cantera le dio el triunfo a los fernandinos. Posteriormente, fue titular en el 4-0 contra Rentistas en lugar de Alfonso Trezza, precisamente quien entró por él en ese partido en el minuto 63.

El gol de Zunino contra Deportivo Maldonado en la primera fecha del Apertura. FOTO: F. Flores.

Una lesión muscular -en principio, una contractura, aunque nunca fue confirmado por la sanidad tricolor- lo dejó al margen del partido con Liverpool por precaución, pero el tema llegó en la semana previa al clásico.



Según revelaron fuentes tricolores a Ovación, Zunino entrenó con los titulares el jueves en la práctica de fútbol; aunque de los 50 minutos hizo solo la mitad, los primeros 25 minutos. Culminó los trabajos con ejercicios diferenciados.

Ya el viernes por la mañana, y antes del entrenamiento, la sanidad le hizo la revisión médica y alertaron al entrenador Pablo Repetto que persistía una molestia, por lo que ese mismo día quedó descartado. En esa jornada Zunino no entrenó, hizo fisioterapia.



Lo llamativo para algunos hinchas fue que el extremo derecho estuvo junto a sus compañeros en el banderazo de los hinchas del sábado a la tarde en el Gran Parque Central, aunque hay que hacer la precisión que los ejercicios fueron muy suaves en cargas, ya que se realizaron “monitos”, fútbol tenis, trabajos con pelota y poco más. Igualmente, según indicaron desde Nacional, por ser un clásico, y pese a estar descartado desde el viernes, se le preguntó al futbolista el sábado cómo se sentía, y la respuesta fue que seguía “cargado”, el término que se utiliza habitualmente en el jerga futbolística cuando hay algún tipo de molestia.

Las fuentes albas le desmintieron a Ovación que haya existido una discusión por esta situación entre el entrenador y el jugador, como se rumoreó en las últimas horas.



Por otro lado, fuentes vinculadas al jugador consultadas para corroborar la versión de Nacional, se excusaron amablemente y prefirieron no realizar declaraciones al respecto.



El lunes Repetto y Zunino tuvieron una charla en buenos términos y el jugador trabajó diferenciado el martes, cuando los que no tuvieron minutos en el clásico realizaron una práctica de fútbol contra Rampla Juniors. Eso sí, ayer Zunino ya trabajó con normalidad en el doble turno que se realizó en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, por ello es esperable que el canario esté a la orden del técnico para enfrentar a Montevideo City Torque el domingo a las 20:00, por la quinta fecha del Apertura. Incluso podría ser titular en lugar de Trezza, aunque ahora se sumó otro competidor por el puesto: Diego Zabala, de buenos minutos contra Peñarol.

HISTORIA. Es cierto que estos cinco meses que lleva en Nacional están siendo bastante más complicados que aquel pasaje que Zunino tuvo en el tricolor entre 2017 y 2019, donde sin lugar a dudas se convirtió en uno de los referentes de la institución, a pesar de no haber sido formado en el club albo.



Pedido por Martín Ligüera, Zunino dejó Liga de Quito, donde era titular -y también renunció a una suma importante de dinero- para volver a Nacional en septiembre. En el tramo final de la temporada pasada, disputó 11 partidos, 10 de ellos como titular, totalizando 705 minutos. Tuvo una lesión en el gemelo contra Plaza Colonia (fue titular y salió a los 37’) que lo marginó un par de semanas del equipo.



Hoy Zunino ya está bien, y ahora será decisión de Repetto qué lugar darle en el equipo.

Zunino entró contra el Depor y fue titular ante Rentistas. FOTO: F. Flores.