Nicolás Vigneri: de jugador a entrenador, la huella de JR y la experiencia en Peñarol y Nacional

Nicolás Vigneri (38) es una excepción en muchos sentidos: es uno de los futbolistas que pasó de técnico a jugador en un mismo equipo; vistió la camiseta de Peñarol y Nacional; y estuvo en la selección uruguaya de la mano de Juan Ramón Carrasco, Jorge Fosatti y Óscar Washington Tabárez.

Hace 10 meses, el delantero puso fin a su carrera como jugador, para dar paso a una nueva: ser entrenador. Lo hizo en el mismo equipo donde jugaba: Uruguay Montevideo, el de su barrio.

“Estaba preparándome hace mucho tiempo para ser entrenador y surgió la oportunidad”, contó Vigneri a Ovación.

La experiencia en la Segunda Amateur fue muy distinta de todos los equipos por los que pasó a lo largo de su carrera y con el ascenso a la Segunda División Profesional, le pareció un buen lugar donde empezar a desarrollarse en esta nueva etapa de su carrera.

“Me tomó completamente por sorpresa, era jugador del equipo y de un día para el otro me presentaron la oportunidad de decidir si quería ser entrenador. Así que decidí empezar el camino de lo que quería y acepté este desafío”, explicó.

El futbolista tenía claro que quería ser director técnico, hacía años que había cursado y estudiaba continuamente. Sin embargo, la práctica terminó siendo distinta que la teoría: “No es lo mismo a estar ahí al frente de un plantel y más cuando eran tus compañeros”, confesó.

Y agregó: “Estoy tranquilo y voy aprendiendo, es un camino muycomplicado. Me estoy dando cuenta ahora, que si bien lo veía como jugador, estando acá uno se da cuenta que es completamente diferente ser técnico. Hay que estar siempre siempre preparándose, evolucionando y estudiando”.

El principal desafío que encontró no fue en los compañeros, sino en el cambio de mentalidad que tuvo al mando del equipo: “Estoy constantemente pensando cómo mejorar al equipo y sacar lo mejor al jugador. Por ahí cuando era jugador, uno entrenaba y después trataba de ir a la casa a descansar. Ahora estás en el entrenamiento, te vas a tu casa y tenés que preparar lo del otro día, lo de la semana y estás constantemente pensando en el equipo, está siempre activo en eso y no hay mucho descanso en este rol de entrenador”, detalló.

Ahora, el objetivo es permanecer en la Segunda División, algo que consiguió en la temporada pasada y que espera lograr en este 2022.

“Debutamos con victoria, pero el campeonato es muy largo y para nosotros es muy difícil”, reconoció.

Una carrera larga y muchos recuerdos

Vigneri pasó por 16 equipos de Uruguay, México, Argentina, España y Ecuador. Volvió a jugar en Uruguay Montevideo para hacer honor a su barrio, Pueblo Victoria, donde vive hasta el día de hoy.

Sin embargo, confesó que, aparte del fútbol uruguayo, en el fútbol mexicanofue donde floreció: “En México creo que fue donde me sentí mejor. Estuve casi cinco años jugando en el fútbol mexicano en Primera División y en el ascenso. Ahí fue donde también agarré más continuidad, tuve muchos minutos y goles”.

Los tantos que fueron especiales fueron varios: el del Clásico, Peñarol - Nacional, que los aurinegros ganaron 4 a 1; el gol del debut con la selección uruguaya; el gol de la final del fùtbol mexicano para Cruz Azul contra Santos Laguna; y el que guarda con especial cariño es el último, el que le dio el ascenso a Uruguay Montevideo, para que volviera al fútbol profesional después de más de una década en la Segunda Amateur.

Otro sueño cumplido en el fútbol fue representar a Uruguay. “Tuve la suerte de estar con Juan Ramón Carrasco que fue el que me hizo debutar en la Selección cuando jugaba en Fénix; después estuve algún partido de Jorge Fosatti;después me tocó estar en los primeros dos años del proceso de Tabárez”, detalló.

“Cumplí el sueño de niño jugar en la selección uruguaya por ahí me faltó constancia y rendimiento en mis clubes para mantenerme. Pero mientras que estuve en Uruguay en Peñarol hasta que me fui a Cruz Azul, tuve la suerte de estar siempre convocado y bueno hacer algunos goles, fue una experiencia inolvidable”, recordó.

¿Le quedaron cuentas pendientes con el fútbol?, Sí y las reconoció sin dudar:“Sí, a pesar de lo que conseguí, mucha cosa me quedó pendiente. Como no ser más constante en la selección uruguaya o jugar en Europa. Si bien fui, si bien fui a España, no tuve la continuidad, ni el tiempo que me hubiese gustado”, aseguró.

Y concluyó:“De todos modos, intenté hacer lo mejor en cada etapa que me tocó, pero me hubiese gustado cumplir también otros objetivos”.

Jugar en Peñarol y Nacional

Nicolás Vigneri es uno de los pocos futbolistas que jugó en los clásicos rivales, Peñarol y Nacional. En el aurinegro lo hizo entre 2006 y 2008; mientras que su pasaje por los tricolores fue en 2011.



Sobre esa experiencia comentó: “De las dos saqué cosas muy positivas. Desde el lado individual en Peñarol me fue mucho mejor, con buen rendimiento y muchos goles. Eso además, me llevó a que Tabárez me citara a la selección uruguaya. En Nacional desde el plano individual no me fue tan bien porque no tuve la continuidad que quería, pero sí, el equipo salió campeón uruguayo, jugué algunos partidos y cumplimos el objetivo grupal, que era salir campeón”.



¿Se arrepiente de haber ido a Nacional después de haber estado tan identificado con Peñarol? La respuesta es categórica: no.



“Estaba Fénix y tuve la la posibilidad de ir a Nacional, el otro club grande de Uruguay, eso implicaba volver a estar un poco al máximo nivel en el fútbol local. Cuando tomé la decisión creí que era buena, después las cosas no salieron como yo pensaba”, indicó.

Y concluyó: “Pensándolo más fríamente hoy, capaz que hubiera tomado otra decisión, pero en aquel momento era la acertada y no me arrepiento de nada”.